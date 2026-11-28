A fines de los años 50, el urbanista estadounidense Kevin Lynch pidió a vecinos de Boston, Jersey City y Los Ángeles que dibujaran de memoria la ciudad en la que vivían. Los croquis salieron torcidos, incompletos, a veces desopilantes, pero revelaron lo que ninguna cartografía oficial había registrado: las personas se orientan con un puñado de ingredientes, sendas, bordes, barrios, nodos e hitos, y en ese rompecabezas mental encuentran la calma de saberse en su lugar. Lynch lo volcó en 1960 en “La imagen de la ciudad”, un libro que desde entonces acompaña a generaciones de arquitectos y urbanistas.

Pero, ¿qué sucede cuando el cerebro pierde la capacidad de sostener ese mapa interior? Una respuesta posible lleva un nombre holandés, The Hogeweyk. Cuando la memoria deja de trazar el plano, este debe asumir la tarea de ser legible, y en Weesp esa lógica se aplicó a escala de barrio entero, con calles, patios, callejones y plazas pensados para quienes ya no pueden recordar cómo volver a casa.

Hogeweyk fue pensado para quienes ya no pueden recordar cómo volver a casa

El proyecto se define como el primer ensayo de desinstitucionalización total del modelo tradicional de residencia para mayores

El origen fue un geriátrico convencional, el viejo Hogewey, que sus responsables decidieron transformar de raíz. La visión empezó a gestarse en 1993 y demoró dos décadas en completarse. Detrás está Vivium Care Group, una organización sin fines de lucro, y su área de asesoramiento, Be Advice. El proyecto se define como el primer ensayo de desinstitucionalización total del modelo tradicional de residencia para mayores.

El rótulo de pueblo para la demencia se lo debe a la televisión. CNN lo bautizó así tras visitarlo, y sus fundadores nunca se entusiasmaron con la etiqueta, porque pone el foco en la enfermedad cuando el proyecto pretende ponerlo en las personas y en la vida cotidiana. Para ellos, The Hogeweyk se parece más a un barrio corriente que a un centro de salud.

The Hogeweyk se parece más a un barrio corriente que a un centro de salud

27 casas y cuatro maneras de vivir

El conjunto reúne 27 casas, cada una habitada por seis o siete residentes, y se organiza en cuatro estilos de vida, tradicional, urbano, formal y cosmopolita, de modo que cada persona se instala en un ambiente que le resulte familiar. Para arquitectos y diseñadores, los números merecen atención. El living mide entre 70 y 100 metros cuadrados, los dormitorios son privados y rondan los 17 a 20 m², y cada casa suma cocina, baños, depósito, lavadero con lavarropas y secarropas, además de un espacio exterior propio, terraza o balcón. La escala es la de una vivienda familiar.

Puertas afuera, el trazado dialoga con el paisaje urbano de la región, el de la Randstad, y los servicios completan el barrio: restaurante, café, supermercado, teatro, oficinas, salones de club, kinesiólogo y peluquería. En cada casa trabajan acompañantes del hogar, enfermeros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas y coaches sociales, y la atención profesional, día y noche, resulta casi invisible para el visitante. La organización de la residencia ocurre en la trastienda para alterar lo menos posible la rutina.

El conjunto reúne 27 casas, cada una habitada por seis o siete residentes

En el barrio hay restaurante, café, supermercado, teatro, oficinas, salones de club, kinesiólogo y peluquería

Las críticas llegaron temprano. Algunos compararon el lugar con la película “The Truman Show” y lo describieron como un escenario donde actores acompañan a los residentes en un mundo ficticio. Sus responsables aseguran que esa lectura suele venir de quienes jamás lo visitaron. Afirman que allí hay calles reales, un restaurante con clientes reales y un teatro con funciones reales, sin paradas de colectivo de utilería ni fachadas pintadas. El mozo, el encargado de mantenimiento, el enfermero y la peluquera ponen sus oficios al servicio de los residentes, y ninguno interpreta un papel.

Muchos especialistas en Alzheimer coinciden en valorarlo como lo que es: un entorno familiar y seguro donde las personas conservan, en la medida de lo posible, su identidad y su autonomía. Frente al pasillo hospitalario, con su señalética clínica y sus puertas todas iguales, la propuesta holandesa sustituye el protocolo por la rutina doméstica.

Detrás de la calma aparente se esconde una ingeniería considerable. El proyecto cuenta con unos 200 puestos equivalentes a tiempo completo, de 36 horas semanales, entre cuidado, vida doméstica y bienestar, para 188 residentes. Se financia con la ley holandesa de cuidados de larga duración, la Wet Langdurige Zorg, un recordatorio de que bajo la estética funciona un andamiaje de política pública que vuelve viable la ecuación.

Algunos compararon el lugar con “The Truman Show”

Muchos especialistas en Alzheimer coinciden en valorarlo como lo que es: un entorno familiar y seguro donde las personas conservan, en la medida de lo posible, su identidad y su autonomía

Para el real estate social, el aporte más fértil consiste en un cambio de pregunta. Del cuántas camas por metro cuadrado se pasa a qué calle, qué plaza y qué cocina necesita alguien para sentirse en su lugar. Be Advice convirtió esa pregunta en método. Participa de iniciativas en otros países, como Le Village Landais Alzheimer, en Francia, y ofrece programas de estudio presenciales y en línea para arquitectos, directivos y gobiernos.

Lynch soñaba con ciudades legibles, en las que una senda, un nodo o un hito bastaran para que cualquiera supiera dónde está. En Weesp, esa aspiración se dirige a quienes conservan apenas fragmentos del plano. La plaza hace de nodo, la calle de senda y cada casa de hito, y así el urbanismo recibe una de las pruebas de lectura más exigentes que se conozcan.