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El “shelfie” inmobiliario: cómo diseñar la repisa perfecta que valoriza la propiedad y vende mejor

Transmitir orden, estilo y cuidado atrae a los potenciales compradores y acorta los tiempos de exposición de la vivienda

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Por qué tener repisas ordenadas puede mejorar la percepción y el tiempo de venta de una propiedad
Por qué tener repisas ordenadas puede mejorar la percepción y el tiempo de venta de una propiedadrawpixel.com / Ake - Freepik

El “shelfie” inmobiliario se consolidó en los últimos años como un recurso simple y de bajo costo para mejorar la percepción de una propiedad en venta. El concepto, tomado del universo del diseño y las redes sociales, refiere a la composición curada de una repisa para transmitir orden, estilo y una idea clara de aprovechamiento del espacio.

En el mercado inmobiliario, esta práctica se integró al home staging y se volvió un elemento más dentro de las estrategias para acelerar operaciones y elevar el valor percibido de una vivienda. Y es que una repisa bien resuelta comunica cuidado, funcionalidad y coherencia estética, tres atributos que influyen en la decisión de compra.

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El "shelfie" inmobiliario es una estrategia que acelera los tiempos de venta
El "shelfie" inmobiliario es una estrategia que acelera los tiempos de ventaDaniel Karp

Los agentes coinciden en que la repisa funciona como un punto focal inmediato. En recorridos presenciales o en fotografías publicadas en portales, el ojo se detiene en superficies pequeñas y organizadas que permiten interpretar el carácter del ambiente. Por eso, la selección de objetos no se deja al azar. Se recomienda trabajar con un número acotado de piezas, priorizando libros, cerámicas, plantas pequeñas y elementos decorativos neutros. La neutralidad cromática también cumple un rol central: tonos blancos, grises, beige y maderas claras generan continuidad visual y evitan distracciones.

Los expertos recomiendan la neutralidad cromática
Los expertos recomiendan la neutralidad cromáticaDaniel Karp
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La proporción es otro criterio que define la efectividad del shelfie. Los especialistas sugieren alternar alturas, volúmenes y texturas para lograr equilibrio sin perder simplicidad. La regla más utilizada es la de “dos tercios libres, un tercio ocupado”, que permite mantener aire entre los objetos y evita que la composición compita con el resto del ambiente. En propiedades pequeñas, esta estrategia es especialmente útil porque ayuda a ampliar visualmente el espacio y a reforzar la idea de circulación fluida.

La iluminación complementa el efecto. Una repisa ubicada cerca de una fuente de luz natural suele rendir mejor en fotografías, pero también se recurre a luces puntuales o tiras LED cálidas para destacar materiales y generar profundidad. En departamentos antiguos o con poca entrada de luz, este recurso puede corregir sombras duras y mejorar la lectura general del ambiente. La clave es que la iluminación no parezca artificial ni excesiva, ya que el propósito es reforzar la sensación de hogar y no producir un efecto escenográfico.

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Las repisas de inspiración americana siempre se perciben livianas y modernas

En términos comerciales, el shelfie se volvió una herramienta útil para diferenciar una publicación en un mercado saturado. Las imágenes de interiores con composiciones cuidadas tienden a obtener más clics y consultas. Además, los compradores suelen asociar estos detalles con un mantenimiento general adecuado, incluso cuando la intervención es mínima y no implica reformas.

Sistema de estantería modular con varas de hierro y estantes de chapa encastrables diseñado por Alejandra Esteve.
Sistema de estantería modular con varas de hierro y estantes de chapa encastrables diseñado por Alejandra Esteve.Javier Agustín Rojas

Y lo más importante: la implementación es accesible y no requiere inversión significativa. La mayoría de los objetos utilizados pueden provenir del propio hogar, siempre que se seleccionen con criterio y se mantenga una estética coherente. En casos donde la propiedad está vacía, los agentes suelen recurrir a kits de staging que incluyen piezas neutras y versátiles.

El shelfie inmobiliario no reemplaza otras estrategias de presentación, pero se integra como un complemento eficaz dentro de un enfoque más amplio.

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