Qué se sabe del estado de salud de Bastián Jerez, el niño de 8 años accidentado en Pinamar

Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió “múltiples fracturas de cráneo” y fue operado reiteradas veces tras un choque frontal entre una camioneta y un UTV en la zona de La Frontera, en Pinamar, despertó del coma y fue trasladado a un centro médico privado en San Justo, La Matanza, para continuar con el tratamiento de recuperación.

El menor fue trasladado en un vuelo sanitario desde el aeropuerto Ástor Piazzolla de Mar del Plata con destino al aeródromo de La Matanza, coordinado por el equipo del Sistema Integrado de Emergencias Médicas de la cartera sanitaria provincial y las instituciones de la que procede el paciente y la que tiene todo listo para recibirlo.

Lo volvieron a operar por un problema en su válvula

Según se informó este miércoles en LN+, Bastián fue sometido a una nueva intervención quirúrgica tras un problema en su válvula.

Bastián está internado en San Justo

Luego de aterrizar en el aeródromo de La Matanza, el menor de ocho años llegó al Hospital Italiano de San Justo y fue ingresado a la unidad de terapia intensiva, donde iniciará su rehabilitación motriz .

Cómo es el hospital de alta complejidad

Monitoreado de manera permanente por un médico y un enfermero, y acompañado por su mamá, Macarena Collantes, Bastián Jerez fue trasladado en un vuelo sanitario desde Mar del Plata hacia el Aeródromo de La Matanza. Desde allí, el recorrido continuó por tierra, en una unidad móvil de terapia intensiva, hasta el Hospital Italiano de San Justo, donde continuará el tratamiento clínico por las gravísimas lesiones que sufrió en un siniestro vial ocurrido en un sector de dunas al norte de Pinamar, un lugar conocido como La Frontera.

Así fue la llegada del menor de ocho años Nicolás Suárez

El Hospital al que fue trasladado Bastián es uno de los hospitales privados de alta complejidad más importantes del conurbano bonaerense, con una infraestructura y un volumen de actividad que lo posicionan como centro de referencia para la atención de cuadros críticos y tratamientos complejos fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

El accidente de Bastián en Pinamar

El incidente se produjo el lunes 12 de enero en un sector de alta circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano en Pinamar. Según información policial, un UTV tipo Can-Am que se desplazaba desde el interior del predio impactó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco, en momentos en que se desarrollaba un operativo preventivo de seguridad en la zona.

Como consecuencia del impacto, Bastián fue hallado inconsciente y con un traumatismo de gravedad.

Tras el choque, una médica que se encontraba en el lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una ambulancia, que lo trasladó de urgencia al Hospital Dr. Pepe Olaechea, donde ingresó en estado crítico.

Las imágenes del episodio

En exclusiva en LN+, se dieron a conocer las fotografías que forman parte del expediente de la causa del choque en Pinamar.

Cómo avanza la investigación

Los vehículos quedaron preservados para la realización de pericias, con el objetivo de determinar cómo se produjo el choque y si alguno circulaba fuera de las normas permitidas en ese sector.

El conductor de la camioneta, la conductora del UTV y el padre del menor quedaron imputados por lesiones culposas.

Pericias toxicológicas

En línea con la investigación del caso, se realizaron pericias toxicológicas sobre las muestras de sangre extraídas a Manuel Molinari, Maximiliano Jerez y Naomi Azul Quiróz.

De acuerdo con información obtenida por LA NACION, Quiróz -la joven que manejaba el UTV donde se encontraba el menor de ocho años- presentaba una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que Manuel Molinari -conducía la 4x4- tenía 0,2 g/l.

Mamá de Bastián: “Nunca imaginé esto”

En exclusiva por LN+, Macarena Collantes, la madre de Bastián Jerez, habló por primera vez desde el accidente de su hijo en Pinamar y revivió el caso desde el minuto uno. “El último parte médico que nos dieron es bastante esperanzador”, manifestó.

La Provincia confirmó la inhabilitación de los dos conductores del caso Bastián

El Ministerio de Transporte de la provincia confirmó la inhabilitación para conducir de los conductores del caso Bastián, luego de que se confirmara la presencia de alcohol en la sangre mientras ocurrió el accidente.

Según detallaron desde la cartera bonaerense que comanda el cargo de Martín Marinucci, la medida dispuesta el 20 de enero por maniobras imprudentes en La Frontera, fue adoptada luego de que la Justicia remitiera las actuaciones administrativas correspondientes.

Como informó LA NACION, los valores positivos adquieren relevancia en el marco del régimen de alcohol cero al volante vigente en la provincia de Buenos Aires desde enero de 2023.

Prohibieron el uso de 4x4 y vehículos UTV

La Justicia de Dolores dispuso la prohibición “siempre que implique un riesgo para la vida de terceros” de la circulación de camionetas 4x4 y vehículos UTV en La Frontera.

Esta medida cautelar contra el municipio de Pinamar fue presentada por el exdirector de la Agencia Nacional de Dirección Vial, Pablo Carignano. Nuevas acusaciones de Riglos

Luego de que el Ministerio de Transporte bonaerense determinara la inhabilitación para conducir de Manuel Molinari y Naomi Quiróz, los conductores implicados en el choque de Pinamar donde resultó gravemente herido Bastián Jeréz, Sebastián Riglos se refirió a esa resolución en diálogo con LN+.

Según el abogado del conductor de la camioneta Amarok, tanto él como su defendido se enteraron de la medida a través de los medios de comunicación.

Habló el intendente de Pinamar

Luego de que un juez resolviera prohibir la circulación de vehículos 4x4 en La Frontera, el intendente de Pinamar Juan Ibarguren salió a responder públicamente y aseguró que el municipio ya realiza controles diarios para evitar maniobras peligrosas en esa zona, especialmente tras el choque que dejó a Bastián Jerez, un niño de 8 años, en estado crítico.

En diálogo con LN+, el jefe comunal remarcó que desde el gobierno local no se discute la necesidad de frenar picadas ni conductas riesgosas, pero cuestionó que se avance con una prohibición total. “No se puede prohibir todo por culpa de unos inconscientes. Lo que hay que hacer es controlar”, sostuvo.