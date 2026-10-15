Mano de obra octubre 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes, con valores por jornada

En mayo, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) acordaron incrementos escalonados y acumulativos sobre los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas correspondiente a junio, julio y agosto. La medida fue dispuesta mediante la Disposición 1248/2026, de fecha 29 de septiembre de 2026. En este sentido:

El aumento de septiembre fue del 1,9%, calculado sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto

calculado sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto El aumento del de octubre es del 1,8% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a septiembre.

y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a septiembre. Mientras que el incremento a partir de noviembre de 2026, será del 1,7% y se aplicará sobre los salarios básicos vigentes a octubre

Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75 y 577/10.

El aumento del de octubre es del 1,8% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a septiembre RICARDO PRISTUPLUK

Sueldos básicos por hora y por zonas en octubre

Los sueldos básicos por hora a partir de octubre quedaron fijados de la siguiente manera:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones:

Oficial especializado: $7697

Oficial: $6585

Medio Oficial: $6085

Ayudante: $5601

Sereno (mensual): $1.017.485

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut:

Oficial especializado: $8544

Oficial: $7313

Medio oficial: $6745

Ayudante: $6245

Sereno (mensual): $1.133.523

Este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 30 de noviembre

Zona C

Santa Cruz:

Oficial Especializado: $11.817

Oficial: $11.079

Medio oficial: $10.691

Ayudante: $10.381

Sereno (mensual): $1.701.015

Zona C Austral

Tierra del Fuego:

Oficial especializado: $15.395

Oficial: $13.169

Medio oficial: $12.170

Ayudante: $11.201

Sereno (mensual): $2.034.971

Según el acta paritaria, firmada el 21 de septiembre, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 30 de noviembre del corriente año. En el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, fijando una nueva reunión para el 20 de octubre de 2026 con el objetivo de definir los ajustes que comenzarán a regir a partir del mes de diciembre.