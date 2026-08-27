Construir una estafa: pagaban para ver una “auténtica” ruina griega y resultó ser otra cosa

Lo que parecía ser un descubrimiento arqueológico escondido entre las colinas de Arcugnano, en la provincia italiana de Vicenza, terminó convertido en uno de los engaños más insólitos relacionados con el patrimonio histórico del país.

Durante años, visitantes llegaron hasta el lugar para conocer un supuesto teatro que, según su promotor, reunía vestigios de distintas civilizaciones, pero en realidad, se trataba de una construcción moderna levantada sin los permisos correspondientes y acondicionada para aparentar siglos de antigüedad.

La ruina, en realidad, era una construcción moderna levantada sin los permisos correspondientes Tviweb

El responsable fue Franco Malosso, un italiano de 69 años que también utilizaba el nombre de Franz Von Rosenfranz. Según la información compartida por CNN, el hombre presentó el recinto como el denominado Anfiteatro Berico y llegó a cobrar hasta €40 por persona para acceder al presunto sitio arqueológico.

También organizaba recorridos guiados y actividades en el lugar, construido sobre un terreno de aproximadamente 5000 metros cuadrados.

La historia que acompañaba la atracción estaba llena de referencias a la Antigüedad. A los visitantes se les hablaba de una estructura relacionada con la cultura griega y romana e incluso se vinculaba el sitio con personajes como Julio César, Cleopatra y Julieta Capuleto. Sin embargo, varias de esas afirmaciones presentaban contradicciones históricas evidentes.

El responsable fue Franco Malosso, un italiano de 69 años que también utilizaba el nombre de Franz Von Rosenfranz Tviweb

Una de ellas estaba relacionada con la propia construcción. Aunque era promocionada como un anfiteatro, su diseño semicircular correspondía más a un teatro. Una arena como la que el sujeto anunciaba, como el Coliseo Romano, presenta una planta ovalada.

Además, la ubicación del supuesto hallazgo también generaba dudas, pues se encontraba en una zona rural de las colinas de Vicenza.

Detrás de la apariencia antigua había materiales contemporáneos. Las investigaciones determinaron que las gradas fueron hechas con piedra moderna que recibió tratamientos para aparentar desgaste, mientras que las columnas eran de cemento y las esculturas estaban hechas de yeso.

También se incorporaron otros materiales artificiales y un estanque excavado en el terreno. Además, parte de una estructura de contención tenía poliestireno, popularmente conocido como poliestireno expandido.

La intervención de las autoridades comenzó en 2016, después de que el caso llegara a conocimiento de organismos encargados de proteger el patrimonio.

Una inspección permitió establecer que no existían restos arqueológicos antiguos bajo las edificaciones y que el complejo había sido construido recientemente. También se determinó que las obras habían afectado una zona sometida a protección paisajística.

El caso terminó en los tribunales y se extendió durante aproximadamente una década. La defensa de Malosso sostuvo que el montaje era tan evidente que nadie podía haberlo considerado un yacimiento auténtico.

Su versión sobre el origen de la estructura también cambió durante el proceso: pasó de presentar el lugar como un descubrimiento antiguo, a defender que se trataba de una reconstrucción de un supuesto teatro que habría existido anteriormente. Esa explicación fue descartada por las autoridades culturales.

Los especialistas señalaron además que existen diferentes elementos que permiten distinguir una construcción histórica de una reciente. Entre ellos están los materiales, las técnicas arquitectónicas, el contexto geográfico y el desgaste producido por el paso del tiempo.

El caso terminó en los tribunales y se extendió durante aproximadamente una década Tviweb

El arqueólogo Jacopo Bonetto explicó: “Es totalmente absurdo pensar que se pueda confundir un edificio antiguo con uno moderno, aunque estén construidos de la misma manera”.

La sentencia terminó confirmando la responsabilidad de Malosso por construcción ilegal y falsificación de obras de arte. La pena definitiva fue de dos años y cuatro meses de prisión. Además, se establecieron consecuencias económicas y la obligación de intervenir el terreno para devolverlo, en la medida correspondiente, a su condición anterior.