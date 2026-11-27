Caminar por el Parque Lezama, en pleno barrio de San Telmo, suele regalar postales típicas de la Buenos Aires inmigrante, arbolada y bohemia. Pero si uno levanta la vista en el punto exacto de la calle Brasil al 315, la escenografía porteña sufre un quiebre abrupto y fascinante.

Entre medianeras emergen cinco cúpulas bulbosas, popularmente conocidas como “cebollas”, de un azul cobalto profundo, repletas de estrellas doradas y coronadas por cruces ortodoxas de tres brazos. No es una escenografía cinematográfica ni un espejismo: es la Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad, una partícula auténtica de la Moscú del siglo XVII, incrustada en el corazón del sur porteño.

Más allá de su magnetismo visual para los transeúntes y curiosos, este templo guarda una condición única que lo vuelve irresistible para el turismo urbano y la historia local: es el único templo de la Iglesia Ortodoxa Rusa fuera de Rusia que responde al canon tradicional de Moscú y el primero de su tipo levantado en toda Sudamérica.

La Iglesia Ortodoxa Rusa a principios del siglo XX AGN

Declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en el 2000, su interior suele permanecer cerrado al público general la mayor parte del año, lo que transforma su próxima apertura nocturna y gratuita durante La Noche de los Templos del sábado en una oportunidad irrepetible para adentrarse en su mundo cultural y espiritual.

De Rusia a la Argentina: una historia entre zares, presidentes y un cóndor andino

La historia detrás de estas exóticas cúpulas tiene todos los condimentos de una novela histórica que une el círculo imperial de la corte de los Romanov con la Argentina del Centenario. A fines del siglo XIX, Buenos Aires recibía oleadas de inmigrantes de los rincones más remotos del mundo. Entre ellos había marineros, comerciantes y familias de rito cristiano ortodoxo como griegos, serbios, montenegrinos, dálmatas, sirio-libaneses y un puñado de rusos que al principio no llegaban ni a la media docena.

SOC - Iglesia Ortodoxa Rusa de la calle Brasil en San Telmo. Buenos Aires. 05-06-2022 PATRICIO PIDAL/AFV

Todos ellos tenían algo en común: carecían de un templo propio en todo el continente que les brindara la hospitalidad para seguir practicando su fe. Cansados de tener que anotar sus casamientos y bautismos en parroquias católicas romanas o en sus propios hogares (muchos de ellos en la precariedad), en 1887 elevaron una súplica formal al zar Alejandro III para que les enviara un sacerdote.

El pedido surtió efecto y, en 1891, desembarcó en el puerto porteño el verdadero artífice de esta proeza: el padre Constantino Izrastzoff, un joven sacerdote de apenas 26 años, políglota y dotado de una capacidad de gestión extraordinaria.

Al llegar y encontrar una modesta capilla improvisada en una casa alquilada y cargada de deudas, Izrastzoff hizo la promesa de levantar un templo monumental que honrara su fe. Como la crisis económica argentina de 1890 hacía imposible conseguir créditos bancarios locales, el sacerdote viajó a Rusia en 1897 para lanzar una colecta épica.

En 1891 desembarcó el padre Constantino Izrastzoff, un joven sacerdote de apenas 26 años, políglota y dotado de una capacidad de gestión extraordinaria para levantar el primer templo moscovita de Sudamérica

Dicen que predicó ante multitudes y que en la antigua Catedral de Cristo Salvador de Moscú lo escucharon más de 6000 personas, donde jóvenes llegaron a quitarse sus anillos de oro para arrojarlos al plato de las ofrendas y logró ser recibido en audiencia privada por el mismísimo zar Nicolás II y la emperatriz madre María Feodorovna.

Conmovido al enterarse de que los inmigrantes sirio-libaneses de Buenos Aires colgaban retratos suyos en sus casas, el Zar terminó comprometiéndose como benefactor del proyecto junto a gran parte de la nobleza imperial. Es más, también se habla de que el primer dinero que el imperio envió para comprar el terreno inicial (18.100 rublos aprobados en 1894) provenía de los fondos confiscados a un condenado por estafa en Rusia.

El 6 de octubre de 1901, después de tres años de obra, finalmente el templo fue inaugurado con la presencia del expresidente Julio Argentino Roca.

El 6 de octubre de 1901 el templo fue inaugurado con la presencia del expresidente Julio Argentino Roca. Archivo

El vínculo del padre Izrastzoff con la Argentina fue tan profundo que, cuando el zar lo incorporó a la nobleza rusa otorgándole un escudo de armas hereditario, el blasón imperial incluyó una montaña nevada coronada por un cóndor de oro en reemplazo del tradicional águila europea y una cinta con los colores celeste y blanco de la bandera argentina.

Décadas más tarde, en 1946, su gestión diplomática volvió a marcar la historia nacional al lograr que el gobierno de Juan Domingo Perón aceptara recibir a 10.000 refugiados rusos que huían de la persecución soviética tras la Segunda Guerra Mundial.

