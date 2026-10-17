La cárcel más alta del mundo está en construcción en Nueva York y competirá con sus rascacielos

En Chinatown, el barrio chino de la ciudad de Nueva York, se está construyendo una prisión del tamaño de un rascacielos. Este proyecto es uno de los cuatro nuevos centros penitenciarios planificados para reemplazar el complejo de Rikers Island, el principal sistema penitenciario de la ciudad. Diseñada por el estudio de arquitectura HOK, se espera que la Prisión de Manhattan alcance los 102 metros de altura, distribuidos en aproximadamente 13 plantas, prácticamente la misma altura que el Palacio de Justicia del Condado de Nueva York, situado justo al lado.

Así se ven las imágenes del proyecto, publicadas por el Departamento de Diseño y Construcción de la Ciudad de Nueva York y HOK, muestran un edificio dividido en dos volúmenes principales Cortesía del Departamento de Diseño y Construcción de la Ciudad de Nueva York

En 2019, la ciudad de Nueva York anunció el cierre de Rikers Island y presentó planes para distribuir la población carcelaria entre cuatro nuevos centros ubicados en Manhattan, Brooklyn, el Bronx y Queens, a través del Programa de Prisiones de Distrito. HOK lidera los proyectos para los centros de Manhattan y Brooklyn.

La construcción de la prisión que genera controversia en Manhattan

El nuevo lugar se construirá en el solar del antiguo Complejo Penitenciario de Manhattan, también conocido como “Las tumbas”, que fue demolido en 2024. Se prevé que, con su altura máxima, el edificio se convierta en la prisión más alta del mundo, lo que le ha valido el apodo de “rascacielos carcelario”.

Sin embargo, el proyecto ha generado controversia y enfrenta la oposición de los residentes y las organizaciones comunitarias. Recientemente, líderes locales enviaron una carta al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtiendo sobre posibles debilidades estructurales en el terreno y solicitando una reevaluación del lugar elegido para la construcción.

La zona central del edificio, funcionará como área de observación para las personas detenidas y albergará espacios recreativos Cortesía del Departamento de Diseño y Construcción de la Ciudad de Nueva York

Un sistema de seguridad de doble cara y jardines

Las imágenes del proyecto, publicadas por el Departamento de Diseño y Construcción de la ciudad de Nueva York y HOK, muestran un edificio dividido en dos volúmenes principales. En la base, una pasarela atraviesa la estructura y crea un sendero peatonal que conecta los espacios alrededor del edificio.

La fachada estará cubierta por una malla rojiza y paneles ondulados. En la zona central del edificio, el sistema de doble fachada funcionará como área de observación para las personas detenidas y albergará espacios recreativos destinados a las actividades de los detenidos.

Las celdas se distribuirán en los pisos superiores. En la planta baja, el proyecto incluye un vestíbulo público, espacios comunitarios y comerciales, así como una zona de acceso exclusivo para empleados. El sótano contará con estacionamiento para los empleados del Departamento de Correcciones y del Departamento de Policía de Nueva York. En total, se prevé capacidad para 1040 personas y 125 plazas de estacionamiento.

Las celdas se distribuirán en los pisos superiores. En la planta baja, el proyecto incluye un vestíbulo público y espacios comunitarios Cortesía del Departamento de Diseño y Construcción de la Ciudad de Nueva York

Para integrar el edificio en el entorno urbano, el proyecto incluye zonas de jardines y áreas de descanso alrededor del edificio y a lo largo de la vía pública. También habrá un área equipada para visitantes.

Las obras de arte público que formaban parte del entorno del complejo llamado “Las tumbas” también se conservarán e incorporarán al nuevo proyecto. Entre ellas se incluyen esculturas de alambre de aluminio de la artista Kit-Yin Snyder y bajorrelieves de piedra de Richard Hass.

La construcción del nuevo centro de detención de Manhattan ya está en marcha, incluyendo la instalación de la infraestructura de servicios públicos y las excavaciones preliminares. Está previsto que el proyecto finalice en 2032.