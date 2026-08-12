Crédito hipotecario para comprar en pozo: financiarán departamentos a 20 años con una de las tasas más bajas del mercado

En un mercado en el que el crédito hipotecario volvió a ganar protagonismo, pero todavía encuentra importantes limitaciones cuando se trata de financiar propiedades en construcción, un proyecto inmobiliario buscará romper esa barrera. Los compradores podrán acceder a un préstamo hipotecario bancario para adquirir departamentos.

Para poner en contexto, es importante aclarar que el regreso de los préstamos modificó el mercado inmobiliario argentino desde su reactivación en 2024, pero el impulso inicial comenzó a perder velocidad desde mediados de 2025 hasta la actualidad, luego de que los bancos comenzaran a subir las tasas de sus líneas. Y si bien en 2026 llegaron las noticias de reducción de tasa, igualmente el crédito hipotecario sigue “frío”. En junio de 2026 se otorgaron alrededor de 1850 préstamos por US$150 millones; fue el mejor registro desde marzo, aunque el volumen todavía se ubicó un 50% por debajo del mismo mes del año anterior.

A la cantidad de préstamos y al nivel de las tasas se suma otro desafío: ¿cómo llevar el financiamiento a las viviendas que todavía están en construcción? En julio de 2025 se reglamentaron las hipotecas divisibles, una herramienta creada justamente para permitir que una unidad futura pueda ser financiada antes de que exista una escritura individual, pero aún no fue puesta en práctica.

Ante esta falta, algunas desarrolladoras comienzan a encontrar alternativas para financiar sus unidades desde el pozo. Tal es así que un desarrollo de Rosario pondrá a prueba otro mecanismo para acercar el crédito bancario a la obra nueva. Se ofrecerá una línea del Banco de Santa Fe, exclusiva para los departamentos del proyecto, que financia el 75% a 20 años, con una tasa del 4,2% + UVA (una de las tasas más bajas actualmente) a la que podrá acceder un cupo limitado y de 7,5% para el público general.

“Creo mucho en el crédito hipotecario. La gente compra usado y muchas veces no están en el mejor estado, pero es lo que puede comprar”, planteó Ricardo Griot, presidente de PECAM y uno de los empresarios detrás del proyecto. Para el desarrollador, uno de los puntos centrales de la iniciativa es, justamente, “demostrar que con crédito hipotecario se puede comprar mejor”.

Las viviendas se tomarán mediante un crédito personal UVA y, una vez que la unidad pueda escriturarse, se transformará en hipotecario

La particularidad estará en cómo se resolverá el período comprendido entre la compra y la escritura. Según explicó Griot, inicialmente el financiamiento quedará instrumentado como un crédito personal UVA y, una vez que la unidad pueda escriturarse, se transformará en hipotecario. Hasta ese momento, Disur, la sociedad integrada por Corporación América, Grupo Petersen y Grupo PECAM, funcionará como aval.

Cómo es el proyecto que financia en pozo

El esquema se aplicará a las primeras 245 viviendas de Miradores del Sur, un desarrollo que se construye en las tierras del ex Batallón 121, en la zona sur de Rosario, con aproximadamente 20.397 m² cubiertos. Habrá unidades de uno, dos y tres dormitorios, con valores previstos de entre US$80.000 y US$150.000.

Pero hay una particularidad adicional: antes de ser entregados a sus futuros propietarios, esos mismos departamentos tendrán otro uso.

Las primeras cinco torres del proyecto funcionarán como Villa Deportiva durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se realizarán entre el 12 y el 26 de septiembre. Allí se alojarán los atletas durante la competencia y, una vez finalizado el evento, los edificios pasarán definitivamente al mercado residencial.

Es más, la construcción comenzó el 21 de abril de 2025 y tuvo desde el inicio un calendario poco habitual para un emprendimiento de esta escala, ya que debía estar terminada a tiempo para los Juegos. “Creemos que va a generar un antes y un después en ese espacio, porque vuelve a construir ciudad”, había adelantado Ricardo Griot en el Summit de Real Estate de LA NACION realizado en julio pasado.

Son 245 departamentos ubicados en el predio del ex Batallón 121, en Rosario

Según relató Griot, la provincia tenía interés en contar con una Villa Deportiva en Rosario e incentivó al grupo empresario a acelerar una etapa del desarrollo que ya estaba proyectada: el Estado provincial alquilaría las unidades para alojar a los atletas durante la competencia. “La motivación fue llegar a septiembre y lo vamos a hacer”, explicó.

Las 245 unidades representan, sin embargo, solo una pequeña parte del desarrollo previsto para esas tierras. El masterplan tiene más de 120.000 m² aprobados y contempla alrededor de 1500 viviendas distribuidas en distintos edificios, además de locales comerciales.

“Tenemos un gran proyecto en la zona sur de Rosario, donde buscamos integrar un sector que históricamente tuvo menos desarrollo”, explicó Griot. Para el empresario, la incorporación de viviendas puede “generar un antes y un después” en una zona que durante décadas estuvo ocupada por instalaciones militares.

Pero la relación entre el sector privado y la provincia comenzó mucho antes de los Juegos Suramericanos. Hace más de una década, Santa Fe impulsó un esquema de articulación público-privada para reconvertir las aproximadamente 30 hectáreas del viejo Batallón 121. Parte de los edificios militares fueron restaurados y recibieron nuevos usos, mientras se incorporaron espacios públicos y equipamiento.

El grupo empresario participó de una licitación por una porción de esas tierras y obtuvo el derecho a desarrollar el proyecto residencial mediante un convenio urbanístico que ya contaba con aprobación municipal.

El masterplan tiene más de 120.000 m² aprobados y contempla alrededor de 1500 viviendas distribuidas en distintos edificios, además de locales comerciales

La contraprestación por el suelo se realizó mediante obras. Según explicó Griot, el grupo construyó alrededor de 250 viviendas sociales y realizó trabajos de urbanización. “Fuimos pagando la tierra con obras y ya cumplimos”, señaló.

En las antiguas tierras militares hoy conviven el Polo Tecnológico, espacios educativos, el Parque Héroes de Malvinas y el Museo del Deporte Santafesino, además de infraestructura deportiva ubicada a metros de la casa donde se crió Lionel Messi. De cara a los Juegos también se incorporó el nuevo Centro Acuático Provincial.