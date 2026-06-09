Lengua de suegra: los lugares de la casa donde no se recomienda tenerla, según el Feng Shui

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria o espada de San Jorge, se ha convertido en una de las plantas de interior más populares gracias a su resistencia, facilidad de cuidado y capacidad para adaptarse a diferentes espacios. Sin embargo, para quienes siguen los principios del Feng Shui, su ubicación dentro del hogar es tan importante como su mantenimiento.

Más allá de su valor decorativo, esta planta es considerada una especie protectora capaz de actuar como una barrera frente a energías densas o negativas. Sus hojas verticales, rígidas y puntiagudas simbolizan fuerza, estructura y defensa, características que le han otorgado un lugar especial dentro de esta filosofía oriental.

Según explica Isabel Sánchez, especialista en Feng Shui, la lengua de suegra posee una energía activa y protectora que puede resultar beneficiosa cuando se ubica correctamente, pero contraproducente cuando se coloca en exceso o en espacios inadecuados.

“Es una planta yang, activa, protectora y algo afilada energéticamente hablando. Actúa como barrera frente a energías densas”, señala la experta.

La lengua de suegra se volvió una de las plantas más elegidas por su durabilidad y facilidad para adaptarse Freepick

Precisamente por esa intensidad energética, el Feng Shui recomienda evitar ciertos lugares de la casa donde podría generar desequilibrios o interferir con el flujo armónico de la energía.

Uno de esos espacios es la sala o el salón principal. Aunque muchas personas suelen colocar allí sus plantas decorativas, el Feng Shui considera que estas zonas ya cuentan con una fuerte presencia del elemento madera. Como las plantas también representan este elemento, la combinación podría generar un exceso energético que dificulte el equilibrio entre los cinco elementos fundamentales: madera, fuego, tierra, metal y agua.

Otro lugar poco recomendable es el baño. Además de las consideraciones energéticas, la humedad constante puede afectar la salud de la planta, favoreciendo el deterioro de sus raíces y hojas. Desde la perspectiva del Feng Shui, el baño también es un espacio donde la energía tiende a dispersarse o escapar, lo que reduciría el efecto protector que se atribuye a la sansevieria.

La oficina o el espacio de trabajo tampoco figura entre las ubicaciones ideales. Aunque muchas personas buscan atraer prosperidad, productividad o concentración mediante la presencia de plantas, la energía fuerte y protectora de la lengua de suegra podría generar el efecto contrario. Según esta interpretación, su presencia excesiva podría bloquear la creatividad, generar dudas o provocar sensación de estancamiento en proyectos y actividades laborales.

Precisamente por esa intensidad energética, el Feng Shui recomienda evitar ciertos lugares de la casa donde podría generar desequilibrios o interferir con el flujo armónico de la energía (Fuente: Pexels)

¿Dónde debería ubicarse?

Para el Feng Shui, el lugar más favorable es la entrada de la vivienda. Allí actúa como una especie de escudo energético que ayuda a filtrar las influencias procedentes del exterior y protege el ambiente interior. “Bloquea las energías que quieren entrar en casa, así que actúa como un buen escudo”, explica Sánchez.

También suele recomendarse su ubicación en pasillos, esquinas y zonas de tránsito, donde contribuiría a mantener el flujo energético limpio y a neutralizar posibles cargas negativas.

Más allá de las creencias asociadas al Feng Shui, la lengua de suegra sigue siendo una de las plantas más fáciles de mantener en casa. Requiere pocos cuidados y puede sobrevivir durante largos periodos sin atención constante.

Los expertos recomiendan plantarla en macetas con buen drenaje para evitar acumulaciones de agua. Además, conviene regarla únicamente cuando el sustrato esté completamente seco, aproximadamente una vez al mes durante el invierno y cada quince días en verano. El exceso de humedad suele ser la principal causa de deterioro de esta especie.

Otra de sus ventajas es su capacidad para soportar periodos prolongados sin cuidados. Gracias a esta característica, es una de las plantas favoritas para quienes viajan con frecuencia o buscan especies resistentes que no requieran atención diaria Unsplash

Aunque tolera espacios con poca iluminación, su crecimiento mejora cuando recibe algunas horas de luz indirecta brillante. También necesita pocos nutrientes: una o dos fertilizaciones al año, durante primavera y verano, suelen ser suficientes.

Otra de sus ventajas es su capacidad para soportar periodos prolongados sin cuidados. Gracias a esta característica, es una de las plantas favoritas para quienes viajan con frecuencia o buscan especies resistentes que no requieran atención diaria.

Por su facilidad de mantenimiento y su simbolismo protector, la lengua de suegra continúa ocupando un lugar destacado en los hogares. Sin embargo, para quienes creen en los principios del Feng Shui, elegir correctamente dónde colocarla puede ser tan importante como cuidarla adecuadamente.

Por María Jimena Delgado Díaz