La casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas

La familia real de Vadodara, India, reside en el Palacio Lakshmi Vilas, considerado la residencia más grande del mundo, según Architectural Digest. Construido a finales del siglo XIX, el palacio conserva su función residencial, pero también abre algunas áreas para eventos culturales.

La propiedad, finalizada en 1890, pertenece a la familia Gaekwad, que gobernó la región hasta la independencia de la India. Hoy, el maharajá Samarjitsinh Gaekwad, su esposa Radhikaraje y sus dos hijas viven allí: cuatro personas en 2,8 millones de metros cuadrados que es la medida de todo el complejo.

El salón Durbar está decorado con una opulenta mezcla de estilos indio y europeo.

El palacio cuenta con 170 habitaciones, incluyendo un campo de golf, jardines monumentales y un antiguo pozo escalonado de la época mogol. A pesar de su impresionante tamaño, sigue funcionando como un hogar familiar, donde cada rincón guarda una historia.

“Es fácil dejarse cautivar por la grandeza. Pero este es nuestro hogar”, declaró Radhikaraje Gaekwad a Architectural Digest. Entre los espacios más emblemáticos se encuentra el Salón Haathi, decorado en azul y oro, diseñado para que el Maharajá pudiera descender directamente del elefante al salón. En los últimos años, Lakshmi Vilas se ha vuelto más accesible al público, albergando festivales de danza, exposiciones de coches clásicos y eventos culturales. El Salón Durbar, con mosaicos venecianos, vidrieras belgas y detalles de artesanía india, es uno de sus mayores atractivos.

La flora india inspiró a artesanos locales y europeos a crear las esculturas de piedra, los paneles de mosaico dorado y las tallas que decoran la entrada del Rey

Algunas áreas permanecen restringidas, incluyendo habitaciones privadas y mobiliario exclusivo. Recientemente, Architectural Digest tuvo acceso exclusivo a espacios preservados con madera tallada, piezas de plata y vitrales que proyectan luz de colores en las paredes. Para Radhikaraje, esta apertura controlada refuerza el compromiso de la familia con la cultura india: “El Palacio Lakshmi Vilas es, ante todo, para el pueblo de la India”.

El ranking de las 11 casas más grandes del mundo:

Palacio Lakshmi Vilas (Vadodara, India) – 2,8 millones de m²

Ak Saray – Palacio Blanco de Turquía (Ankara, Turquía) – 288.000 m²

Istana Nurul Iman (Brunéi) – 204.400 m²

Palacio Apostólico (Ciudad del Vaticano) – 157.000 m²

Palacio del Quirinal (Roma, Italia) – 111.484 m²

Palacio Umaid Bhawan (Jodhpur, India) – 93.000 m²

Palacio de Buckingham (Londres, Reino Unido) – 77.000 m²

Palacio de Versalles (Versalles, Francia) – 67.000 m²

Antilia (Bombay, India) – 37.000 m²

Finca Biltmore (Asheville, EE. UU.) – 16.000 m²

Mansión Safra (San Pablo, Brasil) – 10.900 m²

La Mansión Safra, ubicada en el barrio Morumbi de São Paulo, es la única representante de Latinoamérica en la lista. Construida en la década de 1990 e inspirada en los palacios romanos, la propiedad cuenta con 130 habitaciones y un helipuerto, y pertenece a la familia Safra.