Cuánto cuesta construir una casa “barata” de 60 metros cuadrados en mayo 2026

La incertidumbre en el sector de la construcción sigue en agenda y el panorama para los desarrolladores inmobiliarios es cada vez más complejo. Por lo que entender cuánto cuesta construir una casa hoy es clave en medio de un costo de construcción tanto en pesos como en dólares que continúa su tendencia alcista.

El valor del metro cuadrado se consolida como una de las variables que impactan directamente en la dinámica de los precios inmobiliarios y en las decisiones tanto de desarrolladores como de particulares que evalúan construir.

En pesos, la suba del costo de construcción fue del 2% en marzo respecto al mes anterior, de acuerdo al Índice de Costo de la Construcción de la ciudad de Buenos Aires, y el costo del metro cuadrado llegó a $1.418.882 (+ IVA), mientras que el dólar blue se movía alrededor de $1415 en ese mes. Con ese tipo de cambio, el valor de construcción pasó a ubicarse en torno a los US$1003/m² (+ IVA).

Esto implica que construir se encareció cerca de un 3,5% en dólares en un mes, pese a que el aumento en pesos fue menor. La explicación está en el movimiento del tipo de cambio: cuando el dólar baja o se mantiene estable mientras los costos en pesos suben, el valor de construir medido en dólares tiende a incrementarse.

¿En qué se reflejan los mayores aumentos? La suba que señala el ICC se explica por los incrementos de materiales (1,3%), en mano de obra (3%) y gastos generales (2%).

Construir se encareció cerca de un 3,5% en dólares en un mes Shutterstock

Hay que tener en cuenta que el costo que releva la ciudad de Buenos Aires no incluye el valor del terreno ni una serie de ítems relevantes. Impuestos, honorarios profesionales, comercialización y la rentabilidad que afronta el desarrollador no están incluidos, lo que deja a ese número bastante lejos del costo real de un proyecto.

Por lo que desarrolladores inmobiliarios referentes del sector consultados por LA NACION aseguran que el valor del metro cuadrado final más económico arranca en los US$1500 + IVA (más de $2 millones). Mientras que para una vivienda de mayor categoría, con terminaciones y materiales premium, el valor puede llegar a los US$4000 + IVA (casi $6 millones).

Cuánto cuesta construir una casa de 60 m²

De esta manera, construir una casa económica de 60 m² ronda los US$60.180 ($85.132.920), tomando en cuenta el valor que releva el ICC. En cambio, si se le suman los gastos incluidos por los desarrolladores, el valor será de US$90.000.

Si se comparan estos valores con los precios de venta de casas usadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el metro cuadrado promedio se ubicó en US$1786 —para una propiedad de tres habitaciones y 170 m²—, de acuerdo con los últimos datos de Zonaprop de abril.

En ese sentido, una vivienda de 60 m² presenta un precio medio de publicación cercano a los US$107.160. Cabe aclarar que se trata de valores promedio que surgen de considerar los precios mínimos y máximos ofertados en CABA.