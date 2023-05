Los pisos grises provocan reacciones encontradas: ¿por qué están tan de moda y se los ve por todas partes?

escuchar

Desde la primera vez que Anna Beagley vio pisos grises, no pudo quitáselos de la cabeza. “Fue amor a primera vista”, dijo. “Son de un color agradable y neutro, pero aún le dan a la habitación un ambiente ligero y aireado”.

No volvió a mirar atrás desde 2021 cuando renovó su casa en Utah e instaló el piso de vinilo gris. “Puedo agregar toques de cualquier color que quiera sin preocuparme realmente si chocará”, dijo Beagley, analista de 34 años.

Sin embargo, comenzó a notar un apasionado discurso sobre los pisos color cemento en internet. Los creadores de tendencias trazaron una línea, y es en blanco y negro: los adorás o los despreciás.

Anna Beagley, a quien le gustan los pisos grises en su casa en West Valley City, Utah. KIM RAFF - NYTNS

Los pisos grises fueron una fuente de críticas para muchas personas, quienes expresaron su disgusto en las redes sociales con publicaciones que con frecuencia se volvieron virales. Un usuario tuiteó: “Cada vez que los pisos de madera originales se reemplazan por tablones de vinilo gris, me quitan un año de vida”. Otro los etiquetó como AirBnbcore. En una publicación de Instagram que obtuvo casi 170.000 “me gusta”, el diseñador Bilal Rehman dijo que los pisos grises “absorben la vida de cualquier espacio que tengas”.

De vez en cuando, todo el odio dirigido a los pisos de este color puede resultar aburrido, dijo Beagley. “A veces me da risa. ¡Son solo pisos! No es de vida o muerte”, dijo. “Otras veces me siento un poco frustrada, si no te gustan no los entendés, pero ¿por qué alguien siente la necesidad de proclamar en voz alta su odio por ellos?”.

En los últimos años, los pisos grises se convirtieron en una opción predeterminada entre muchos desarrolladores. Los diseñadores y arquitectos piensan que la gran cantidad de gris es el resultado de la estética minimalista dominante de la última década, así como los desarrolladores lo ven como una opción segura e inofensiva. Los pisos grises en los departamentos también suelen ser laminados, un material sintético que da la apariencia de madera y es más económico que los pisos de madera dura real.

Claire Lower, quien destaca lo fácil que es limpiar sus pisos de tablones grises, en su casa en Portland, Oregon. DINA AVILA - NYTNS

En 2021, “Ultimate Grey” fue el color Pantone del año. Ahora que los interiores se inundaron de gris y la gente asocia estrechamente el color con la neutralidad corporativa, algunos diseñadores están comenzando a notar que los gustos de los clientes se alejan del ceniciento, el ahumado y el plateado.

Ni en blanco ni en negro, en gris y toda su amplia paleta

El tono popular en los pisos nuevos, especialmente los tablones de vinilo, se convirtió en una fuente de disgusto para muchas personas en las redes sociales. DINA AVILA - NYTNS

“El piso gris es el tipo de superficie más común que usamos en nuestros proyectos de departamentos multifamiliares”, dijo Olga Cotofana, directora sénior de diseño de la empresa de desarrollo inmobiliario PMG. Los edificios de la compañía con pisos grises incluyen un rascacielos en Fort Lauderdale, Florida, que abrió sus puertas en 2020, y un complejo de departamentos en el vecindario Wynwood de Miami, que se inaugurará más adelante este año. “Los pisos grises funcionan bien en desarrollos inmobiliarios de nueva construcción porque atraen la demanda y funcionan bien con una variedad de diseños de interiores y elementos arquitectónicos de moda actualmente”, dijo Cotofana.

Lowe’s vio un aumento en las ventas de madera gris, vinilo y baldosas, dijo Dean Schwartz, vicepresidente senior de comercialización de la compañía. “Paralelamente a un aumento en la demanda de los consumidores por una estética fresca y moderna, hemos visto aumentar las ventas de tonos grises para pisos en los últimos años”, dijo Schwartz.

“No son conflictivos”, dijo Demetrios A. Comodromos, cofundador de la firma de arquitectura Method Design. “El enfoque desaturado también habla de las sensibilidades cromáticas de los millennials, como el rosa Pepto-Bismol, los amarillos pálidos y otros colores desaturados que estuvieron de moda en los últimos años”.

Para Audra Williams, de 47 años, es lo que simbolizan los pisos grises lo que genera irritación. Williams vive en una zona rural de la provincia canadiense de Nueva Escocia, donde los inversionistas compraron muchas casas y las convirtieron en alquileres. Vio que un departamento en particular seguía apareciendo en Facebook Marketplace y tenía pisos grises.

Lucía Massucco, a quien no le gustan los pisos grises pero no pudo encontrar un departamento moderno que no los tuviera, en su casa en Vancouver, Canadá. JENNILEE MARIGOMEN - NYTNS

“Para mí, son solo capas de falta de cuidado o preocupación por cualquiera que vaya a vivir en ese edificio”, dijo Williams, un consultor de comunicaciones independiente. “La gente se siente realmente impotente. Muchas personas que están alquilando en este momento no pueden encontrar nada más que este piso súper gris, sombrío y bastante barato. La gente tiende a elegirlo para otras personas más de lo que lo eligen para sí mismos”.

Diana Viera, socia gerente de la firma de diseño Italkraft, dijo que comenzó a notar el despegue de los pisos grises en los Estados Unidos después de su presencia en las ferias de diseño Salone del Mobile en Milán en la década de 2010. “Por lo general, cualquiera que sea el nuevo diseño en Italia, comienza a llegar a Estados Unidos”, dijo.

Entre los propietarios adinerados, ya se está produciendo un alejamiento del gris. “En casas residenciales de lujo de alta gama que son muy personalizadas, esas son las primeras personas que comienzan a ir en una dirección diferente porque pueden pagar algo diferente”, dijo Viera. Esos clientes suyos se están moviendo hacia los extremos, ya sea pisos negros o tonos arena muy claros, agregó.

Sin embargo, muchas personas no tienen el lujo y los ingresos adicionales necesarios para decidirse por una unidad de vivienda simplemente porque tiene pisos grises.

El perro Penny de Anna Beagley y sus pisos de tablones grises. KIM RAFF - NYTNS

Lucía Massucco, una artista de 28 años, no es fanática de los pisos. “Es imposible tener un ambiente cálido y acogedor con ellos”, dijo Massucco. “Tienen un sentimiento clínico y muy privado de alma”.

Pero el año pasado, cuando buscaba un departamento en Vancouver, a Massucco le resultó difícil encontrar una propiedad moderna que no tuviera pisos grises. Descubrió que cualquier opción con otros tipos de pisos eran unidades de lujo que estaban muy por encima de su presupuesto o eran viejas y deterioradas. Decidiendo no ir a la quiebra por una cuestión de estética o arriesgarse a vivir con pulgas, optó por un departamento de dos ambientes revestido con tablones de color gris claro.

Aún así, Beagley está enamorada de sus pisos grises. “Cuando los encontré, estaba absolutamente encantada”, dijo.

Anna Kodé

The New York Times