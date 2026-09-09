Cuánto cuesta ampliar una cocina en septiembre 2026

En un mercado inmobiliario que volvió a moverse pero con costos de construcción todavía exigentes, ampliar o refaccionar una cocina en septiembre de 2026 implica tener en cuenta números importantes. La buena noticia: los valores en dólares dejaron de escalar al ritmo de años anteriores. La mala: en pesos, el desembolso sigue siendo alto.

Según el último relevamiento de Reporte Inmobiliario, refaccionar una cocina estándar de 5,6 m² demanda hoy una inversión de $9.650.287, a valores de mayo de 2026 -el último relevado-. La suba en pesos alcanzó el 16,55% en el mismo lapso y, en dólares, no tuvo modificaciones.

El presupuesto incluye demolición, recambio completo de cañerías de agua y gas, nueva mesada de granito, muebles bajo mesada y alacenas, grifería monocomando, instalación eléctrica, revestimientos cerámicos, luminarias y pintura general.

Refaccionar una cocina estándar de 5,6 m² demanda una inversión de $9.650.287 Realtor

Si la reforma suma también el baño, el desembolso por ambos espacios asciende a $18.453.373, unos US$12.904 según la cotización del dólar blue vendedor de inicios de mayo cuando se hizo el relevamiento, prácticamente la misma cantidad que era necesaria hace un año.

Remodelación con ampliación

Ahora bien, cuando se habla de ampliar, se trata de ganar metros, integrar ambientes o avanzar sobre un patio, la variable clave ya no es solo el equipamiento, sino el costo de construcción. Y ahí el contexto cambia.

En julio de 2026 (último mes relevado), el Índice del Costo de la Construcción (ICC) del Gran Buenos Aires elaborado por el Indec aumentó 2,1% mensual y acumula un aumento del 19,2% en lo que va del año.

En otras palabras: ampliar una cocina implica entrar de lleno en esta estructura de costos. Dependiendo de la complejidad, el presupuesto puede escalar entre 20% y 40% respecto de una refacción estándar.

Frente a este escenario, el crédito volvió a posicionarse como una herramienta clave para enfrentar una remodelación. De los bancos que hoy ofrecen préstamos UVA, algunos cuentan con líneas específicas para refacción. El esquema es similar: plazos largos, tasas más competitivas que un préstamo personal y cuotas que no pueden superar, en general, el 25% del ingreso familiar.

El presupuesto de una cocina puede escalar entre 20% y 40% respecto de una refacción estándar Shutterstock

Los bancos que tienen créditos para refacción

Banco Ciudad

La entidad de la ciudad de Buenos Aires financia con un crédito personal hasta el 100% del presupuesto de obra, el cual no puede superar el 50% del valor de tasación del inmueble. El plazo máximo es de 10 años, con una tasa del 10,5% + UVA. La cuota no puede superar el 20% de los ingresos del solicitante. El monto máximo del préstamo es $185.000.000.

Banco Nación

Presta el 75% del presupuesto de obra y el plazo del préstamo puede ser de 5, 10 o 15 años, con un plazo de obra de hasta 12 meses. A su vez, el monto máximo a prestar es de 157.500 UVAs con una tasa del 6,7% o de 210.000 UVAs con una tasa del 12%.

Banco ICBC

El ICBC ofrece la línea de remodelación financiando hasta el 50% de la tasación de la propiedad y con un tope de $200 millones; con previa presentación de presupuesto de obra, planos y firma de arquitectos. El plazo máximo es de 20 años, con una tasa del 6,9% para clientes con cuenta sueldo y del 9,9% para el resto.

Banco Supervielle

Este banco ofrece préstamos para refacción y mejora con un plazo de hasta 10 años y una tasa del 15%. El ingreso mínimo del solicitante debe ser de $5 millones y no tiene tope máximo a prestar, financiando hasta el 50% de la tasación del inmueble.

Banco Patagonia

El préstamo financia hasta el 25% del valor de la propiedad, con las mismas características que el crédito para adquisición, es decir: una tasa del 9,25% exclusiva para clientes con cuenta sueldo en la entidad. Se puede devolver hasta en 30 años y otorgan hasta $140 millones.

Banco Comafi

El banco Comafi financia hasta el 50% del valor de la vivienda permanente, con un tope de $350 millones y plazos de 5 o 10 años. La entidad exige demostrar los planos de obra, presupuesto y cronograma suscripto por un profesional. La tasa es de 9,5% y 11% para quienes no cobren el sueldo en la entidad. Se debe tener un ingreso mínimo neto de $5.000.000.

Banco Provincia

El préstamo del banco bonaerense financia la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas. Tiene un monto máximo de 250.000 UVA, que equivale a aproximadamente $524 millones, un plazo de hasta 240 meses (20 años) y una tasa anual del 9%. Para quienes perciban sus haberes a través de Banco Provincia, el crédito financia hasta el 80% del valor de tasación o del presupuesto de obra; para el resto de los clientes, el porcentaje máximo es del 70%.

Hay bancos que cuentan con créditos para refaccionar una casa Shutterstock

Las medidas ideales para renovar una cocina

Especialistas en interiorismo y arquitectura coinciden en que una cocina bien resuelta no se improvisa: se proyecta en función del uso real y de quienes la habitan.

Antes de definir materiales o colores, es necesario analizar la superficie total disponible y la altura real del techo. A partir de esos datos se diseña el espacio teniendo en cuenta las instalaciones, desde las tomas eléctricas, gas, desagües y la ventilación.

Las medidas estándar siguen siendo una referencia clave. El bajo mesada suele ubicarse a 90 centímetros de altura y 60 centímetros de profundidad, proporciones que permiten trabajar con comodidad. En cuanto al zócalo, se recomienda que lleve entre 10 y 15 centímetros, mientras que las alacenas tradicionales se resuelven entre 70 y 90 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad para dejar libre el espacio de mesada y poder trabajar cómodamente.

La fluidez en los pasillos es otro aspecto central. La cocina requiere de espacios fluidos, en tanto que el paso mínimo funcional es de 90 cm.

Los especialistas recomiendan dejar al menos 40 centímetros libres junto a la heladera para apoyar elementos y facilitar la descarga de compras. Estas son previsiones simples que, integradas en la etapa de proyecto, optimizan la dinámica diaria.

Por otra parte, en términos de disposición funcional, la llamada “regla del triángulo” continúa siendo un principio organizador. Se trata de vincular tres zonas: almacenamiento (alacena o heladera), preparación (mesada y bacha) y cocción (anafe o cocina). Cada lado del triángulo debería contar con al menos 120 centímetros, lo que garantiza recorridos cómodos y eficientes.

Aunque las tipologías actuales incorporan islas y configuraciones abiertas, la lógica del triángulo persiste como base para asegurar fluidez. La integración con el living comedor, cada vez más habitual, no elimina la necesidad de una estructura funcional clara; por el contrario, la vuelve más necesaria.

El cambio cultural derivó en una transformación paulatina de este espacio que hoy es protagonista. La cocina dejó de ser un ámbito oculto para convertirse en parte del área pública del hogar. Por ejemplo, hoy las islas representan un recurso que facilita la conversación o el encuentro, ya sea a nivel familiar o con amigos; se integra al estar y se incorpora la TV o área de sillones. Esa integración favorece la incorporación de materiales de mayor sofisticación y detalles asociados al confort.

De esta manera, en un mercado que empieza a recuperar márgenes y dinamismo, cada metro cuadrado nuevo se analiza como inversión. Y la cocina, hoy, es uno de los activos más visibles dentro de la casa.