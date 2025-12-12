Construcción de una pileta en casa: precios 2025 y qué encarece más la obra

Construir una pileta en casa se ha convertido en uno de los proyectos más deseados por las familias, especialmente en un contexto donde el hogar se resignifica como espacio de disfrute y bienestar. En 2025, pese a la inflación y la suba de los costos de la construcción, la demanda se mantuvo bastante firme, impulsada por la búsqueda de confort y por el valor agregado que una pileta otorga a la propiedad. Y es que en los barrios cerrados contar con piscina ya no es un lujo, sino un diferencial que puede aumentar hasta un 7% el valor de venta de la vivienda y elevar la renta de alquiler en más de un 40%.

El precio de una pileta depende de múltiples factores, pero la primera gran diferencia está en el tipo de construcción. Una piscina de hormigón de 8x4 metros, con revestimiento, bomba de filtrado e iluminación básica, se cotiza entre US$12.000 y US$15.000. Este tipo de obra suele demandar unos 15 días de trabajo y requiere mano de obra especializada, lo que eleva el presupuesto. En cambio, las piletas de fibra de vidrio, que llegan listas para instalar, rondan los US$5000 a US$6000, con la ventaja de una colocación más rápida y menos costos de obra húmeda.

La obra de una pileta de hormigón puede demandar 15 días

Los materiales son uno de los rubros que más encarecen la obra. Insumos como cemento, hierro y revestimientos importados se ajustan constantemente. A esto se suma la mano de obra, que representa cerca de un tercio del presupuesto total y que, en el caso de las piletas, requiere especialistas en excavación, impermeabilización y sistemas hidráulicos.

Los accesorios también juegan un papel clave: una iluminación LED subacuática, un sistema de ionización para el agua o una playa húmeda pueden incrementar el costo final en miles de dólares. En proyectos de alta gama, el precio puede superar los US$1000 por metro cuadrado, especialmente si se utilizan terminaciones como piedra Bali o mosaicos venecianos.

El momento de la construcción de una pileta de natación

El contexto económico añade complejidad. La inflación en pesos obliga a muchos proveedores a cotizar en dólares, lo que genera incertidumbre en los presupuestos. Además, la estacionalidad influye: entre noviembre y febrero, la demanda de piletas se dispara y los precios tienden a subir. Empresas del sector reportan incrementos de hasta un 30% en las ventas de piletas de fibra de vidrio respecto al año anterior, mientras que las consultas por piscinas de hormigón cayeron un 50%, reflejando la preferencia por opciones más rápidas y accesibles.

Más allá del costo inicial, la pileta se percibe como una inversión. En el mercado inmobiliario, una casa con piscina puede alquilarse en enero por hasta US$4000 en barrios cerrados, mientras que las propiedades sin pileta pierden atractivo. En la venta, la diferencia también es clara: una vivienda de US$330.000 puede subir a US$360.000 tras sumar una pileta, generando un margen de ganancia que justifica la obra.

Una casa con piscina puede alquilarse en enero por hasta US$4000 en barrios cerrados ALFIERI MAURO

En definitiva, construir una pileta implica evaluar no solo el presupuesto, sino también los factores que lo encarecen: materiales, mano de obra y accesorios. La decisión entre hormigón y fibra de vidrio marca la primera gran diferencia, pero el real salto de precio llega con las terminaciones de lujo y los sistemas tecnológicos.