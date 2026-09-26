La casa prefabricada cambia su distribución según la hora del día

Una casa que cambia su distribución según la hora del día y que puede transformar sus ambientes sin sumar metros cuadrados. Esa fue la premisa detrás de una particular vivienda prefabricada de madera ubicada en la isla de Texel, en los Países Bajos, diseñada por el estudio holandés Orange Architects.

Bajo la idea de que “el uso hace a las formas y no al revés”, los arquitectos crearon una pequeña casa vacacional en la que prácticamente nada tiene una única función. Paneles móviles permiten abrir, cerrar y transformar los espacios, de manera que durante el día predominan los ambientes amplios e integrados y, por la noche, aparecen sectores privados como el dormitorio y el baño. Todo bajo un concepto que busca aprovechar al máximo cada metro cuadrado, reducir el desperdicio y mantener una conexión permanente con el entorno natural.

En la vivienda predominan las grandes aberturas Orange Architects

El enfoque es claro: ahorrar espacio con el uso de elementos prefabricados y un diseño flexible. Y, para hacerlo posible, los arquitectos apostaron “por un concepto basado en la división de los espacios en función de la utilización que se le da a ellos, y no tanto en la existencia de elementos físicos como las paredes. Esto aporta más aire y luminosidad a los ambientes”, explican.

Su diseño compacto y su distribución fluida y abierta invitan a los ocupantes a la distensión en todo momento. La casa está equipada con grandes ventanales que proponen conectarse -casi de manera constante- con el bosque en el que está enclavada. Los techos están provistos de tragaluces, lo que le aporta a los residentes la posibilidad de dormir bajo un mágico manto de estrellas. Además, la vivienda -desde la arquitectura- inspira al juego y a la exploración. En lugar de construir habitaciones separadas para diferentes propósitos divididas por paredes como una casa tradicional, los diseñadores incorporaron espacios prefabricados y multifuncionales con la capacidad de dividirlos y transformarlos de acuerdo con diferentes funcionalidades (por medio de paneles móviles).

El diseño abierto propone —durante el día— una biblioteca, una mesa de comedor, una cocina y una sala de estar integradas, mientras que por la noche los paneles de madera (ubicados en el pasillo interior) giran 90 grados para separar las diferentes habitaciones: la cama se convierte en un dormitorio de tamaño completo, mientras que la ducha oculta y el lavabo se transforman en un baño en suite. “A medida que el interior se transforma, la casa se adapta: las láminas móviles en el patio exterior se pueden modificar para esos días ventosos, mientras que el lugar ofrece una sombra refrescante incluso cuando hace demasiado sol”, sostienen desde Orange Architects.

En el techo hay tragaluces que permiten ver las estrellas de noche desde el interior Orange Architects

Según los arquitectos, en las casas de vacaciones —durante el día— las personas tienden a pasar más tiempo juntas en áreas comunes y solo usan espacios privados por la noche. Por ello, y con el fin de maximizar los espacios, los diseñadores idearon habitaciones capaces de poder ofrecer —al menos— dos funciones cada una de ellas. En la vivienda, a medida que se optimiza la conexión hacia el exterior, se maximizan los espacios interiores donde se acomodan múltiples funciones en cada habitación.

Los arquitectos pensaron que en las casas de vacaciones las personas tienden a pasar más tiempo juntas en áreas comunes durante el día y solo usan espacios privados por la noche. Orange Architects

Para apostar por la sostenibilidad y minimizar el desperdicio de la construcción, las paredes y el techo fueron prefabricados en el taller del contratista antes de ser transportados a la isla. Entre las propuestas ecosustentables que ofrece la casa se destacan los paneles solares (ubicados en la azotea) y el sistema de drenaje de agua de lluvia para riego.