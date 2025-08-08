¿Qué color de pintura exterior ayuda a mantener la temperatura de la casa en invierno?

Más allá de la diversidad de sistemas que existen para calefaccionar una casa, el color de sus paredes externas también puede contribuir a mantener el calor del hogar durante los meses de invierno. No solo es importante elegir aquellos equipos más eficientes para lograr una temperatura confortable en el interior, sino que la pintura que elijamos para el exterior también incide en la capacidad de conservar el calor interno.

Al impactar sobre una superficie de tonos oscuros, la luz solar queda retenida durante un mayor tiempo y eso influye directamente sobre la temperatura interna de la propiedad. Esto puede ser útil para lograr una mayor eficiencia energética que permita un ahorro. Sin embargo, hay algunas recomendaciones a tener en cuenta para que esto resulte.

El color de la pintura externa de la casa puede ayudar a mantener la temperatura interior Gentileza Alba

Según explica Virginia Domínguez, arquitecta especialista en color de Alba Pinturas, para mantener la temperatura del hogar en invierno es conveniente elegir colores oscuros para la fachada o exteriores de la casa. ¿La razón? Asegura la especialista que estos tonos pueden volver el interior más cálido, siempre y cuando la propiedad se encuentre lo suficientemente expuesta a los rayos del sol. Estas tonalidades tienen la ventaja de absorber mucho más la luz solar y convertirla en calor.

“Sin embargo, esto también depende de lo bien aislada que se encuentre la casa y del tipo de material del exterior. Por ejemplo, es importante combinar con un revestimiento eficiente, como ser una membrana impermeable de alta calidad tanto en techos como en paredes, para mantener un equilibrio energético durante todo el año”, advierte Domínguez.

Asimismo, sostiene que no solo hay que centrarse en el color sino en la tecnología de los productos aplicados. En ese sentido existen productos ideales para revestir fachadas y muros exteriores que están diseñados para proteger las superficies contra la humedad y esto contribuye a lograr una temperatura más estable en el interior. Por ejemplo, determinadas pinturas exteriores contienen polímeros flexibles que expanden y contraen su película ante cambios de clima. Esta propiedad ayuda a prevenir grietas y filtraciones e impide que estas se transfieran al interior.

La gama de los grises, negros, azules, marrones y rojos profundos resultan una buena opción porque ayudan a retener el calor y pueden bajar los costos de calefacción en el invierno Gentileza Alba

Color y tendencia

La gama de los grises, negros, azules, marrones y rojos profundos resultan una buena opción porque ayudan a retener el calor y pueden bajar los costos de calefacción en el invierno. Por otra parte, los colores nos permiten definir la impronta que queremos darle a nuestro hogar, de manera que Domínguez explica que un color oscuro puede hacer que la casa parezca más moderna y que incluso responda a las tendencias actuales.

“Se debe tener claro cuál es la impresión que se quiere dar a la casa para elegir el tono que mejor lo refleje. También hay que considerar el estilo de la misma, la materialidad del entorno y los colores existentes alrededor para que no desentone. Se puede buscar que se mimetice o que se destaque, pero siempre en armonía”, señala.

La experta en colores de Alba Pinturas recomienda probar distintos tonos antes de tomar una decisión. Y sugiere pintar una pequeña zona de la casa con cada una de las opciones a considerar y dejarlas por unos días. “Esto dará una idea de cómo quedará el color en distintas condiciones de iluminación y de lo cálida o fría que puede llegar a ser tu casa”, finaliza.