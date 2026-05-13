Habló la abogada de los alumnos estafados por la preceptora en la colecta para su viaje de egresados
Reveló que una aerolínea ya le regaló los pasajes y organizan colectas para juntar el dinero nuevamente
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Delfina, abogada que asesora a los estudiantes de la Escuela Técnica N°1 de Bragado y hermana de uno de ellos, habló sobre la estafa y comunicó que iniciaron el rastreo patrimonial de la preceptora denunciada por la desaparición de US$50.000.
La abogada confirmó que consiguieron que una aerolínea les regale los vuelos, por lo que les resta conseguir los fondos para el hospedaje y las actividades. “Recibimos el llamado de la CEO de una reconocida compañía que nos ofreció el aéreo”, narró en diálogo con LN+.
Por otro lado, contó que ya solicitaron informes a diversas entidades financieras para determinar el destino de los fondos al viaje a El Bolsón. “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que responda con su patrimonio”, afirmó.
Entre los informes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detalló que la implicada mantiene deudas con múltiples billeteras virtuales y alcanzó el nivel 5 en la escala de deudores.
También explicó que, a pesar de lo ocurrido, los estudiantes mantienen el objetivo de realizar el traslado hacia Río Negro. Mediante nuevas rifas y actividades comunitarias buscan recomponer el pozo de dinero sustraído. “Nos estamos organizando, armando nuevas colectas. Nos pusimos de acuerdo en que los chicos van a viajar sí o sí”, sostuvo Delfina.
Thiago, uno de los alumnos afectados, contó cómo vivieron los egresados el suceso: “Pidió una licencia como de un mes y ahí empezamos a considerar que el viaje no se iba a hacer”.
El estudiante señaló que la sospecha creció cuando comenzó a postergar la fecha de partida con diversos argumentos: “Fuimos perdiendo la emoción del viaje a medida que nos empezaba a poner excusas y se iba posponiendo el viaje”.
El conflicto escaló todavía más dentro de la comunidad educativa, ya que el esposo de la preceptora es profesor en la misma institución y da clase a los chicos. Los alumnos decidieron ausentarse de sus clases para evitar confrontaciones mientras avanza la investigación por estafa agravada. “Para no tener ningún conflicto, decidimos no ir a la clase del marido“, relató Thiago.
La investigación penal continúa su curso bajo la representación oficial del abogado Federico Etchehun, quien analiza las transferencias bancarias y capturas de chats entregadas por los padres para intentar rastrear los fondos.
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