¿Cuánto cuesta una tiny house en Córdoba?

El auge de las tiny houses explica por qué los espacios reducidos pueden resultar confortables y sentirse como un verdadero hogar con múltiples ventajas que son cada vez más tenidas en cuenta.

Esta tendencia llegó a la Argentina para quedarse y seduce a quienes buscan viviendas simples, a la vez cómodas, que en pocos metros tienen todo lo que necesita un hogar para resultar acogedor y a la vez funcional.

Estas mini casas tienen un tamaño de entre 10 y 30 metros cuadrados aproximadamente, aunque también hay de mayor tamaño, y se inscriben dentro de lo que se conoce como construcción modular que, actualmente, representa el más alto grado de industrialización en el mundo de la construcción.

Uno de los mayores atractivos de estas casas es su precio

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las tiny houses se construyen íntegramente en fábrica y luego son transportadas e instaladas en cualquier terreno.

La rapidez con la que están listas es una de sus principales ventajas, a diferencia de las construcciones tradicionales que pueden demorar meses o años, estas casas están listas dentro de los 90 días.

Los precios en Córdoba

A la hora de pensar en adquirir una tiny house, los valores a tener en cuenta son bastante menores que los que se manejan en el caso de las operaciones inmobiliarias tradicionales. Uno de los mayores atractivos de estas casas pequeñas y funcionales es su precio, aunque lógicamente será necesario disponer de un terreno.

Se construyen en fábrica y luego son transportadas e instaladas en cualquier terreno gentileza

Una vivienda de 40 m², ubicada Colonia Tirolesa, Córdoba, tiene un valor de US$35.600. Este precio corresponde a un inmueble a estrenar y con cochera.

En el caso de una vivienda de este tipo de dos ambientes, ubicada en Villa Yacanto, con 55 m², un dormitorio y una cochera, los valores rondan los US$105.000.

Por otro lado, una tiny house de mayores dimensiones con unos 70 m² de cuatro ambientes, con dos dormitorios, dos baños y cocina integrada al living comedor, cuesta US$85.000.

Son sustentables

Este tipo de vivienda lleva a adoptar un estilo de vida minimalista Mariana Eliano

Pero lo que verdaderamente hace resaltar a las tiny houses es su enfoque en la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente. Estas casas están pensadas para ser construidas con materiales nobles y ecológicos, lo que implica una reducción significativa en el consumo de recursos naturales. Además, su tamaño compacto permite un menor uso de energía y agua, contribuyendo a la conservación del medio ambiente.

Vivir en una casa diminuta implica adoptar un estilo de vida minimalista, en el que se valora la calidad sobre la cantidad. Aunque las dimensiones sean reducidas, estas casas ofrecen todas las comodidades y el confort de una vivienda tradicional.

Cabe destacar que las tiny houses se diferencian de las casas rodantes, ya que no están pensadas para la movilidad constante, sino para ser una vivienda permanente con todas las comodidades que ello implica instalada en un lugar fijo. Algunas se construyen en fábricas y se trasladan hasta el terreno donde quedarán.