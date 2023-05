Educar con algoritmos: esta aula tiene sensores que detectan cuando los alumnos hablan o tienen un problema de aprendizaje

escuchar

En un mundo donde todo es inteligente (teléfonos, relojes e incluso bastones ), era solo cuestión de tiempo que las “aulas inteligentes” entraran en escena.

En Brooklyn, la Academia para la Preparación Universitaria y la Exploración de Carreras inauguró recientemente un “Salón de Alfabetización” para sus estudiantes de 6° a 12° grado. La sala presenta lo que se podría esperar de un espacio con ese nombre: una pequeña biblioteca, asientos suaves para leer y cubículos de estudio para un trabajo concentrado. También incluye lo que quizás no se espera: dos sensores montados en cualquiera de las paredes de los extremos del salón de clases más un tablero de instrumentos para tablet, también montado en una pared.

Los sensores pueden rastrear con qué frecuencia hablan los estudiantes, la calidad de sus conversaciones y las palabras que usan, así como cuántos estudiantes diferentes hablan durante una clase. En particular, los sensores no pueden identificar a estudiantes específicos, solo la cantidad de voces que escucha, lo que ayuda a proteger la privacidad de los estudiantes. “Es como un rastreador de actividad física para su salón de clases”, dice Danish Kurani, que dirige su propio estudio de arquitectura, Kurani, y diseñó el Literacy Lounge (en realidad lo llama el “aula de detección”).

La escuela se asoció con Kurani porque, hace cinco años, identificó un problema de alfabetización entre sus estudiantes, muchos de los cuales hablan inglés como segundo idioma. Esto llevó a la escuela a comenzar a monitorear el progreso de los estudiantes a través de actividades y evaluaciones específicas cada seis semanas. “Eso movió la aguja”, dice Joan Mosely, directora de la escuela. “Pero imagine si pudiéramos monitorear el progreso de los estudiantes diariamente y usar esos datos para tomar decisiones informadas sobre cómo enseñarles mejor”.

Con la tecnología de Kurani, la escuela espera que los datos de alfabetización en tiempo real les ayuden a llevar las cosas al siguiente nivel. “En este momento, los educadores generalmente reciben información sobre el desempeño de sus estudiantes demasiado tarde para tener un verdadero impacto”, dice Mosely. “Es como tratar de realizar una autopsia en una lección después de que ya ha terminado”.

A primera vista, la idea de un aula de clases tipo Gran Hermano donde se registra cada palabra de los estudiantes puede parecer controvertida, incluso aterradora, pero el concepto tiene precedentes. En 2019, por ejemplo, la Universidad Carnegie Mellon desarrolló un sistema que puede rastrear cosas como la postura de los estudiantes (un indicador de su compromiso) o cuánto tiempo esperan los instructores antes de llamar a un estudiante. Desde entonces , el sistema, llamado EduSense, se probó en 45 aulas de 3 universidades.

Según Andreas Schleicher, investigador que actualmente es director de educación y habilidades en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, la tecnología, si se implementa cuidadosamente, tiene el potencial de ayudar a los maestros a estar más en sintonía con las necesidades de los estudiantes. “La clave, para mí, es que los profesores no son los esclavos de esos algoritmos, sino los diseñadores”, dice.

Kurani desarrolló la tecnología junto con la escuela, por lo que los maestros fueron de hecho los diseñadores del Literacy Lounge. Antes de instalar los sensores en la escuela, Kurani y un informático de la Universidad Wesleyan probaron un prototipo en el laboratorio de informática de la universidad durante más de un mes para confirmar que la tecnología podía capturar, identificar y transcribir correctamente varias voces.

Para Kurani, los sensores pueden verse como otra herramienta de enseñanza que puede brindar a los educadores un nuevo nivel de conciencia sobre sus alumnos, el impacto de su estilo de enseñanza o incluso el interés de los alumnos en el plan de estudios. Por ejemplo, los sensores pueden ayudar a un maestro a darse cuenta de que solo dos o tres estudiantes están hablando en una hora determinada, lo que podría sugerir que otros no se sienten cómodos hablando o posiblemente no participan.

Hay varias razones por las que éste podría ser el caso, desde un diseño deficiente que no fomenta la discusión hasta un plan de estudios que se siente aburrido o irrelevante. Independientemente, el objetivo es permitir “un momento de autorreflexión”, dice Kurani, quien ha enseñado en Harvard y Stanford. “Tal vez estoy dando demasiadas lecciones; tal vez no estoy creando las condiciones para que tengamos un aprendizaje basado en la discusión; tal vez soy el sabio en el escenario, predicando y dando conferencias, y eso no hace que los estudiantes se comprometan participen en clase”.

Si esto suena como un montón de “tal vez”, es porque la enseñanza está intrínsecamente llena de incertidumbres. “Cuando estás en el momento, no estás contando cuántos niños hablaron”, dice Kurani. “Es difícil, estás administrando al grupo, estás entregando contenido, estás facilitando, estás tratando de inspirar, estás haciendo tantas cosas que es difícil hacer un seguimiento”. Con la ayuda de la tecnología, esos “tal vez” podrían convertirse en algo un poco más definido.

Es importante tener en cuenta que los sensores son solo una parte de un diseño de aula más holístico, donde cada elemento está destinado a trabajar en conjunto para mejorar la alfabetización. El salón de clases incluye una biblioteca de libros y revistas seleccionados por los estudiantes, junto con juegos enfocados en el lenguaje como el Scrabble. En la entrada, la sala cuenta con papel tapiz diseñado a medida que puede ayudar pasivamente a los estudiantes a aprender nuevas palabras. “Si rodeas a los niños con el entorno adecuado, si los rodeas con lenguaje, la esperanza es que cada vez que entren y salgan, tal vez les llame la atención una palabra nueva”, dice Kurani.

En última instancia, la idea es que la tecnología pueda brindar a los maestros una mayor comprensión de sí mismos y de sus alumnos, lo que a su vez puede ayudar a allanar el camino para un entorno de enseñanza más flexible. “El tipo de entornos de aula prescriptivos que normalmente tenemos no son muy efectivos; están degradando a los estudiantes a consumidores y a los profesores a proveedores de servicios”, dice Schleicher de la OCDE. “Sinceramente, creo que el futuro maestro debe ser no solo un gran instructor, un gran entrenador y un gran mentor, sino también un buen científico de datos. Necesita comprender esos flujos de conocimiento para que sean efectivos”.

Elissaveta M. Brandon

Fast Company