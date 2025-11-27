Cocina a gas o eléctrica: ¿qué conviene al construir o remodelar una propiedad?

Al momento de encarar la remodelación de la cocina o ponernos en obra en el proyecto de una nueva casa, una de las preguntas más frecuentes que surgen tienen que ver con qué tipo de cocina elegir. Un equipo fundamental en el hogar que, según explica Florencia Fasci, diseñadora de interiores, depende bastante del contexto, es decir, tiene que ver con el presupuesto que contamos para ese gasto, los valores de la tarifa energética de ambos servicios, luz y gas; pero también de otras cuestiones no menores. Una de ellas es el uso que le vamos a dar, que puede variar muchísimo, en función de la cantidad de personas que habiten la vivienda y los hábitos de consumo.

Por ejemplo, no es el mismo uso para una familia de cuatro integrantes que para una pareja que trabaja todo el día fuera de casa y solo le dan uso para preparar la cena. A esto se suman las formas de cocción y los hábitos alimenticios, no es lo mismo una pareja que le da una cocción rápida a un menú pre-cocido que una mamá que cocina para toda la familia.

Para Fasci, entre las ventajas de la cocina a gas hay que considerar que el costo operativo del gas es menor y el fuego responde muy rápido. “Podés subir o bajar la llama lo que da un control más preciso, lo que es ideal para saltear, hervir rápido o hacer reducciones”, asegura. Y reconoce que la cocina a gas permite usar ollas de materiales variados como hierro, barro, acero, es decir, no representa un límite como si ocurre con algunas placas eléctricas. “Por otra parte, hay que tener en cuenta que muchas personas prefieren cocinar con gas porque están acostumbradas”, aclara. Y algunos platos, como determinadas salsas, las frituras y los sellados, por ejemplo, de las carnes, se sienten más “auténticos” con llama.

La cocina a gas permite controlar la llama con mayor rapidez Freepik

Asimismo, la cocina a gas brinda independencia frente a cortes de luz, si se producen apagones no es un inconveniente porque la persona puede seguir cocinando. Sin embargo, admite que la principal desventaja de este tipo de cocinas es que requieren ventilación y tienen un mayor costo de instalación.

Diseño y sofisticación

En cuanto a las ventajas de los anafes eléctricos, la diseñadora sostiene que cada vez más gente apuesta por cocinas de inducción eléctricas por su eficiencia, limpieza, seguridad, y estética “tech”. Y destaca que las placas eléctricas de vidrio se integran muy bien en mesadas de diseño limpio, en las mesadas flotantes y en las cocinas integradas brindan una estética más sofisticada.

Los anafes eléctricos tienen una estética más sofisticada

“Cuando el proyecto lo permite, mi recomendación es anafe a gas y horno eléctrico. Esto significa que vamos a usar gas donde da mejor control, como para saltear y hervir algún alimento, y electricidad donde hace falta calor parejo o cuando se prioriza diseño”, dice. Y considera que esta elección también puede ser una forma inteligente de transicionar hacia tecnologías más limpias sin eliminar por completo el gas si ya existe la instalación. “Siempre priorizo analizar los usos y costumbres de mis clientes y aplico la mejor opción para cada proyecto”, agrega.

Por último, para lograr una cocina a la moda, pero eficiente, recomienda una integración cuidadosa del electrodoméstico, inclinarse por materiales contemporáneos, planificar bien las instalaciones y tomar decisiones basadas tanto en el uso como en el presupuesto.