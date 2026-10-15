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Mano de obra octubre 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes, con valores por jornada

Los porcentajes son acumulativos, por lo que cada tramo se aplica sobre los valores resultantes del incremento anterior

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Se acordaron incrementos escalonados y acumulativos sobre los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas correspondiente a junio, julio y agosto
Se acordaron incrementos escalonados y acumulativos sobre los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas correspondiente a junio, julio y agostoIrene Miller - Shutterstock

En mayo, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) acordaron incrementos escalonados y acumulativos sobre los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas correspondiente a junio, julio y agosto. La medida fue dispuesta mediante la Disposición 1248/2026, de fecha 29 de septiembre de 2026. En este sentido:

  • El aumento de septiembre fue del 1,9%, calculado sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto
  • El aumento del de octubre es del 1,8% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a septiembre.
  • Mientras que el incremento a partir de noviembre de 2026, será del 1,7% y se aplicará sobre los salarios básicos vigentes a octubre

Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75 y 577/10.

El aumento del de octubre es del 1,8% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a septiembre
El aumento del de octubre es del 1,8% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a septiembreRICARDO PRISTUPLUK

Sueldos básicos por hora y por zonas en octubre

Los sueldos básicos por hora a partir de octubre quedaron fijados de la siguiente manera:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones:

  • Oficial especializado: $7697
  • Oficial: $6585
  • Medio Oficial: $6085
  • Ayudante: $5601
  • Sereno (mensual): $1.017.485

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut:

  • Oficial especializado: $8544
  • Oficial: $7313
  • Medio oficial: $6745
  • Ayudante: $6245
  • Sereno (mensual): $1.133.523
Este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 30 de noviembre
Este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 30 de noviembre

Zona C

Santa Cruz:

  • Oficial Especializado: $11.817
  • Oficial: $11.079
  • Medio oficial: $10.691
  • Ayudante: $10.381
  • Sereno (mensual): $1.701.015

Zona C Austral

Tierra del Fuego:

  • Oficial especializado: $15.395
  • Oficial: $13.169
  • Medio oficial: $12.170
  • Ayudante: $11.201
  • Sereno (mensual): $2.034.971

Según el acta paritaria, firmada el 21 de septiembre, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 30 de noviembre del corriente año. En el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, fijando una nueva reunión para el 20 de octubre de 2026 con el objetivo de definir los ajustes que comenzarán a regir a partir del mes de diciembre.

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