Cuando Izrastzoff falleció en 1953, un decreto presidencial especial autorizó que sus restos fueran sepultados dentro del propio templo que él mismo había soñado.

Cuando Izrastzoff falleció en 1953, un decreto presidencial especial autorizó que sus restos fueran sepultados dentro del propio templo que él mismo había soñado. GCBA

Los secretos y detalles de su arquitectura

El impacto visual de la catedral de la calle Brasil no es casualidad, sino el resultado de una alianza transatlántica de primer nivel. Tras descartar bocetos previos que parecían “mausoleos” según el propio párroco, el Santo Sínodo encargó los planos en San Petersburgo a Mijail Timofeievich Preobrazensky, arquitecto oficial de la corte imperial.

Preobrazensky fusionó elementos de dos de sus obras europeas más célebres, como el frontón de la Catedral de San Alejandro Nevski en Tallin, Estonia, y las torrecillas bulbosas de la iglesia rusa de Florencia, en Italia para crear así una joya del estilo historicista moscovita.

Cuando los planos llegaron al Río de la Plata, la adaptación y dirección de la obra quedaron en manos de una eminencia de la arquitectura argentina: el noruego-argentino Alejandro Christophersen, creador de íconos porteños como el Palacio San Martín y el Café Tortoni.

Iglesia Ortodoxa Rusa de la calle Brasil en San Telmo. Iconos del altar de la iglesia PATRICIO PIDAL/AFV

Christophersen asumió el desafío renunciando expresamente a cobrar honorarios y tuvo que resolver un complejo rompecabezas técnico y religioso. La liturgia ortodoxa exige estrictamente que el altar esté orientado hacia el este, pero el terreno adquirido frente al Parque Lezama tenía su eje longitudinal en dirección norte-sur. Para respetar el canon sagrado, Christophersen giró la orientación interna de manera transversal al lote, obligando a que el fiel ingrese por un zaguán lateral y suba una escalera hasta desembocar en un santuario orientado hacia el río.

Al cruzar ese umbral, el visitante se encuentra con un universo artístico deslumbrante que contrasta con el bullicio de San Telmo. La nave principal carece de bancos, ya que en el rito ortodoxo los fieles participan de pie y está presidida por un monumental iconostasio de cerámica ucraniana ricamente policromado, con cinco accesos y pequeños templetes coronados por cupulines, que reemplazó al original de mayólica destruido por un incendio.

Zares, proezas y secretos arquitectónicos unen el círculo imperial de la corte de los Romanov con la Argentina del primer Centenario; abrirá sus puertas este sábado durante la Noche de los Templos Archivo

Las paredes y la cúpula están cubiertas por frescos que narran escenas bíblicas como “La Gloria en los Cielos” y “La multiplicación de los panes y los peces” junto a 22 óleos sobre tela enviados desde Rusia por maestros académicos de San Petersburgo.

Los ventanales también guardan un secreto artesanal: en lugar de vitrales tradicionales, lucen pinturas realizadas sobre finísimas telas transparentes donadas desde Moscú que imitan el efecto del vidrio coloreado, además de exhibir el escudo del águila bicéfala de la Casa Romanov.

En el exterior, sobre el frontón de la fachada, brilla un mosaico veneciano de la Santísima Trinidad fabricado en San Petersburgo y donado por su propio autor, el artista N. A. Froloff, mientras que las cinco cúpulas revestidas en planchuelas de zinc escamado sostienen cruces sobre esferas que simbolizan el triunfo espiritual sobre el mundo.

Iglesia Ortodoxa Rusa de la calle Brasil en San Telmo. PATRICIO PIDAL/AFV

La Noche de los Templos: cómo y cuándo visitarla gratis

Para quienes quieran descubrir por dentro este tesoro habitualmente reservado para los oficios de su comunidad, la cita ya tiene fecha y hora confirmadas: este sábado desde las 20, en el marco de la 10ª edición de La Noche de los Templos organizada por el Gobierno porteño.

Son 110 templos distribuidos en siete zonas de la Ciudad que abrirán sus puertas en forma simultánea. La propuesta invita a vecinos y turistas a sumergirse en la diversidad religiosa y arquitectónica de Buenos Aires con entrada libre y sin necesidad de inscripción previa.

Iglesia Ortodoxa Rusa de la calle Brasil en San Telmo. PATRICIO PIDAL/AFV

“La Noche de los Templos es un clásico que muestra lo mejor de Buenos Aires: una ciudad abierta al mundo con una enorme riqueza cultural, arquitectónica y espiritual que convive en nuestros barrios”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Además de poder recorrer el interior de la Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad y apreciar de cerca sus íconos y sus frescos restaurados, la programación incluirá seis circuitos guiados con salidas desde Belgrano, Palermo, Montserrat, San Nicolás, San Cristóbal y Vélez Sarsfield.

Habrá conciertos de música sacra, meditaciones, muestras de iconografía y degustaciones gastronómicas típicas de distintas comunidades de fe.

Toda la información sobre horarios específicos, mapas interactivos y recorridos puede consultarse en el sitio oficial en la cuenta de Instagram @bacultos.