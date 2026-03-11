Los 8 colores de pintura que pueden transformar fácilmente tu casa

Pantone ha hablado, y el color del año 2026 es… el blanco. O más concretamente, Cloud Dancer, un blanco roto esponjoso con un toque vainilla que se asemeja menos a una tendencia de color y más al interior de un malvavisco. Pero ¿puede un tono acromático capturar el estado de ánimo global? Stephen Westland, profesor de ciencias del color en la Universidad de Leeds, no está convencido. “El color del año es un truco para promover el interés comercial”, afirma. “Aunque Pantone es el predictor más conocido, hay al menos una docena más que eligen un color del año, y todos suelen discrepar”.

De hecho, los pronosticadores de tendencias WGSN proclamaron que el verde azulado sería el color de 2026 hace algún tiempo, mientras que otros expertos en diseño sostienen que los tonos terrosos serán populares a medida que avance el año, nada de lo cual nos ayuda a decidir de qué tono pintar nuestro living.

Cloud Dancer se suma a una larga tradición de nombres de pinturas que oscilan entre lo peculiar y lo absurdo, una estrategia de marketing que se ha convertido en un arte. Farrow & Ball nos ha dado Dead Salmon, Elephant’s Breath, Arsenic y el clásico y sabroso Broccoli Brown. No son los únicos: Benjamin Moore tiene Nacho Cheese, Dunn-Edwards Dangerous Robot, y la lista se vuelve aún más extraña a partir de ahí. Las marcas crean estos nombres abstractos porque son memorables y evocadores, no porque describan un color sino porque crean una atmósfera.

Sin embargo, Pantone se mantiene firme en su decisión de usar el blanco puro. “Cloud Dancer expresa nuestra aspiración a un futuro libre de toxicidad y excesos", declara a la BBC Lee Eiseman, director ejecutivo del Pantone Color Institute, la agencia global de predicción del color. Y en un mundo saturado de ruido e hiperconectividad, Pantone insiste en que la esencia es el blanco, una limpieza de la cubierta; un aterrizaje suave para mentes sobreestimuladas.

El color nos moldea más de lo que creemos: levantar las persianas y ver un cielo azul en lugar de nubes grises puede cambiar nuestra perspectiva, mientras que elegir un suéter rosa en lugar de negro revela más sobre nuestros sentimientos de lo que pretendemos.

El color que se elige para una habitación, moldea más de lo que se cree Robert Kneschke

La atmósfera y el estado de ánimo son fundamentales en la paleta de cualquier interior. Pero ¿seguir las últimas tendencias realmente garantiza la felicidad en el hogar? “El color es un lenguaje. Una forma de expresarnos”, declara Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, a la BBC. Asegura que elegir el color del año no se trata de dictar tendencias, sino de capturar “el estado de ánimo global subliminal”.

Pantone cuenta con un ejército de “antropólogos del color” que analizan la cultura, la moda, el arte, el cine, los viajes y las exposiciones, extrayendo ideas e inspiración de las calles de ciudades como San Paulo, Tokio, Londres y Nueva York. Y con el fin del 2025, sus hallazgos apuntan a un mundo abrumado por el ruido constante y la hiperconectividad, y a una transición colectiva hacia la serenidad.

“Vivimos en una cultura de ajetreo constante”, continúa. “Con estímulos que nos llegan de todas partes, buscamos alivio y desconexión. Los colores se vuelven más suaves, reflejando nuestro deseo de simplicidad y autenticidad”.

Entonces, ¿qué tonos ofrecen la mejor ruta hacia la armonía interior?

1) Bailarina de nubes

El color del año de Pantone, Cloud Dancer, evoca la imagen de nubes blancas y esponjosas y busca inducir una sensación de amplitud: “Nos invita a un espacio donde la función y la emoción se entrelazan para crear atmósferas de serenidad y amplitud”, afirma Eiseman. Culturalmente, el blanco es sinónimo de nuevos comienzos, los vestidos de novia y la página en blanco, el preludio de una nueva pintura o poema.

Funciona como un refugio visual, la esencia del lino limpio ondeando al viento. Eiseman y Pressman coinciden en que el blanco es una estética atemporal, lo suficientemente versátil como para combinarse fácilmente con tonos pastel y el contraste perfecto para el negro. También sirve de soporte para tonos más brillantes, proporcionando en esencia una base limpia y moderna con espacio para jugar.

Cloud Dancer es el color elegido por Pantone para el 2026 Shutterstock

2) Verde azulado

“El verde azulado es un tono que defiende la importancia de una mentalidad centrada en la Tierra”, afirman los analistas de tendencias WGSN, quienes el año pasado predijeron el verde azulado como su color para 2026. En su opinión, este tono marítimo refleja el deseo de conectar con los tonos de la naturaleza. Gemma Riberti, su jefa de interiores, afirma que el verde azulado, en la intersección del verde y el azul, la tierra y el océano, “representa la restauración y la evasión”, todo ello plasmado en una lata de pintura.

