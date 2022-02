Pinamar: vive un boom de ventas de terrenos en barrios cerrados, cuánto cuesta comprar uno

Si la forma de vida cambio tras la pandemia del coronavirus, Pinamar es un ejemplo: desde el comienzo de la pandemia creció un 17 % en población estable, vivió un invierno inédito con altos niveles de ocupación, está entre las zonas de la costa favoritas por los desarrolladores y desde hace meses experimenta un boom de venta de terrenos que los especialistas dicen que no tiene precedentes.

En este sentido, el sector inmobiliario experimenta un momento de auge. Si tradicionalmente el momento de compra se suele dar entre febrero y marzo, este enero fue único para el mercado de real estate de la ciudad. En un sólo proyecto lograron vender la mitad de los lotes que lanzaron en preventa, a la vez que se multiplican las consultas y reservas por los complejos premium que están reconvirtiendo la zona de Pinamar Norte.

“En general hay un gran crecimiento en la zona histórico en casi todos los mercados. Pinamar Note y la zona de Álamos están entre las más pujantes“, dice a LA NACION Enrique Shaw, CEO de Pinamar SA.

La reconversión de Pinamar tiene varias aristas: la cantidad de que gente que comenzó a elegirlo como vivienda permanente, la posibilidad que ofrece el trabajo remoto de trabajar en diferentes destinos y la posibilidad de invertir en nuevos desarrollos.

En 2021 el partido registró un pico de construcciones: De acuerdo a datos de Obras Particulares, se registraron más de 236 obras nuevas, las cuales suman 41.037 m² y una recaudación municipal de $18,4 millones en derechos de construcción. Este volumen duplicó las 117 y 100 nuevas construcciones empezadas en 2020 y 2019, respectivamente. En tanto, el metro cuadrado de construcción ronda entre los US$700 y los US$1300 en la zona, según la calidad de los materiales.

“Esto reafirma la tendencia que se viene dando de la forma de pensar de las personas post pandemia, con la misma tendencia en la Costa que en Buenos Aires de la búsqueda de verde y espacios más amplios. Por eso productos como Bosques o Costa Esmeralda estaban destinados al éxito”, explica Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario.

Vista aérea de La Herradura, en Pinamar, con bosque y áreas deportivas

El cambio en el municipio costero comenzó a sentirse en el invierno. Con los locales gastronómicos que antes permanecían cerrados e inclusive en la ocupación de las casas. Según un relevamiento que hicieron desde Pinamar SA, en un fin de semana de septiembre se registró una ocupación del 70 % en La Herradura.

“Enero sigue una tendencia de lo que empezó a verse en el invierno. En general la temporada fuerte de ventas es en marzo. La gente viene de vacaciones, averigua y define recién a su vuelta. Esta vez tuvimos un récord de ventas solo en enero”, afirma Shaw.

Desde la municipalidad calculan que la ciudad creció un 17 % desde el inicio de la pandemia hasta ahora en cantidad de habitantes. Además, la expansión del partido que está migrando de destino turístico a permanente ya se nota inclusive en la forma de las construcciones y las demandas de los nuevos propietarios “Se trata de una ola súper positiva. La gente se está viniendo a vivir acá y se puede ver ya cuando compran lotes y piden a los arquitectos determinadas terminaciones y hacen foco en cuestiones como por ejemplo que la casa cuente con losa radiante para el invierno o un escritorio. Se presta mucha atención a las orientaciones de los lotes. Muchas cuestiones que antes ni se tenían en cuenta”, completa el CEO de Pinamar SA.

Cuánto salen hoy los lotes y cuánto salían pre pandemia

En la Herradura, el barrio cerrado más tradicional de Pinamar que comenzó a levantarse en 2003 hoy ya no quedan terrenos en venta. Sólo se ofrecen algunos pocos de reventa por los que piden entre US$150.000 y U$S170.000.

También crecen las ventas en Pioneros y este año se sumó Bosques, el nuevo barrio cerrado de Pinamar SA ubicado muy cerca del centrito comercial de Pinamar Norte, cuyo ingreso está en una calle asfaltada en la esquina de Shaw y Olimpo.

