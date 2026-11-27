El esperado juego Grand Theft Auto VI, o GTA 6, se lanzó oficialmente el pasado jueves 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series. Tras más de una década de espera, el título de Rockstar Games debutó con ventas récord de US$1000 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la industria de los videojuegos en los últimos tiempos.

Con gráficos avanzados y una narrativa inmersiva protagonizada por Jason Duval y Lucía Caminos, el juego combina nostalgia y tecnología. Esta secuela es la continuación de GTA 5, lanzado en 2013, un título que también revolucionó el mercado de los videojuegos en su momento con sus innovadoras características visuales.

Esta secuela es la continuación de GTA 5, lanzado en 2013, un título que también revolucionó el mercado de los videojuegos

La historia de GTA 6 transcurre en el estado ficticio de Leonida, con Vice City como capital. Con paisajes idílicos y gráficos realistas, el juego satiriza el estado de Florida en Estados Unidos, inspirándose principalmente en Miami. A continuación, estos son los lugares reales que fueron recreados en el juego.

Kaseya Center

Este recinto cubierto tiene capacidad para 19.600 personas y acoge competiciones deportiva

El Kaseya Center, sede del Miami Heat, equipo de baloncesto de la NBA, fue diseñado por Arquitectonica y 360 Architecture a finales de la década de 1990. Este recinto cubierto tiene capacidad para 19.600 personas y acoge competiciones deportivas e importantes eventos musicales.

Con una fachada caracterizada por curvas y cristal, el estadio ofrece vistas panorámicas de la costa de Florida y es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. En GTA 6, el edificio aparece como el Sahara Arena y pertenece al equipo Narcos de Vice City.

Venetian Toll Plaza

El puente recibió el nombre de Rialto Way en GTA 6, donde conecta Vice City con las Islas Rialto.

La Calzada Veneciana, que conecta la ciudad de Miami con la isla de Miami Beach, es una de las principales vías de la región y también aparece en el juego. Diseñada por el ingeniero Harvey Stanley en la década de 1920 y construida con relleno de sedimentos y hormigón armado, el puente recibió el nombre de Rialto Way en GTA 6, donde conecta Vice City con las Islas Rialto.

Tequesta Point

En el juego, los edificios se ubican en el condado de Vice-Dale, un condado inspirado en el lujoso y paradisíaco entorno de Miami-Dade

El complejo residencial de lujo Tequesta Point consta de tres rascacielos en Brickell Key Island, Miami, y aparece en GTA 6 como Pegassi Residences. Diseñados por J. Scott Architecture, la construcción de las torres comenzó en 1995 y la última, de 46 pisos, se terminó en 2001. En el juego, los edificios se ubican en el condado de Vice-Dale, inspirado en el lujoso y paradisíaco entorno de Miami-Dade.

Puente de siete millas

El puente aparece como Leonida Keys y conecta Vice City con las islas en el juego

Construido originalmente a principios del siglo XX, el Puente de las Siete Millas es un puente emblemático sobre el Océano Atlántico que forma parte de la Overseas Highway, una autopista que conecta la parte continental de Florida con el archipiélago de los Cayos de Florida. La estructura fue modernizada en la década de 1970 y hoy facilita el viaje entre el área de Miami y otras islas en la parte sur del estado. En GTA 6, el puente aparece como Leonida Keys y conecta Vice City con las islas.

Torre One Biscayne

En el juego, la torre se llama Megamundo, en referencia a su ubicación real en Biscayne Boulevard

Diseñada en la década de 1970 por los arquitectos cubanos Humberto P. Alonso, Pelayo G. Fraga & Associates y EH Gutierrez & Associates, la Torre One Biscayne fue uno de los edificios más altos de Miami hasta 1984. Hoy en día, este rascacielos de más de 30 pisos alberga oficinas comerciales y destaca en el paisaje urbano por su colorida iluminación y su fachada de cristal. En el juego, la torre se llama Megamundo, en referencia a su ubicación real en Biscayne Boulevard.

Barrio de Wynwood

El colorido barrio de Wynwood inspiró la creación del distrito Stockyard en GTA 6

El colorido barrio de Wynwood inspiró la creación del distrito Stockyard en GTA 6. Caracterizado por el arte callejero y la cultura latina, los icónicos murales de la región al norte de Miami también sirvieron de escenario para el juego. El grafiti, los pasos elevados, los antiguos almacenes y el ambiente juvenil local se utilizaron como referencias para recrear el barrio en el juego.

Tareas domésticas en GTA 6

Además de inspirarse en escenarios reales de Miami, GTA 6 presenta un enfoque que acerca las rutinas diarias de los personajes a las tareas domésticas. El juego permite a los jugadores organizar los muebles, cuidar de los animales, podar el jardín, ordenar la casa e incluso realizar pequeñas reformas, como pintar y reparar el tejado.

La nueva serie se hizo viral en las redes sociales, especialmente en TikTok. En una de las misiones, el protagonista, Jason, debe organizar y renovar su casa para recibir de nuevo a su novia, Lucia.