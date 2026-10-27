Halloween: el millonario negocio de diseñar casas embrujadas para cobrar entradas y animarse a vivir una experiencia de terror

Márgenes de beneficio reducidos, plazos ajustados y litros y litros de sangre falsa: las atracciones de casas embrujadas son, en muchos sentidos, el proyecto de renovación definitivo.

En Estados Unidos, las casas embrujadas de Halloween abren solo unas pocas semanas al año y deben reinventarse cada año, sorteando las normas de seguridad y las limitaciones de espacio si quieren que los compradores de entradas sigan acudiendo. Es un reto aterrador, pero es uno que los creadores están dispuestos a afrontar.

Según America Haunts, una organización que recopila datos para el sector, existen en el país más de 1200 casas embrujadas de Halloween que cobran entrada y generan unos ingresos estimados de US$300 millones. Hay pequeñas atracciones organizadas por entidades como escuelas y gestionadas por voluntarios; atracciones al aire libre con extensos laberintos donde se esconden fantasmas, espectros y asesinos; y atracciones que permanecen de forma permanente en sus instalaciones, pero que solo abren durante las semanas previas a Halloween.

Blood Manor, en la ciudad de Nueva York, pertenece a esta última categoría. Abrió sus puertas para la temporada el 2 de octubre, operando principalmente los fines de semana, con más días de apertura hasta Halloween. Jim Lorenzo, propietario y gerente de Blood Manor, comentó que tiene que “hacer el equivalente a 365 días de negocio en 23 jornadas”.

Jim Lorenzo, propietario y administrador de Blood Manor, pagará el alquiler de todo el año en noviembre. Espera ganar todo ese dinero en tan solo 23 días LILA BARTH - NYTNS

Las entradas cuestan US$50 y la entrada rápida “RIP” cuesta US$75. Por US$350, podés unirte al elenco, con sangre falsa incluida. Recibe entre 400 y 1600 visitantes por noche.

El 15 de noviembre, Lorenzo le entregará a su propietario un cheque por unos US$200.000, correspondiente al alquiler de todo el año. La ubicación de Blood Manor en TriBeCa es, de hecho, la tercera en sus 23 años de actividad, ya que se mudaron allí en 2018, según explicó Lorenzo. Conseguir el lugar fue tan complicado como alquilar un departamento en Nueva York.

Las atracciones de casas embrujadas están regidas por códigos y normativas de seguridad, pero aún existen maneras ingeniosas de asustar al público, como el uso de la oscuridad, la pintura e incluso los aromas para intensificar la atmósfera tenebrosa LILA BARTH - NYTNS

“Tuvimos que presentar estados financieros porque el propietario no entendía cómo podíamos pagar el alquiler de todo el año”, dijo, y agregó que en los primeros años difíciles del negocio, “pedíamos prestado, rogábamos y robábamos de nuestros propios ahorros para poder hacerlo hasta que acumulamos suficiente capital”.

La ubicación actual, en tres plantas de un edificio de cinco pisos de estilo italianizante, supone el alquiler más alto que Blood Manor pagó, según declaró Lorenzo, pero “creo que es la mejor distribución que tuvimos”.

Blood Manor ocupa tres plantas del edificio. Los actores se preparan en la planta baja, que muchos creen que está embrujada LILA BARTH - NYTNS

Blood Manor cambia la decoración de sus habitaciones a lo largo del año, pero su distribución permanece invariable, una consecuencia necesaria del cumplimiento de las normas de seguridad contra incendios. Lorenzo, con experiencia en la organización de eventos, aplicó a Blood Manor los conocimientos adquiridos en materia de seguridad para multitudes en el sector de los clubes nocturnos.

Cuando empezó, no existían normas para este tipo de atracciones, comentó, y añadió que colaboró ​​con un comisionado de prevención de incendios de la ciudad para crear los estándares que se aplican hoy en día. Es fundamental contar con salidas de emergencia fáciles y frecuentes, amplio espacio para que la gente se mueva (aunque las salas y los pasillos parezcan estrechos) y señales de emergencia bien iluminadas.

Existen más de 1200 casas embrujadas de Halloween que cobran entrada, generando unos ingresos estimados de US$300 millones LILA BARTH - NYTNS

La seguridad también determina el diseño de las casas embrujadas construidas desde cero, como Pure Terror Scream Park, un conjunto de 10 atracciones de terror repartidas en casi cuatro hectáreas en Monroe, NY.

“El mayor obstáculo es asegurarse de que la gente avance por estas salas, de que nunca haya callejones sin salida”, dijo Robert Nordquist, el propietario del parque.

A veces, algunos temas acaban en el proverbial cementerio de las ideas divertidas porque su realidad simplemente no se ajusta a las normas de seguridad necesarias.

“Antes teníamos zonas donde uno tenía que arrastrarse por chimeneas, túneles y cosas así”, dijo Nordquist. “Se convirtió en un problema porque había un cuello de botella, un punto de estrangulamiento”.

