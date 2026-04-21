Mano de obra abril 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes (con valores por jornada)

El último día de marzo trajo novedades para los empleados de la construcción, ya que durante este mes la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) acordaron incrementos salariales escalonados y acumulativos, sobre los salarios básicos, y el pago de sumas no remunerativas, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo.

Un aumento en marzo de 2026 del 2% , que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026

, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026 Un aumento a partir del mes de abril de 2026 del 1,9% , que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026

, que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026 Un aumento a partir del mes de mayo de 2026 del 1,8%, que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026

Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, se establece el pago de una suma mensual, no remunerativa, para marzo, abril y mayo.

Se acordaron incrementos salariales escalonados, y el pago de sumas no remunerativas para marzo, abril y mayo Irene Miller - Shutterstock

Sueldos básicos por hora y por zonas

Abril

Tras el aumento aplicado en marzo, el esquema continúa en abril y mayo con nuevos incrementos. Los sueldos básicos por hora, con vigencia a partir del 1 abril quedaron fijados en los siguientes montos de acuerdo a la zona.

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones

Oficial Especializado: $6011

Oficial: $5142

Medio Oficial: $4752

Ayudante: $4374

Sereno (mensual): $794.575

Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales, liquidadas quincenalmente, para abril 2026, se determinaron de la siguiente forma:

Oficial Especializado: $99.800

Oficial: $91.000

Medio Oficial: $83.500

Ayudante: $78.400

Sereno: $78.400

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $6672

Oficial: $5711

Medio Oficial: $5267

Ayudante: $4877

Sereno (mensual): $885.191

Las sumas no remunerativas para abril 2026 de la Zona B:

Oficial Especializado: $110.800

Oficial: $101.100

Medio Oficial: $92.700

Ayudante: $87.100

Sereno: $87.100

Zona C

Santa Cruz

Oficial Especializado: $9228

Oficial: $8652

Medio Oficial: $8349

Ayudante: $8107

Sereno (mensual): $1.328.356

Las sumas no remunerativas para abril 2026 de la Zona C:

Oficial Especializado: $153.200

Oficial: $140.000

Medio Oficial: $128.200

Ayudante: $120.400

Sereno: $120.400

Zona C Austral

Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $12.022

Oficial: $10.284

Medio Oficial: $9504

Ayudante: $8747

Sereno (mensual): $1.589.149

Las sumas no remunerativas para abril 2026 de la Zona C Austral:

Oficial Especializado: $199.600

Oficial: $182.000

Medio Oficial: $167.000

Ayudante: $156.800

Sereno: $156.800

Mayo

Los sueldos básicos por hora, a partir del mes de mayo, quedaron fijados de la siguiente manera:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones

Oficial Especializado: $6119

Oficial: $5235

Medio Oficial: $4837

Ayudante: $4452

Sereno (mensual): $808.877

Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales, liquidadas quincenalmente se determinaron de la siguiente forma:

Oficial Especializado: $125.400

Oficial: $114.400

Medio Oficial: $104.900

Ayudante: $98.500

Sereno: $98.500

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $6792

Oficial: $5813

Medio Oficial: $5362

Ayudante: $4965

Sereno (mensual): $901.124

Las sumas no remunerativas de la Zona B:

Oficial Especializado: $139.200

Oficial: $127.000

Medio Oficial: $116.400

Ayudante: $109.400

Sereno: $109.400

Zona C

Santa Cruz

Oficial Especializado: $9394

Oficial: $8808

Medio Oficial: $8499

Ayudante: $8252

Sereno (mensual): $1.352.267

Las sumas no remunerativas para mayo 2026 de la Zona C:

Oficial Especializado: $192.500

Oficial: $175.600

Medio Oficial: $161.000

Ayudante: $151.200

Sereno: $151.200

Zona C Austral

Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $12.238

Oficial: $10.469

Medio Oficial: $9675

Ayudante: $8905

Sereno (mensual): $1.617.754

Las sumas no remunerativas para mayo 2026 de la Zona C Austral:

Oficial Especializado: $250.700

Oficial: $228.700

Medio Oficial: $209.800

Ayudante: $197.000

Sereno: $197.000

La comisión asumió el compromiso de reunirse nuevamente el 20 de abril para definir los ajustes correspondientes a junio Freepik

Las sumas extraordinarias no remunerativas de abril y mayo se pagarán por mitades: el 50% se abonará con el pago de la primera quincena del mes, y la segunda mitad con el pago de la segunda quincena.

Según el acta paritaria, firmada el 31 de marzo pasado, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de mayo de este año y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial, el 20 de abril, para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico, y para definir los ajustes a partir del mes de junio de 2026.