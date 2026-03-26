La fórmula para que una obra no se desvíe del presupuesto: 5 controles simples

Una de las mayores preocupaciones de quien encara una obra son los imprevistos. Pequeños desajustes pueden convertirse en problemas significativos y hacer que el presupuesto final se aleje del original.

Si bien hay variables que pueden estandarizarse y controlarse, otras dependen del contexto macroeconómico. “El presupuesto se va a desviar siempre con una economía inflacionaria”, declara Germán Gómez Piccaso, fundador de Reporte Inmobiliario, y agrega que incluso en estos casos se pueden tener herramientas que aseguren que el desvío acompañe la inflación y no la supere.

Los desajustes pueden convertirse en problemas significativos y hacer que el presupuesto final se aleje del original. Shutterstock

Entre sus recomendaciones destaca la importancia de acordar con los contratistas, desde el principio, cláusulas de ajuste mensual atadas a un índice.

En cuanto a los materiales el profesional advierte sobre una práctica frecuente: “Muchos tratan de congelar el precio con los “acopios” -comprar insumos y dejarlos almacenados en el corralón- pero puede llegar a ser un arma de doble filo, porque se pasa a depender de un tercero".

Por último, Gómez Picasso resalta la importancia de realizar contratos en pesos con ajustes mensuales. “Es inviable hacer acuerdos en dólares cuando no se sabe cómo va a evolucionar el tipo de cambio en relación a los costos en pesos”.

Cinco controles clave para evitar desvíos

Es importante acordar con los contratistas ,desde el principio, cláusulas de ajuste mensual atadas a un índice Shutterstock

Los factores económicos y la inflación presente en el país son cuestiones que hay que tener en cuenta para los presupuestos. Sin embargo, no son los únicos puntos a considerar. En este contexto, el arquitecto Luciano Kruk, determinó cinco puntos relacionados a cuestiones organizacionales, que deben tenerse en cuenta para mantener el control de la obra:

Definir el proyecto en detalle antes de empezar la obra . “Es lo más importante”, señala Kruk, esto evita decisiones improvisadas que suelen encarecer la construcción.

. “Es lo más importante”, señala Kruk, esto evita decisiones improvisadas que suelen encarecer la construcción. Contar con un presupuesto desagregado de la constructora. Un detalle claro por rubros permite anticipar costos y evitar “sorpresas” que alteren el monto final.

Un detalle claro por rubros permite anticipar costos y evitar “sorpresas” que alteren el monto final. Comparar el presupuesto y el costo real mínimo una vez por mes. Esta tarea suele estar a cargo del arquitecto director de obra. Es el que lleva un control de que el avance de la obra se ejecute de acuerdo a lo que está establecido en el presupuesto y dentro de lo planificado.

Esta tarea suele estar a cargo del arquitecto director de obra. Es el que lleva un control de que el avance de la obra se ejecute de acuerdo a lo que está establecido en el presupuesto y dentro de lo planificado. Evitar hacer cambios durante la obra. “Esto hace que el costo crezca exponencialmente”, advierte el arquitecto ya que los trabajos no previstos suelen presupuestarse con una incidencia proporcionalmente mayor.

“Esto hace que el costo crezca exponencialmente”, advierte el arquitecto ya que los trabajos no previstos suelen presupuestarse con una incidencia proporcionalmente mayor. Realizar un control diario de la obra. La dirección de obra debe supervisar los avances y asistir al cliente en la toma de decisiones, especialmente ante situaciones no contempladas inicialmente.

Las obras que se desvían del presupuesto suelen tener una acumulación sistemática de pequeños desajustes Freepik

A pesar de que hay infinitos factores que pueden salirse de lo planeado y afectar los costos, estos son algunos de los controles básicos que deben realizarse para minimizar los ajustes: “En general las obras que se desvían del presupuesto no lo hacen por un solo tema, sino que es una acumulación sistemática de pequeños desajustes que no se van controlando”, concluye Kruk.