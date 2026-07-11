Gianfranco Macri, el hermano de Mauricio: cómo es el proyecto inmobiliario con cancha de golf que impulsa en Uruguay

El empresario argentino Gianfranco Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, impulsa un proyecto inmobiliario de gran porte en la zona de Manantiales, en el departamento de Maldonado, que prevé el desarrollo de unos 800 lotes junto a una cancha de golf de 27 hoyos sobre un predio rural de aproximadamente 300 hectáreas ubicado sobre la Ruta 104.

De acuerdo con la documentación presentada ante el Ministerio de Ambiente, el proyecto, denominado "Manantiales Golf“, contempla la construcción de un campo de golf de 27 hoyos distribuido en tres recorridos de nueve hoyos, un club house de 1500 metros cuadrados, instalaciones deportivas complementarias, un edificio de mantenimiento y 10 lagos artificiales que servirán como reserva de agua para el riego.

Gianfranco Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, impulsa un proyecto inmobiliario de gran porte en la zona de Manantiales Archivo

El estudio señala que el predio continuará incorporando flora nativa y corredores biológicos, y estima una inversión cercana a los US$ 900.000 para las obras vinculadas exclusivamente al golf, sin incluir el desarrollo inmobiliario, según informó FM Gente y confirmó El País con fuentes de la Intendencia de Maldonado.

El emprendimiento también prevé un fraccionamiento de 800 lotes residenciales. El proyecto se desarrolla sobre un campo adquirido por Macri, operación que había trascendido anteriormente y que involucró varios padrones rurales en la zona de Manantiales.

El proyecto tendrá cancha de golf y lagos artificiales

Trámites ante Ambiente

Información recabada por El País indica que el proyecto inmobiliario todavía no fue presentado ante la Intendencia de Maldonado. Fuentes al tanto del expediente señalaron que hasta el momento no ingresó ninguna solicitud de fraccionamiento ni de cambio de categoría de suelo.

Las mismas fuentes precisaron que el único trámite actualmente en curso corresponde al proyecto de la cancha de golf, que fue presentado directamente ante el Ministerio de Ambiente debido a que el predio mantendrá su condición de suelo rural. Por ese motivo, esa instancia no requiere, por ahora, una tramitación previa ante la comuna fernandina.

El estudio ambiental prevé que las obras del campo de golf demanden aproximadamente un año de ejecución y estima la generación de unos 30 puestos de trabajo permanentes para el mantenimiento y la operación del complejo, cifra que podría incrementarse durante la realización de torneos y otras actividades deportivas.