El parque abrió sus puertas en su ubicación actual hace 14 años. Inicialmente, Nordquist alquiló el terreno a Museum Village, un museo de historia, pagando un precio basado en las ganancias de la empresa, pero logró comprar la propiedad este año. Las entradas básicas para Pure Terror cuestan entre US$49,98 y US$59,98, mientras que la entrada RIP tiene un precio de entre US$79,98 y US$94,98. El parque recibe entre 400 y 1200 visitantes por noche, dependiendo del clima. Este año estará abierto 25 noches.

Las casas encantadas temporales, tienen que cumplir con las normas locales contra incendios LILA BARTH - NYTNS

Según Nordquist, este proyecto es fruto de una gran pasión. “Se pueden hacer muchas otras cosas en el ámbito empresarial y ganar mucho más dinero que en toda la industria”, afirmó. “O te apasiona y te involucras de lleno, o no lo haces”.

Los costos, que incluyen estacionamiento, seguridad y actores, además del alquiler de los inmuebles, se acumulan rápidamente, dijo.

Según Nordquist, las atracciones de terror, que en su mayoría son interiores, también reciben importantes mejoras cada año, y al menos una de las casas se somete a una renovación integral. Todo el proceso dura entre siete y ocho meses. Este año, se suma una nueva atracción con temática de gárgolas, que se une a una casa embrujada ambientada en una escuela secundaria, un manicomio, un callejón de calabazas y otras.

“Es como construir una casa desde cero cada año”, dijo.

Durante la temporada baja, Pure Terror se enfrenta a muchos de los mismos problemas que los propietarios de viviendas tradicionales. Los mapaches se cuelan en las casas y roen los cables; las tormentas invernales dañan los árboles, que luego deben ser talados; y en una ocasión, un oso hizo acto de presencia, dejando un rastro de destrucción a su paso.

“Nuestro reto es que la madre naturaleza adora sorprendernos y destrozar la propiedad”, dijo Nordquist, señalando que el paisajismo y el mantenimiento comienzan una vez que termina el invierno.

El mantenimiento fuera de temporada no supone un problema para las casas encantadas temporales, que se instalan en espacios como estacionamientos y clubes privados. Sin embargo, tienen que lidiar con más variables que las instalaciones fijas, según Rayn Babber, uno de los cofundadores de Jestr Events, una empresa de eventos con sede en Toronto que crea casas embrujadas temporales. Además, deben cumplir con los códigos de incendios y las normas de seguridad locales, algo que él y su cofundador aprendieron a base de experiencia.

El mantenimiento fuera de temporada no supone un problema para las casas encantadas temporales, que se instalan en espacios como aparcamientos y clubes privados LILA BARTH - NYTNS

“Hubo un año en que no pudimos abrir la casa embrujada durante dos semanas y media, que era de donde provenía la mayor parte de nuestro negocio”, dijo. “Faltaban apenas cuatro días para Halloween cuando por fin pudimos abrir, y eso arruinó nuestro negocio ese año, pero aprendimos sobre las normas de seguridad contra incendios”.

Jestr abrió casi 10 atracciones este año en Estados Unidos y Canadá, según declaró Babber. Dos de ellas son construcciones a gran escala con temáticas específicas y sustos personalizados, cuyo precio oscila entre los US$75.000 y los US$100.000. Las demás son más pequeñas, con un costo aproximado de US$30.000 cada una.

Las construcciones más pequeñas requieren menos decoración y un uso inteligente del ambiente del espacio para crear una atmósfera aterradora.

“Lo más aterrador que se puede hacer es arrojar a alguien a la oscuridad y dejarlo sin saber adónde ir”, dijo Babber, señalando que la oscuridad “resuelve muchos de los desafíos que implica intentar crear una casa embrujada decorada y compleja”.

La oscuridad, los laberintos y el uso de iluminación y pintura para, al menos, crear la sensación de que el espacio es reducido son maneras fáciles de provocar los sustos que la gente busca en las casas encantadas, especialmente cuando se combinan con sonidos que amplifican el ambiente.

Nick Piccolo, director de Blood Manor, comentó que dedica gran parte de su tiempo libre a “pensar en qué asustaría a la gente, qué les haría sentir incómodos, qué les daría asco”.

“Cuando alguien invade tu espacio, te sientes incómodo, y cuando estás en un área estrecha y cerrada, también te sentís incómodo”, dijo. “Cuando no tenés una salida directa a algún lugar, te sentís incómodo, por eso me gusta añadir muchos giros y recovecos para que no haya una salida directa por la que puedas simplemente escapar”.

Los sustos en Blood Manor cambian cada año LILA BARTH - NYTNS

Blood Manor también utiliza aromas para sumergir a los visitantes en sus espeluznantes escenas. Lorenzo comentó que la atracción contaba con un baño decorado bastante memorable. “Cuando entrás en ese baño, ¿creés que huele a lavanda o a orina?“, preguntó.

“Es muy fácil asustar a la gente”, añadió. “No hace falta hacer cosas raras para asustarlos; basta con crear un ambiente interesante”.