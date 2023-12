escuchar

La mayoría de las conversaciones sobre la vida de las plantas de interior giran en torno a la lucha por evitar que mueran. Pero muchas de ellas, con el cuidado adecuado, pueden superar a sus dueños humanos y vivir durante generaciones.

El mismo helecho, por ejemplo, aparece en las fotos familiares de Lisa Eldred Steinkopf que datan de la década de 1960. Su madre lo recibió por primera vez como regalo de despedida de soltera. Cuando se mudó de casa en 2018, Steinkopf lo heredó. Lo valora aún más ahora que su madre ha fallecido. “Me reconforta saber que tengo la planta real que mi mamá cuidó”, dice Steinkopf, fundadora de Houseplant Guru y autora de Houseplants: The Complete Guide. “Cada vez que riego, pienso en ella”. A su vez, Steinkopf le dio un gajo del helecho a su hija cuando se casó.

A diferencia de las semillas de herencia, que suelen definirse como aquellas que tienen al menos 50 años, no hay una categoría específica de plantas de interior de larga vida. “Cualquier planta de interior, si se le proporcionan buenas condiciones para que no esté estresada y luchando, tiene el potencial de vivir durante años o décadas”, dice Justin Hancock, horticultor de Costa Farms, un productor familiar de plantas de interior en Florida. Agrega que las plantas que tienden a pasar de una generación a la siguiente exhiben “durabilidad inherente”, como la capacidad para sobrevivir en una variedad de condiciones de iluminación y en tierra que está demasiado húmeda o seca.

Steinkopf señala que los helechos no suelen ser candidatos ideales para pasar de generación en generación, ya que luchan sin riego frecuente. Ella ha mantenido el suyo prosperando colocándolo en una ventana orientada al este durante todo el año y nunca dejándolo secar por completo.

Si bien algunas plantas son más resistentes que otras, la clave para garantizar su durabilidad a lo largo del tiempo radica en su habilidad para sobrevivir en diversas condiciones de iluminación y en su capacidad para adaptarse. Getty

Una clave para proporcionar el cuidado adecuado para cualquier planta de interior es conocer la planta según su nombre científico, no solo el nombre común. “Tal vez la abuela dijo que era una, pero es otra”, dice Sarah Vogel, educadora de horticultura de la Extensión de la Universidad de Illinois. “La identificación correcta ayudará a encontrar los requisitos de cuidado correctos”.

Si estás buscando una planta de interior con el potencial de vivir durante décadas, aquí tienes algunas buenas opciones.

1. Crotón (Codiaeum variegatum)

El crotón es una planta popular conocida por sus llamativas hojas coloridas y su facilidad de cultivo en climas cálidos. Shutterstock

Los crotones pueden vivir mucho tiempo y soportar cierta negligencia siempre que reciban suficiente luz. “Los crotones son bastante indulgentes con el exceso o la falta de agua, gracias a sus hojas gruesas”, dice Hancock. “En interiores, en niveles de luz más bajos pueden sufrir, especialmente si el riego no es adecuado”.

Estas plantas necesitan suelo fértil, bien drenado pero húmedo, dice Vogel. “Hay que regar solo cuando la pulgada superior de la tierra se seque”, aconseja. A los crotones les gustan las temperaturas cálidas y la luz solar. Hancock sugiere colocarlos “muy cerca de una ventana” siempre que el lugar no esté demasiado frío.

2. Cactus Santa Teresita o cactus de vacaciones

Estos cactus son apreciados por sus flores coloridas y su capacidad para florecer en el período de las fiestas. Shutterstock

El cactus de vacaciones es un término que se utiliza para describir varias especies de cactus que florecen alrededor de la época de verano, como el cactus de Acción de Gracias (Schlumbergera truncata), el cactus de Navidad (Schlumbergera bridgesii) y el cactus de Pascua (Schlumbergera gaertneri). “A diferencia de otros cactus, les gusta la alta humedad y la luz brillante, pero filtrada”, dice Vogel. Para mantenerlos prosperando durante años, querrás evitar regar en exceso, ya que el suelo empapado podría provocar pudrición de raíces. Steinkopf señala que son fáciles de propagar al pellizcar un segmento aplanado y dejarlo secar durante uno o dos días antes de ponerlo en tierra.

