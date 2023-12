escuchar

En enero de 2024, el campeón del mundo será una parte fundamental de una nueva etapa en el mundo de los cruceros: una prestigiosa marca internacional inaugurará el lanzamiento del su nuevo barco, Icon of the Seas, con la presencia de un ícono mundial como su nueva figura.

En el marco del debut, la línea de cruceros más grande del mundo anunció una colaboración sin precedentes: Lionel Andrés Messi, el ícono indiscutible del deporte, será oficialmente el Icon of Icon of the Seas para Royal Caribbean International. El futbolista argentino dará por inaugurado al nuevo barco en una exclusiva ceremonia de bautismo que tendrá lugar en Miami, ciudad donde reside actualmente.

Su asociación con el crucero es parte del acuerdo entre Royal Caribbean y el Inter Miami CF, equipo del cual Messi es figura clave, por el que la línea de cruceros es el socio principal y el socio vacacional oficial del Club.

“Estoy encantado y me siento honrado de unirme a la familia de Royal Caribbean para celebrar la llegada del revolucionario Icon of the Seas,” afirmó el 10 de la Selección, según el comunicado de la empresa.

Cómo es el crucero y qué precios tiene

El barco tiene una longitud de 365 metros y un peso de aproximadamente 250.800 toneladas.

La nave zarpará desde el puerto de Miami el 27 de enero, y operará todos los sábados. A su vez, se distingue por su moderna tecnología y sus nuevas instalaciones: entre sus características más destacadas se encuentran seis toboganes acuáticos, siete piletas, nueve jacuzzis, 20 cubiertas y 2805 camarotes.

Cuenta con el primer vecindario diseñado para familias jóvenes, más de 40 opciones diferentes para comer, beber y entretenerse.

Los precios arrancan en US$1600 las siete noches y llegan hasta US$74000 (en la categoría Royal Loft Suite) por pasajero en base doble. Desde la agencia que se encarga de comercializar en Argentina, Michel Diana, gerente de Foster Viajes, explica que puede abonarse tanto en la dólar oficial como en pesos, y se puede señar e ir pagando hasta aproximadamente 30 días antes de la salida contratada.

Los precios de los camarotes arrancan en US$1600 por pasajero en base doble.

El camarote Royal Caribbean es el más premium

Desde que Messi está vinculado a estos cruceros tienen récord de venta

El impacto de Icon of the Seas no se limita solo a la colaboración con Messi. Desde su presentación en octubre de 2022, el crucero estableció récords en reservas, registrando el mayor número en un solo día y la mayor cantidad en una semana en los 53 años de historia de la línea.

La exclusiva ceremonia de bautismo tendrá lugar en Miami.

El crucero hará su debut en enero de 2024.

En su debut, el nuevo crucero ofrecerá circuitos de siete noches por el Caribe, con salida desde el puerto de Miami y escalas en lugares paradisíacos como Philipsburg en St. Maarten; Costa Maya y Cozumel en México; y Charlotte Amalie en St. Thomas, además de una parada en CocoCay, la isla privada de la compañía en Bahamas.