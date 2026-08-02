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Dua Lipa reunió 100 libros prohibidos que ahora se pueden leer

Inaugurada en 1906, la Librería Lello, combina la arquitectura neogótica, una escalera emblemática y detalles que atraen a visitantes de todo el mundo

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La cantante Dua Lipa lanzó la Biblioteca del Manifiesto, una iniciativa que reúne 100 libros que fueron sido prohibidos
La cantante Dua Lipa lanzó la Biblioteca del Manifiesto, una iniciativa que reúne 100 libros que fueron sido prohibidos

La cantante Dua Lipa lanzó la Biblioteca del Manifiesto, una iniciativa que reúne 100 libros que habían sido prohibidos y que, según ella, “desafiaron el poder y siguen provocando reflexiones sobre la libertad, la identidad, la memoria y el pensamiento crítico”.

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Así se ve la Biblioteca del Manifiesto, la iniciativa de Dua Lipa
Así se ve la Biblioteca del Manifiesto, la iniciativa de Dua Lipahttps://livrarialello.pt/manifesto-library/

La iniciativa tiene su sede en la Librería Lello, una de las librerías más emblemáticas de Portugal, en la ciudad de Oporto.

La iniciativa tiene su sede en la Librería Lello, una de las librerías más emblemáticas de Portugal
La iniciativa tiene su sede en la Librería Lello, una de las librerías más emblemáticas de Portugalhttps://livrarialello.pt/manifesto-library/

Conocida por su arquitectura neogótica y la famosa escalera a menudo asociada con el universo de Harry Potter, alberga la nueva colección de libros de la cantante y es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad.

Inaugurada en 1906, la Librería Lello fue diseñada por el ingeniero, profesor y político portugués Francisco Xavier Esteves (1864-1944), quien se inspiró particularmente en el estilo neogótico. Entre las características que definen su lenguaje arquitectónico se encuentran los arcos, las columnas, los detalles geométricos y la madera tallada.

Inaugurada en 1906, la Librería Lello fue diseñada por el ingeniero, profesor y político portugués Francisco Xavier Esteve
Inaugurada en 1906, la Librería Lello fue diseñada por el ingeniero, profesor y político portugués Francisco Xavier EsteveGetty

La fachada está adornada con una ilustración del artista belga Joseph Bielmann , que representa el “arte” y la “ciencia”. Según la página web de Lello, estas son las “diosas protectoras de este templo”.

En el interior, la escalera curva y exuberante es uno de los elementos más destacados. Con forma de ocho, laterales esculpidos y escalones rojos, este elemento se convirtió en un icono de la librería.

La escalera curva y exuberante es uno de los elementos más destacados
La escalera curva y exuberante es uno de los elementos más destacadosGetty

Un dato curioso : aunque nunca se confirmó, la escalera suele citarse como posible fuente de inspiración para las historias de Harry Potter. Esta asociación cobró fuerza debido a que la autora J.K. Rowling vivió en Oporto a principios de la década de 1990.

Un vitral de ocho metros de largo llama la atención de cualquiera que mire al techo. La obra, del artista holandés Samuel Van Krieken (1864-1933), combina formas geométricas y florales y presenta, en su centro, la frase Decus in Labore (dignidad en el trabajo).

El vitral, de ocho metros de largo, es obra, del artista holandés Samuel Van Krieken y combina formas geométricas y florales
El vitral, de ocho metros de largo, es obra, del artista holandés Samuel Van Krieken y combina formas geométricas y florales
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Además de las estanterías ornamentadas que se extienden desde el suelo hasta el techo, la Librería Lello rinde homenaje a figuras destacadas de la literatura portuguesa, como Antero de Quental, Eça de Queirós y Camilo Castelo Branco, con bustos distribuidos por todo el espacio.

O Globo/GDA
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