Maria Zampini, autora de Garden-pedia: An A-to-Z Guide to Gardening Terms, heredó su cactus de Acción de Gracias cuando su madre falleció en 2018. “Cada vez que florece, es como si mi mamá dijera, ‘Hola Maria, estoy pensando en vos’”, dice. Lo mantiene enraizado, lo que, según ella, fomenta una mejor floración, y evita regarlo hasta que la tierra esté casi seca. Hasta ahora, ha estado vivo durante ocho años.

3. Árbol de jade (Crassula ovata)

El árbol de jade es una planta suculenta originaria de Sudáfrica y es conocido por sus hojas gruesas y carnosas, que son ovaladas o en forma de moneda. Shutterstock

Los árboles de jade, también conocidos como plantas de jade, son suculentas que prosperan a la luz del sol. “La cercanía a una ventana orientada al este u oeste suele ser tu mejor opción para obtener la mayor cantidad de luz”, dice Hancock. Estas plantas pueden perdurar durante décadas, en parte porque toleran el descuido. Son famosas, dice Hancock, por su “habilidad para sobrevivir siendo regadas tan solo una vez al mes más o menos, según las condiciones”.

Teresa Woodard, autora de American Roots, heredó el árbol de jade de su madre de dos pies de altura y 30 años el verano pasado. El consejo simple de su madre fue: “No lo riegues en exceso y deja que se seque entre riegos”.

4. Dama de noche o cereus de floración nocturna (Epiphyllum oxypetalum)

Este cactus originario de América Central y América del Sur destaca por sus grandes y fragantes flores blancas que se abren durante la noche. Shutterstock

“Un cereus de floración nocturna puede crecer durante décadas en interiores o exteriores”, dice Hancock, siempre que reciba suficiente luz y humedad. Como indica el nombre, estas plantas producen flores de corta duración por la noche que se retiran por la mañana; pueden florecer varias veces por temporada de crecimiento. “Florecerá casi siempre mejor cuando pase el verano afuera debido a los niveles de luz más altos”, dice Hancock. “Si tuviera que cultivar uno, lo colocaría justo al lado de una ventana grande o una puerta de patio para que reciba la iluminación que desea”.

Carol Michel, horticultora y autora de Digging and Delighted: Live Your Best Gardening Life, heredó el cereus de floración nocturna de su padre en 1987. “Lo sacaba afuera cada verano y producía algunos capullos y florecía”, dice por correo electrónico. Una vez a su cuidado, pasaron casi 10 años antes de que volviera a florecer. “No pasa muchos veranos afuera, así que no es tan vigoroso como solía ser, pero ahora es parte de la familia”.

Para mantenerlo feliz, Michel llena su contenedor con una mezcla para macetas para cactus y deja que se vuelva de raíz. “No le importa una maceta apretada”, dice. Lo riega solo cuando “la mitad superior aproximadamente de la mezcla para macetas se seca”, y aún menos en otoño e invierno cuando no está creciendo activamente. En primavera y verano, lo fertiliza.

5. Planta araña o lazos de amor (Chlorophytum comosum)

La planta araña comúnmente se refiere a la Chlorophytum comosum, una planta de interior popular conocida por sus largas hojas arqueadas y sus pequeñas plantas hijas que cuelgan de los extremos de los tallos Shutterstock

Las plantas araña o lazo de amor o malamadre son increíblemente indulgentes con el descuido. Tienen raíces tuberosas y gruesas que almacenan humedad, por lo que pueden resistir a través de un riego omitido. Sin embargo, prefieren algo de sol: “Donde haya suficiente luz para leer el diario o un libro sin tener que encender una lámpara la mayor parte del día”, dice Hancock.

Incluso si temes que puedas matar a tu planta, puedes mantener viva su descendencia propagándola. “Produce muchos pequeños hijos, simplemente arranca uno, colócalo en tierra para macetas y disfruta”, dice Hancock.

Pamela Hubbard, experta en jardinería en el hogar y escritora, heredó la planta araña de su suegra en el año 2000. Aunque la planta murió en 2004, agradeció haber hecho nuevas antes. “La moraleja es: sin importar cuánto tiempo viva tu planta heredada, es una buena idea hacer un poco de propagación para asegurarte de tener siempre una parte de ella”, dice.

Lauren David