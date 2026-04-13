Cuánto sale pintar una casa completa de 100 metros cuadrados en abril 2026

Los especialistas en decoración aseguran que es conveniente renovar la pintura del hogar cada cinco a siete años aproximadamente. A la hora de considerar el presupuesto que nos va a llevar este proyecto, Guillermo Ortega, gerente de la red Sui Color, explica que en la Argentina no existe un precio único para pintar una casa completa ya que el valor depende de la mano de obra, el tipo de pintura, la preparación de superficies y la ubicación.

En la Argentina no existe un precio único para pintar una casa completa ya que el valor depende de diferentes aspectos del trabajo a realizar

Los precios

Sin embargo, Alejandro Sembinelli, dueño de Wolfcolors, empresa que se dedica a pintar y refaccionar, asegura que el costo promedio de los materiales de primera marca para pintar una vivienda de 100 m², incluyendo interiores y exteriores (solo frente), se ubica entre $1.500.000 y $2.300.000. Por otro lado, la mano de obra se encuentra entre $5.000.000 y $7.000.000, y se suele considerar un equipo de entre tres y cuatro personas.

Los valores pueden incrementarse si se requieren arreglos importantes, trabajos de enduido, tratamiento de humedades o revestimientos texturados, advierten los profesionales.

El costo promedio de los materiales de primera marca para pintar una vivienda de 100 m², es de entre $1.500.000 y $2.300.000 Gentileza Sui Color

El equipo necesario para pintar una casa de 100 m2 suele ser de entre tres y cuatro personas Gentileza Sui Color

Para pintar una casa de 100 m² se estima una duración aproximada de ocho días Gentileza Sui Color

Los tiempos

Para pintar una casa de 100 m², Ortega estima una duración aproximada de ocho días.

En cuanto al secado al tacto de la pintura, el gerente de la red Sui Color explica que suele ser de una a dos horas, mientras que el secado completo puede demorar alrededor de 24 horas en interiores y entre 24 y 48 horas en exteriores, dependiendo de la humedad y las condiciones climáticas. Para aplicar una nueva mano se recomienda esperar entre cuatro y seis horas.

También hay que tener en cuenta que en la actualidad hay pinturas que secan en minutos. “A diferencia de lo que sucedía en años anteriores, el tiempo de secado disminuyó, beneficiando así al cliente”, comenta Ortega.

Un detalle no menor, que revela Sembinelli, es que el período en el que se deben pintar los exteriores de las casas es entre diciembre y marzo, ya que durante el resto de los meses hay más riesgo de lluvias, que implica complicaciones en el proceso.

Para agilizar el proceso es fundamental preparar la casa antes de que comience el trabajo Gentileza Sui Color

La previa

Si decidimos una renovación total de la pintura hay algunos aspectos a tener en cuenta y uno de ellos es la preparación previa. En ese sentido, Ortega asegura que para agilizar el proceso es fundamental preparar la casa antes de que comience el trabajo. Esto implica retirar o cubrir muebles, descolgar cuadros y cortinas, proteger pisos y aberturas y definir previamente los colores.

“La familia debe organizar los espacios para que algunas áreas queden temporalmente fuera de uso, asegurar una buena ventilación y coordinar horarios con el equipo de trabajo”, dice.

La diferencia entre pintar una casa y un departamento

Los profesionales concuerdan en que pintar una casa es muy diferente que un departamento. Esto se explica sobre todo por las dimensiones de ambas tipologías: “Los departamentos tienen medidas más estandarizadas. Las casas son todas distintas, con techos más altos y recovecos más complejos”, advierte Sembinelli, y agrega que los revoques en las viviendas más viejas suelen estar hechos de polvo de ladrillo. Ese detalle influye en la cantidad de pintura que se debe utilizar porque es un material que absorbe más.

Los departamentos tienen medidas más estandarizadas, mientras que las casas son todas distintas Gentileza Sui Color

Los colores del año

Aunque hay colores clásicos, que nunca pasarán de moda para pintar los diferentes ambientes, como el blanco y el gris, Pantone -el estándar universal del color utilizado para reproducir colores exactos en el mundo- lanzó su ranking y las tendencias del 2026.

El premio máximo del color, llamado Pantone Color of the Year, fue otorgado al Cloud Dancer. Esta tonalidad es descripta por la empresa como “un blanco sublime que sirve como símbolo de influencia calmante en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión calmada”. Esta tonalidad se contrapone con el color del 2025, el Moccha Mousse, al que la empresa denominó como: “Una cálida tonalidad marrón imbuido de una riqueza inherente que transmite la deliciosa calidad del cacao, el chocolate y el café, apelando a nuestro deseo de bienestar”.

“Las tendencias esta temporada son los neutros claros, porque agrandan visualmente los ambientes", agrega Ortega. Entre los más demandados se destacan el blanco roto, beige claro, gris claro, arena, tostado suave, verde oliva suave y terracota claro (muy usado en exteriores).

A su vez, explica que en 2026 se ven muchas paletas naturales y cálidas vinculadas al diseño minimalista y mediterráneo. En esta línea, concluye que los colores relacionados con la naturaleza, como los tierra, verdes y tonalidades del cielo, cobran cada vez más protagonismo.