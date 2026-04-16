¿La casa contenedor resiste el frío patagónico? Lo que nadie te dice antes de comprar

Cada vez más elegidas, las casas containers representan una solución a la vivienda por su versatilidad, rapidez en la instalación y las posibilidades de personalización. Para José Vives, ingeniero y titular de Dice Containers, justamente uno de los fuertes de este tipo de propuestas son los plazos cortos de entrega, ya que suelen estar listas en aproximadamente seis meses; resultan más económicas que una vivienda tradicional. Son altamente resistentes debido a que están hechas de acero, también reducen la contaminación ambiental porque resultan estructuras recicladas, pueden trasladarse de un lado a otro y agregarse módulos según las necesidades.

Sin embargo, Vives destaca que existen distintas recomendaciones para que puedan adaptarse a distintos climas, especialmente en regiones frías como la Patagonia.

En principio, advierte que uno de los aspectos más destacados de estas viviendas es su resistencia estructural y su viabilidad constructiva. “En el caso de Dice Containers, cumplimos con el código urbanístico de CABA, lo que permite que se pueda aplicar este tipo de casas en todo el país”, señala. Además, recuerda que los modelos estándares cuentan con arquitectura propia; sin embargo, pueden personalizarse de diferentes formas por encargo.

Se puede usar un solo contenedor para una casa pequeña y ir sumando módulos para ampliaciones

¿Resiste bajas temperaturas?

En cuanto al comportamiento térmico, el especialista explica que este tipo de casas containers son frías en invierno y cálidas en verano, sin embargo, la adaptación climática depende en gran medida del tipo de aislación utilizada. “Normalmente empleamos espuma de poliuretano en techos y lana con aluminio en paredes. Sin embargo, para zonas del sur recomendamos utilizar espuma de poliuretano en toda la envolvente y duplicarlo”, detalla. Más que por el frío se recurre a esta solución por la condensación, dado que los ambientes interiores en el sur suelen ser muy cálidos en invierno y eso genera más condensación.

Las casas contenedor suelen ser frías en invierno y calurosas en verano pero se pueden acondicionar su comportamiento técnico Aleksey Matrenin - Shutterstock

Para optimizar el rendimiento en climas fríos, la empresa sugiere incorporar cuatro mejoras clave:

El uso de vidrios DVH (doble vidrio hermético), que aumentan la cámara de aire y mejoran el aislamiento.

(doble vidrio hermético), que aumentan la cámara de aire y mejoran el aislamiento. Duplicar la aislación térmica con espuma de poliuretano en toda la estructura.

con espuma de poliuretano en toda la estructura. Se recomienda la construcción de un sobretecho con pendiente por la posible carga de nieve y sumar una barrera adicional en el techo que es uno de los sectores por donde más pasa el frío en la casa.

con pendiente por la posible carga de nieve y sumar una barrera adicional en el techo que es uno de los sectores por donde más pasa el frío en la casa. Agregar una línea eléctrica extra —monofásica o trifásica— que permita incorporar sistemas de calefacción adicionales, como radiadores o calefactores eléctricos.

Casa de contenedores MB Architecture

Si bien las viviendas incluyen equipos de aire acondicionado frío-calor en cada dormitorio, Vives advierte que estos no son suficientes para afrontar los inviernos más rigurosos. En ese sentido, destaca la incorporación de salamandras como complemento, aunque recomienda no guiarse estrictamente por los metros cuadrados que indica el fabricante, sino duplicarlos por una cuestión de la cámara de combustión.

Otro aspecto fundamental en regiones patagónicas es la resistencia al viento. Dado que los contenedores son estructuras livianas, Vives aconseja soldarlos firmemente a los pilotes del piso, especialmente en construcciones de doble altura para garantizar su estabilidad.