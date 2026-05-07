¿Cuánto cuesta una casa contenedor en mayo 2026?

En un mundo que busca ser cada vez más amigable con el medio ambiente, surgen propuestas innovadoras que combinan el reciclaje con soluciones habitacionales. Este es el caso de las “casas contenedores”, viviendas que se hacen con una estructura basada en containers marítimos en desuso o reciclados, que producen unidades habitacionales ecológicas, que incluso se pueden conseguir por Mercado Libre.

Las casa contenedores son trasladables Dice Containers

Sí, estas casas reutilizan los contenedores que viajan en los barcos transportando mercadería, para darles un nuevo propósito: ser la casa de una persona o de una familia.

Una de sus ventajas es los Plazos cortos de entrega: pueden estar listas en seis meses o incluso menos Art Chitsanupong

Ventajas de estas viviendas:

Plazos cortos de entrega: pueden estar listas en seis meses o incluso menos.

pueden estar listas en seis meses o incluso menos. Estructuras recicladas: aprovechan contenedores o materiales reutilizados, reduciendo la contaminación ambiental.

aprovechan contenedores o materiales reutilizados, reduciendo la contaminación ambiental. Sustentabilidad: otorgan un segundo uso a estructuras que, de otro modo, serían desechadas.

otorgan un segundo uso a estructuras que, de otro modo, serían desechadas. Alta resistencia: al estar hechas de acero, soportan condiciones climáticas adversas y viajes marítimos.

al estar hechas de acero, soportan condiciones climáticas adversas y viajes marítimos. Facilidad de transporte: pueden trasladarse con relativa facilidad por su diseño modular.

pueden trasladarse con relativa facilidad por su diseño modular. Ampliación flexible: es posible sumar nuevos módulos al original para ampliar la vivienda cuando se necesite.

es posible sumar nuevos módulos al original para ampliar la vivienda cuando se necesite. Menor peso: comparadas con las construcciones tradicionales de hormigón o acero, resultan más livianas.

Ahora bien, especialistas del sector advierten que el contenedor fue diseñado originalmente para transportar productos en un barco, no para vivir. “Es una cáscara de metal que refleja el sol, en la que entra agua, acumula calor, que estructuralmente no está aprobado ni verificado por normas de cálculo, por lo que usarlo como casa no es un buen destino”, alerta Lucas Salvatore, presidente de Idero.

De todas formas, otros expertos, como el caso de Dice Containers, empresa argentina constructora de casas container, explican que muchos no cumplen con los códigos urbanísticos, pero existen algunos jugadores del sector que sí los respetan. “Si el contenedor se utiliza flaco y largo como viene del puerto, no se respetan las medidas mínimas interiores. En nuestro caso, cumplimos con todas las normativas municipales argentinas, por lo tanto, son casas contenedores aptas para la habilitación municipal”, explica el ingeniero José A. Vives, dueño de la fábrica.

Los especialistas del sector advierten que el contenedor fue diseñado originalmente para transportar productos en un barco, no para vivir Art Chitsanupong

¿Cuánto cuesta una casa contenedor?

En Mercado Libre, actualmente, se pueden encontrar publicaciones en pesos desde $14.500.000 (13 m²) hasta $22.000.000 (15 m²), y en dólares se publican avisos de casas desde US$10.500 de 15 m² hasta US$25.000, con 30 m², todas con baño y cocina equipada.

También hay otras opciones, que detallan desde Dice Containers: una casa estándar de 90 m², de cinco ambientes y dos baños se vende por US$65.381. La vivienda viene con revestimiento térmico interior de lana de vidrio, instalación eléctrica interior embutida, conexiones de agua, entre otros.

Además, hay opciones más económicas: una casa container un poco más chica, de 60 m², cuatro ambientes y un baño, se vende por US$44.463. Otro de los modelos de 30 m², dos ambientes y un baño se consigue por US$26.740. Por último, otro de los modelos estándar, de 15 m² y un solo ambiente, se ofrece a US$18.369.

Una casa container de 60 m², cuatro ambientes y un baño, se vende por US$44.463 MB Architecture

No es menor señalar que son viviendas que se pueden comprar financiadas, aptas para adquirir con un crédito del Banco Hipotecario. Otro dato interesante es que los fabricantes ofrecen la opción de contratar el servicio de traslado e instalación del contenedor en el terreno donde se establecerá la casa.