Feng Shui inmobiliario: la tendencia que promete vender más rápido una propiedad

A la hora de vender una propiedad son varios los aspectos que tenemos que tener en cuenta para hacerla más vistosa para los potenciales compradores. Desde aspectos básicos como pintar las paredes, reparar humedad o canillas que pierden, hasta mantener el orden en todos los ambientes. Sin embargo, cada vez más se imponen las prácticas del Feng Shui aplicadas a la venta de propiedades. Esta técnica milenaria china llegó al rubro inmobiliario con fuerza.

¿De qué se trata? El Feng Shui es una técnica que busca equilibrar la energía, el llamado “chi”, de un espacio a través del orden, la luz y la disposición de los objetos. Fue vinculado durante mucho tiempo al bienestar del hogar, pero hoy se utiliza también como una herramienta en el sector del real estate para acelerar las ventas de las propiedades. Porque no alcanza con que una casa o departamento tengan una buena disposición, sean funcionales o se vean lindos, sino que lo más importante es generar bienestar en el potencial comprador desde el primer minuto en que pisa el inmueble.

El Feng Shui es una técnica que busca equilibrar la energía, el llamado “chi”, de un espacio a través del orden, la luz y la disposición de los objetos Realtor.com

Según el Feng Shui inmobiliario esto se logra mediante la armonización de cada ambiente. Una de las principales recomendaciones es que hay que mantener la puerta de entrada limpia y bien iluminada; se pueden colocar plantas naturales para atraer energías positivas. En el interior, se aconseja despejar el desorden para que la energía circule sin obstáculos; por ejemplo, una casa llena de muebles o sobrecargada de objetos no solo se vuelve pesada sino que además luce menos amplia y baja la probabilidad de que el comprador se enamore al instante del lugar. Es necesario despejar pasillos y esquinas para que la energía fluya sin impedimentos.

Otro punto tiene que ver con reparar detalles pendientes como puertas que no cierran, azulejos rotos, humedad en las paredes, canillas que gotean; además, es conveniente elegir colores neutros para las paredes ya que esto hace que los compradores puedan proyectarse en el lugar; lo mismo, despersonalizar ambientes íntimos como el dormitorio: por ejemplo, es útil quitar fotos u objetos personales para que las personas que hacen una visita puedan proyectarse en el espacio. En todos los casos, se propone que los espacios se diseñen para aprovechar la luz natural la mayor parte del día.

Otro punto importante es reparar detalles pendientes como puertas que no cierran, azulejos rotos, humedad en las paredes Santiago Ciuffo

Más allá de estas prácticas, lo cierto es que una vivienda ordenada, prolija y bien iluminada siempre genera mejor impresión que una descuidada. El Feng Shui se coló al sector inmobiliario e incluso, en algunos mercados como el español o en algunos países latinoamericanos, existen consultoras que ofrecen estudios energéticos antes de publicar el aviso de venta de una casa. El Feng Shui, junto con una buena sesión fotográfica a cargo de profesionales y algunas recomendaciones de home staging, puede hacer una diferencia al momento de vender una propiedad en menor tiempo.

Una vivienda ordenada, prolija y bien iluminada siempre genera mejor impresión que una descuidada Roman Viñoly-Proyecto Montevideo

Para tener en cuenta

Los puntos clave del Feng Shui Inmobiliario:

Puerta de entrada

Mantenerla limpia y bien iluminada

Sumar plantas naturales para atraer energía positiva

Orden y circulación

Despejar el desorden para que la energía fluya

Evitar sobrecargar de muebles u objetos (achica visualmente los espacios)

Despejar pasillos y esquinas

Reparaciones y detalles

Puertas que no cierran bien

Azulejos rotos

Humedad en paredes

Canillas que gotean

Colores y personalización

Elegir colores neutros en las paredes

Despersonalizar ambientes íntimos (sacar fotos y objetos personales del dormitorio)

Iluminación