Reformas en casa: qué tipo de servicios y precios ofrecen los estudios de interiorismo

Al momento de reorganizar espacios, actualizar ambientes o buscar una identidad más clara para la casa, la opción de contratar a un estudio de interiorismo nos asegura una mirada profesional y cuidada. Pero claro, los servicios que ofrecen y los valores que manejan pueden variar mucho según el alcance del proyecto y la forma de trabajo de cada equipo. Flor Fasci (Estudio Fasci) y Antonella Elberg (Grupo 8.66) explican cómo se estructura este tipo de trabajo, qué costos hay que considerar y cuáles son las tendencias que hoy marcan las decisiones dentro del hogar.

En Estudio Fasci, no existe un esquema único de trabajo, sino que cada proyecto se arma en función de su complejidad, del tiempo que demandará y de la energía que requerirá. Flor Fasci explica que el estudio “intenta ser flexible y ajustarse a las necesidades del proyecto”, y que la planificación se define según los desafíos específicos de cada caso. En términos de valores, la modalidad más habitual es cobrar un honorario que ronda entre el 15% y el 18% del total de la obra. En una reforma de US$100.000, por ejemplo, los honorarios por proyecto y dirección se ubican entre US$15.000 y US$18.000. En obras muy grandes o en intervenciones pequeñas centradas en acompañamiento estético, el estudio arma presupuestos personalizados basados en horas de trabajo y tareas concretas.

Los diseñadores de interiores acompañan todo el proceso de una reforma

En qué consiste el trabajo del interiorista

La filosofía de Fasci se apoya en acompañar todo el proceso, incluso desde antes de que exista una obra, cuando todavía no se compró la casa. En muchos casos, el estudio participa incluso en la búsqueda de la propiedad, visita opciones junto a los clientes y evalúa si cada unidad tiene potencial para convertirse en el hogar que imaginan. La intervención abarca diseño, dirección de obra y estilismo final, hasta el momento en que “se pone el último florero y los clientes se mudan con las valijas”, dice Flor Fasci.

Desde Grupo 8.66, Antonella Elberg explica que en interiorismo “es difícil establecer un precio único de referencia”, porque no cuesta lo mismo una asesoría puntual que un proyecto integral que incluya diseño, documentación, selección de materiales, mobiliario a medida y seguimiento de obra. Por eso trabajan con propuestas a medida, entendiendo el presupuesto como consecuencia directa del nivel de intervención. Elberg detalla que el servicio puede abarcar desde la distribución y funcionalidad de los espacios hasta la definición de materialidades, iluminación, diseño y selección de mobiliario, equipamiento y estilismo, además del acompañamiento en la ejecución.

Las tendencias y la demanda

Una de las tendencias actuales más fuertes que detecta el estudio es la búsqueda de personalización real. “Hoy los clientes quieren que su casa responda a su manera de vivir y están más involucrados en las decisiones”, afirma Ellberg. En ese contexto, el mobiliario a medida gana protagonismo: no solo aporta estética, sino que permite aprovechar mejor los metros disponibles y resolver necesidades específicas. También se valora la coherencia integral del proyecto: ya no se elige un revestimiento o una luminaria de manera aislada, sino que se piensa en cómo todas las decisiones conviven para construir una identidad única.

El uso de madera es muy buscado hoy para paredes y pisos Gentileza Adam Miller

En cuanto a las tendencias estéticas, Elberg observa una inclinación hacia espacios cálidos, simples y atemporales, con texturas, maderas, piedras y paletas neutras. Pero aclara que la tendencia más relevante no es solo visual, sino que cada vez se presta más atención a cómo se habita el espacio. “Esto implica mejorar circulaciones, aprovechar metros residuales, sumar lugares de guardado, diseñar iluminación específica para cada uso y crear ambientes que puedan adaptarse a distintos momentos del día”, detalla. En ese sentido, Flor Fasci coincide al afirmar que “lo central no es la cantidad de metros cuadrados, sino el desafío intelectual del proyecto y la posibilidad de transformar una casa en un espacio que represente a quienes lo habitan”.

Más que elegir colores o muebles, contratar hoy un estudio de interiorismo es recibir un servicio integral que combina diseño, funcionalidad, acompañamiento y planificación, con valores que se suelen ajustar al alcance de cada proyecto.