¿Realmente sirve prohibir los celulares en las escuelas? Un estudio estadounidense a gran escala arroja resultados inesperados

NUEVA YORK.― Se suponía que prohibir los teléfonos celulares mejoraría muchos de los problemas que aquejan a la educación estadounidense, incluidos la distracción, el acoso escolar, la disminución de los puntajes en los exámenes y el ausentismo. La idea atrajo un apoyo bipartidista poco común y, durante los últimos tres años, dos tercios de los estados aprobaron leyes que restringen los teléfonos celulares en las escuelas.

Pero las prohibiciones han logrado solo algunos de los objetivos que esperaban los educadores y los padres, al menos hasta ahora, según un nuevo estudio, el más grande de su tipo, fue publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica. Las escuelas que adoptaron prohibiciones estrictas —que exigen que los estudiantes mantengan sus dispositivos en fundas cerradas durante toda la jornada escolar— vieron una disminución significativa en el uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes. Pero los puntajes promedio de los exámenes no han aumentado en esas instituciones. Al principio, además, prohibir los teléfonos provocó mayores tasas de suspensión.

Aun así, los docentes se han mostrado entusiasmados con el cambio, informando menos distracciones por el uso personal de celulares. Con el tiempo, los estudiantes en escuelas con prohibiciones estrictas reportaron una mayor sensación de bienestar personal.

Los puntajes promedio de los exámenes no han aumentado en las escuelas que restringieron el uso de celulares durante el horario escolar Unsplash

El documento, elaborado por investigadores de Stanford, Duke, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Michigan, se basó en datos de Yondr, una empresa que fabrica fundas para teléfonos celulares que se bloquean con un dispositivo magnético especial. Se requiere que los estudiantes coloquen sus teléfonos celulares en fundas individuales cuando llegan a la escuela. Los estudiantes conservan sus fundas, pero no pueden abrirlas hasta que suena el último timbre.

Los investigadores compararon las escuelas que utilizan Yondr con escuelas demográficamente similares sin fundas. Esas escuelas del grupo de control también limitaban habitualmente el uso de teléfonos celulares, pero de forma menos estricta. A veces permitían que los estudiantes usaran los teléfonos entre clases, o que los conservaran siempre que permanecieran fuera de la vista. El uso de teléfonos celulares también disminuyó en esas escuelas, pero no tanto como en las que utilizaron Yondr, según datos de GPS y encuestas a docentes.

Las fundas Yondr, utilizadas en muchas escuelas estadounidenses, bloquean los teléfonos celulares con un dispositivo magnético especial

En general, los investigadores analizaron más de 40.000 escuelas entre 2019 y 2026. El estudio se basa en una amplia gama de fuentes, incluidos puntajes de exámenes, informes disciplinarios, datos de GPS y encuestas a docentes y estudiantes. Se descubrió que las señales de teléfonos celulares desde los terrenos escolares disminuyeron un 30 por ciento en los primeros tres años después de que las escuelas adoptaran las fundas Yondr. Ese es un cambio significativo y probablemente fue causado por la pérdida de acceso de los estudiantes a sus dispositivos. Los adultos aún podían usar sus teléfonos celulares en la escuela, y los teléfonos bloqueados aún pueden enviar y recibir señales, como cuando se entrega un mensaje de texto o un correo electrónico.

La proporción de estudiantes que usan teléfonos celulares en clase por razones no académicas disminuyó del 61% al 13% en las escuelas que utilizan las fundas, según encuestas a docentes, lo que sugiere que los estudiantes no pudieron eludir ampliamente las prohibiciones. Aun así, las prohibiciones tuvieron un efecto “cercano a cero” en los puntajes de los exámenes, según el documento.

La proporción de estudiantes que usan teléfonos celulares en clase por razones no académicas disminuyó del 61% al 13% en las escuelas que utilizan las fundas Rogelio V. Solis - AP

Los puntajes de los exámenes se ven afectados por muchos factores, incluidos la estabilidad de la vida hogareña de los estudiantes, la calidad de la enseñanza y el plan de estudios. Los investigadores también señalaron que, una vez que se prohibieron los teléfonos celulares, los estudiantes podrían haberse distraído con otras formas de tecnología, como las computadoras portátiles, que son omnipresentes en las aulas estadounidenses.

Suspensiones y problemas de conducta

Las prohibiciones tampoco mejoraron la asistencia de los estudiantes ni las percepciones sobre el acoso en línea. Y en el primer año después de que se implementaron las prohibiciones estrictas, las suspensiones de estudiantes aumentaron en un promedio del 16%, un cambio grande y preocupante.

El documento no puede determinar exactamente por qué aumentaron las suspensiones después de que las escuelas comenzaron a usar las fundas Yondr. Los autores postularon que algunos estudiantes se metían en problemas por violar las prohibiciones, mientras que otros experimentaban más conflictos entre pares porque ya no se estaban “autoanestesiando” a través de sus teléfonos, dijo Thomas S. Dee, uno de los autores y economista educativo en Stanford. Los problemas con la disciplina estudiantil disminuyeron en los años siguientes.

En general, el profesor Dee dijo que consideraba el estudio como un informe inicial “alentador” sobre las prohibiciones estrictas de teléfonos celulares. Advirtió contra el abandono de una política ampliamente apoyada porque los puntajes de los exámenes no aumentaron de inmediato o porque la implementación presentó desafíos disciplinarios. “Existe una larga historia de reformas pasajeras en la educación que aparecen y desaparecen”, dijo.

Vida social

En una declaración escrita, Yondr dijo que la empresa estaba orgullosa de participar en el primer estudio nacional e independiente sobre las prohibiciones de teléfonos celulares. “Como ocurre con cualquier cambio en la cultura escolar, hay un período de ajuste inicial, pero la investigación confirmó que las escuelas superan rápidamente estos desafíos iniciales para ver beneficios duraderos”, decía la declaración.

En Cape Girardeau, Missouri, el subsuperintendente, Brice Beck, dijo que su distrito estaba encantado con sus fundas Yondr, que se habían convertido en una herramienta potente para atraer y retener a docentes capacitados deseosos de trabajar en aulas más enfocadas. Aún más emocionante, dijo, fue el cambio que los adultos habían observado en la vida social de los adolescentes, algo que no se puede medir en los puntajes de los exámenes.“En el almuerzo verás a todos estos chicos, están hablando entre ellos”, dijo el Dr. Beck. “Es mucho más ruidoso, pero del tipo bueno de ruido”.