Dominic Myland, director ejecutivo de la marca de pinturas Mylands, coincide y añade: “Los tonos azul verdosos cobrarán mayor protagonismo, ya que son relajantes y fáciles de decorar”. Este baño con un intenso tono verde azulado es un buen ejemplo: el equivalente visual de un abrazo acuático, la habitación se impregna al pintar las paredes de ese color. “La gente busca colores que envuelvan la habitación y creen una sensación de confort”, añade Myland.

El verde azulado refleja el deseo de conectar con los tonos de la naturaleza Shutterstock

3) Clarete, rojo bronce y granate

Los tonos rojos terrosos, con sus distintivos matices intensos, siguen siendo populares, al igual que los burdeos y ciruelas afrutados de 2025 se reinventan con sutileza.

“Intensos y reconfortantes, los tonos berenjena y morado, los marrones, son ideales para ambientes relajantes”, declara Ruth Mottershead, directora creativa de Little Greene, a la BBC. “Estos colores ofrecen una alternativa sofisticada a los marrones tradicionales”. Sus tonos sanguinos combinan a la perfección con las notas caramelo de los materiales naturales de la mesa.

Los tonos rojos, berenjena y morado, los ciruelas afrutados, son ideales para ambientes relajantes Shutterstock

4) Ocre gris

La transición hacia la simplicidad de los tonos neutros es evidente en el salón de esta casa donde una pintura ocre gris de Mylands se combina con un blanco caliza en el techo. Los tonos sobrios garantizan que las obras de arte y los muebles antiguos destaquen. “Deja que las texturas hagan parte del trabajo”, aconseja la diseñadora de interiores Venetia Rudebeck, cofundadora de Studio Vero. “Hay una nostalgia discreta en las paletas que atraen a la gente”, declara a la BBC. “Cerámica de los años 70, bibliotecas antiguas, tonos campestres, pero utilizados de forma moderna y con múltiples capas”, es su recomendación.

Los tonos sobrios garantizan que las obras de arte y los muebles antiguos destaquen Shutterstock

5) Oscuros y claros

El uso de paletas de la misma familia que comparten un matiz es tendencia. “Crear un interior restaurador comienza por definir el ambiente”, afirma Cathryn Sanders, jefa creativa de Earthborn Paints Sanders, “luego se van aplicando capas ascendentes: un tono medio en las paredes, un tono más claro en la parte superior y un tono más oscuro en la carpintería”. Se espera un remate de color, donde los techos o las secciones superiores utilizan una relación más clara con el color de la pared. Además, la combinación de acabados (paredes mate con carpintería satinada) aportará nueva profundidad.

El uso de paletas de la misma familia que comparten un matiz es tendencia Shutterstock

6) Melocotón, marrones suaves y crema

“Los colores de pintura son un telón de fondo sobre el que se superponen, más que el protagonista”, afirma el diseñador de interiores Christian Bense. “Mezclar tonos permite un estilo más orgánico en nuestros hogares”. Por ejemplo, elegir un marrón neutro cálido combinado con melocotón en el techo y una profusión de texturas que incluyen cortinas y pantallas de lámparas color crema, además de un sofá con un acabado óxido y una alfombra afgana.

Los neutros cálidos son populares, según Sanders a la BBC. “Estos colores que nos reconfortan están cambiando”, afirma. “Lo que antes eran beiges y rosados ​​se está expandiendo para incluir tonos topo envolventes y neutros complejos de tonos medios que aportan calidez emocional sin sobrecargar el espacio".

Los neutros cálidos son populares Shutterstock

7) Azul mineral

Los tonos con raíces naturales están a la vanguardia de las paletas de color a medida que superamos el cuarto de siglo. Así como el verde azulado es popular actualmente, los azules minerales pálidos también están resonando entre diseñadores y propietarios de viviendas. “Estos tonos se sienten profundamente conectados con la naturaleza”, explica Rudebeck. “Transmiten una sensación de tranquilidad”. Este cuarto luce paredes de color azul mineral pálido, junto con acentos verdes en la decoración para reflejar el mundo natural.

Los azules minerales pálidos también están resonando entre diseñadores y propietarios de viviendas Shutterstock

8) Salvia y verde jade

Los verdes salvia y jade siguen siendo populares, inspirados en siglos de simbolismo e historia, desde la renovación primaveral hasta los tonos apagados de los interiores georgianos. La diseñadora Birdie Fortescue percibe este cambio en su próxima colaboración de pintura con Fenwick & Tilbrook, inspirada en los paisajes apagados de su Norfolk natal. Son “tonos relajantes”, afirma. “Utilicé estos colores para acentuar detalles arquitectónicos que a menudo se pasan por alto cuando se dejan en blanco”.

Los verdes salvia y jade siguen siendo populares Shutterstock

Así que, ya sea que te tiente un Cloud Dancer completo, saborear un Nacho Cheese o disfrutar de la riqueza del granate, una cosa está clara: el color nunca es solo decoración. Es estado de ánimo, recuerdo y un toque de ligereza.