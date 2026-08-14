Cuánto cuesta construir una casa “barata” de 60 metros cuadrados en agosto 2026

La incertidumbre en el sector de la construcción sigue en agenda y el panorama para los desarrolladores inmobiliarios es cada vez más complejo, por lo que entender cuánto cuesta construir una casa hoy es clave en medio de un costo de construcción que continúa su tendencia alcista.

El valor del metro cuadrado se consolida como una de las variables que impactan directamente en la dinámica de los precios inmobiliarios y en las decisiones tanto de desarrolladores como de particulares que evalúan construir.

Es importante aclarar que la construcción viene de dos años de estancamiento, en los que recuperó solo cinco puntos del 22% que acumula de caída frente a 2023.

La suba del costo de construcción fue del 2,6% en junio Shutterstock

En pesos, la suba del costo de construcción fue del 2,6% en junio respecto al mes anterior, de acuerdo al Índice de Costo de la Construcción (ICC) del Gran Buenos Aires. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires el incremento fue del 3,5%y el valor del costo del m² se ubicó en $1.549.329 (unos US$1022 de acuerdo al precio del dólar blue en ese mes -$1515-).

Hay que tener en cuenta que el costo que releva la ciudad de Buenos Aires no incluye el valor del terreno ni una serie de ítems relevantes. Impuestos, honorarios profesionales, comercialización y la rentabilidad del desarrollador no están incluidos, lo que deja a ese número bastante lejos del costo real de un proyecto. Es más, de acuerdo a desarrolladores consultados por LA NACION, el costo actual con todos los ítems agregados se encuentra alrededor de los US$1440/m².

¿En qué se reflejan los mayores aumentos? La suba que señala el ICC se explica por los incrementos de materiales (1,8%), en mano de obra (3,3%) y gastos generales (2,8%).

La suba que señala el ICC se explica por los incrementos de materiales (1,8%), en mano de obra (3,3%) y gastos generales (2,8%) Shutterstock

Cuánto cuesta construir una casa de 60 m²

De esta manera, construir una casa económica de 60 m² ronda los US$61320 ($92.959.740), tomando en cuenta el valor que releva el ICC. En cambio, si se le suman los gastos incluidos por los desarrolladores, el valor será de US$86.400.

Si se comparan estos valores con los precios de venta de casas usadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el metro cuadrado promedio se ubicó en US$1869/m², de acuerdo con los últimos datos de Zonaprop de junio.

La casa promedio de tres dormitorios y 170 m² registró en mayo un valor de US$304.553 (US$1791/m²), y una casa de cuatro dormitorios y 260 m² alcanzó los US$485.873 (US$1869/m²).