Así se planifica Bosques, el emprendimiento inmobiliario más grande de Pinamar Renders de Pinamar SA

“La preventa de Bosques comenzó en enero con muy buena respuesta siguiendo la línea de La Herradura, el barrio más consolidado, donde el precio de los lotes se disparó al doble y hasta al 70 %”, indica Shaw.

En este sentido, Richi Edelstein, socio de Castex Propiedades y gerenciador comercial de Bosques habla sobre la revalorización del tradicional barrio cerrado y lo que se proyecta para Bosques. “En la Herradura un lote que hace dos años valía US$80.000 hoy se vende a US$155.000″, apunta a LA NACION.

Otro de los proyectos que ofrece terrenos es Northbeach, un proyecto de US$300 millones de inversión que, por sus dimensiones, se convertirá en un destino en sí mismo. Ubicado al lado de Costa Esmeralda, el emprendimiento se encuentra entre la ruta 11 y el mar. Se trata de un barrio cerrado de departamentos frente al mar y lotes residenciales al bosque desarrollado por el Grupo Cioffi oriundo de Mendoza. Se ubica a 14 kilómetros de Pinamar, el proyecto abarca 278 hectáreas, cuenta con 1200 metros de costa de playa y amenities. El masterplan consta de 800 lotes que recorren los 3000 metros de distancia que existen entre la entrada del proyecto -sobre la Ruta 11- y la playa, de los cuales se lanzaron a la venta sólo los primeros 200. “Llevamos vendidos un 53% de los 200 que lanzamos en la primera etapa en sólo 90 días”, detalla Cioffi.

Northbeach, el megaproyecto con acceso directo al mar ofrece terrenos que se pagan en forma financiada

Martin Boquete, director de Toribio Achával, la inmobiliaria que lo comercializa detalla que los lotes tienen un promedio de 1200m2 con opciones de 1000 m2 y otros de 2300 con valores de venta desde los US$46 hasta los US$75 por metro cuadrado según su ubicación. Los del barrio Santa Bárbara, ubicado más cerca del ingreso tienen tickets desde los US$46.900, en Santa Mónica, desde US$58.300, en San Diego, el más cercano a la playa entre el complejo deportivo y club house de golf, los terrenos arrancan en los US$70.400. “La forma de pago es un anticipo del 40% y el saldo en 18 cuotas fijas en dólares”, detalla el broker al mismo tiempo que aclara que por pago al contado, hay un descuento del 15%. La fecha de entrega es en junio de 2023. “Los lotes se entregan con luz, agua y fibra óptica”, agrega Boquete

En cuanto al emprendimiento Bosques que lanzó la desarrolladora a fines de diciembre, Edelstein considera que el boom de ventas de Bosques se debe a varios motivos. Entre ellos, que en la preventa ofrecen un descuento del 15 % con financiamiento, y hasta un 10 % por pago al contado. Así hoy se pueden obtener lotes de 1050 m2 en esta primera etapa a partir de los U$S 60.000.

“Ya vendimos 143 lotes desde el 2 de enero de la primera etapa que son 300 lotes. En total se estiman 1200 lotes par todo el proyecto”, explica. Además, aporta datos de los compradores de esta primera etapa: el 70% de la gente que compró tiene vivienda en Pinamar. Hay un 45 % de los nuevos propietarios que proviene de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el resto se reparte entre zona norte y zona sur, Rosario y Córdoba. Con respecto al destino que se le dará al terreno, el 65% lo compra como vivienda permanente o de fin de semana mientras que un 35% lo hace como inversión.

Respecto a retorno que pueden tener los lotes como inversión, el socio de Castex apunta que si bien no se puede predecir la valoración futura con exactitud, por comparativa anual si hoy el emprendimiento estuviera terminado los precios deberían estar cerca a los US$110.000.

“Vivimos lo que sucede con mucha expectativa. En enero proyectamos lanzar una cantidad de lotes y tres veces tuvimos que agregar más por la absorción”, añade Edelstein.

Más allá de los terrenos en barrios cerrados, los lotes en las distintas zonas de Pinamar también son muy demandados. Según las publicaciones de distintas inmobiliarias en portales como Mercado Libre o Zonaprop, los terrenos en Pinamar Norte no bajan de los U$S 80.000 y se elevan en algunos casos a U$S 250.000. En tanto, en la zona de Los Álamos no bajan de US$70.000.