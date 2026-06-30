Casa modular o tiny house: cuál es la diferencia, cuál dura más y cuál conviene comprar en Argentina

Las casas modulares y las tiny houses siguen ganando terreno en la Argentina. No se trata de una tendencia exclusivamente local: este tipo de viviendas crece en distintos mercados del mundo por sus menores tiempos de construcción, costos competitivos y sistemas industrializados.

Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, existen diferencias importantes entre ambos modelos, que van desde el tamaño y los materiales hasta el uso para el que fueron concebidos.

Las tiny houses son viviendas compactas construidas bajo un sistema modular o industrializado viviendas-modulares.com

“Las casas modulares se llaman así porque originalmente se fabricaban a partir de módulos, incluso de contenedores”, explica Marcelo González, gerente comercial de Servicios y Sistemas Modulares. Sin embargo, aclara que hoy pueden construirse mediante sistemas como steel frame o paneles con poliuretano y alcanzar las mismas dimensiones que una vivienda tradicional.

Las tiny houses, en cambio, mantienen una lógica diferente: están diseñadas para ser viviendas de pequeñas dimensiones. “Un contenedor tiene 2,50 metros de ancho y no se puede modificar”, ejemplifica el especialista.

En otras palabras, la principal diferencia es el tamaño: mientras una casa modular puede adaptarse prácticamente a cualquier superficie, una tiny house nace con el objetivo de ocupar pocos metros cuadrados.

Casas modulares

Las casas modulares tienen una construcción rápida, menores costos y alta eficiencia energética Servicios y Sistemas Modulares

Entre las principales ventajas de las casas modulares aparecen la rapidez de construcción, la posibilidad de personalizar el diseño, la eficiencia energética y un proceso más sustentable gracias a la reducción de residuos.

“Podés montarlas prácticamente en cualquier terreno, incluso en aquellos donde una construcción tradicional sería más compleja. Se hacen los pilotes, se instala la estructura y se evita gran parte del movimiento de suelo”, explica González.

Los tiempos también cambian significativamente. Mientras que una vivienda tradicional de 100 m² puede demandar alrededor de ocho meses de obra, una modular llega al terreno prácticamente armada. “En una semana queda montada y luego comienzan las terminaciones. Entre 120 y 150 días puede estar completamente lista”, detalla.

El precio depende del tamaño, el nivel de terminación y la personalización. Según González, el valor promedio ronda los US$980 por metro cuadrado, aunque existen opciones desde US$670/m².

Tiny houses

Las tiny houses son viviendas compactas construidas bajo un sistema modular o industrializado

Las tiny houses son viviendas compactas construidas bajo un sistema modular o industrializado. Algunas se fabrican casi por completo en una fábrica, se transportan y se montan en el terreno en cuestión de días. No son casas rodantes ni motorhomes: están pensadas como viviendas fijas, completas y permanentes. Un hogar en versión chica, pero funcional.

Este esquema reduce tiempos y costos de obra. “Las viviendas industrializadas ofrecen una solución habitacional de calidad, rápida instalación, con excelente aislación térmica y una muy buena relación precio-producto”, explican desde el Grupo Idero, especializado en este tipo de construcción.

Actualmente, en Mercado Libre se ofrecen modelos desde $18.500.000 para unidades de 30 m² hasta $83.000.000 para viviendas de 75 m² importadas desde China, a las que se deben sumar impuestos y otros costos asociados.

También existen alternativas cotizadas en dólares: desde US$9000 para modelos de 15 m² hasta alrededor de US$26.000 para unidades de 30 m², equipadas con baño y cocina.

Para González, las tiny houses apuntan a un concepto diferente. “Son propuestas más boutique, pensadas para espacios reducidos y con una estética muy cuidada.”

¿Cuál conviene?

La elección depende principalmente del uso que se le quiera dar.

Para una vivienda permanente, González recomienda las casas modulares, ya que permiten proyectar espacios más amplios y adaptados a las necesidades de una familia.

Las tiny houses, en cambio, funcionan mejor como alojamiento turístico, cabañas o unidades para escapadas de pocos días. “Sirven perfectamente para una noche o un fin de semana de vacaciones, pero no para estadías largas”, sostiene.

También existen diferencias en los materiales. Las casas modulares suelen construirse con estructuras metálicas y revestimientos industrializados, mientras que las tiny houses utilizan con mayor frecuencia madera combinada con chapa. “La madera puede durar muchos años, pero requiere un mantenimiento mayor”, concluye el especialista.