¿Cuánto cuesta mantener una casa sin ocupar en Pinamar?

El verano llega a su fin y con él se van los últimos días de vacaciones. Aunque todavía quedan varios fines de semana largos en el calendario, la temporada alta queda atrás. Con menos turistas circulando por la costa, la realidad es que la demanda de alquiler de las propiedades bajó y ya hay cada vez más casas desocupadas.

A la hora de pensar en comprar una casa en la Costa argentina es necesario tener en cuenta todos los gastos asociados al mantenimiento de la propiedad, sobre todo en los momentos en los que se encuentra deshabitada.

Mantener una vivienda sin ocupar implica afrontar varios costos fijos que dependen del tamaño de la propiedad y de los servicios que tenga activos.

En el Partido de Pinamar, por ejemplo, el primer gasto de una vivienda vacía a tener en cuenta es el derivado de los impuestos.

Además de las tasas y los impuestos, el propietario de una vivienda vacía debe afrontar el costo de mantenimiento de los servicios, siempre que los tenga dados de alta. Aunque el consumo sea mínimo o nulo, el hecho de mantener los suministros activos supone una inversión económica.

Las alarmas son una alternativa elegida por los propietarios a la hora de garantizar la seguridad en su casa, sobre todo al estar deshabitada.

Y el mantenimiento tanto del jardín (cortado de césped y cuidado de plantas) como de la pileta y la limpieza de la propiedad son otros factores que aumentan el presupuesto anual.

Con el fin de la temporada alta, es importante tener en cuenta cuánto cuesta mantener una casa vacía en la zona Marcelo Aguilar Lopez

Los costos para mantener una casa en Pinamar

De acuerdo con Jacqueline Rodríguez Oyola, de la inmobiliaria JR, mantener una casa de alrededor de 200 metros cuadrados en Pinamar puede implicar un gasto mensual cercano a un millón de pesos cuando la propiedad está cerrada.

Mientras que al situarse específicamente en la zona de Cariló, “una casa tipo de tres o cuatro habitaciones, con pileta y alrededor de 250 m², también se encuentra en el orden de US$1.000.000 por mes”, comparte Jorge Santamarina, de Santamarina Propiedades.

Estos valores incluyen:

Los gastos de la seguridad : “Las alarmas hoy están cobrando entre $130.000 y $150.000 por mes”, explica Rodríguez Oyola. A eso se suma el costo del internet, indispensable para que funcionen los sistemas de monitoreo, que ronda los $50.000 mensuales.

: “Las alarmas hoy están cobrando entre $130.000 y $150.000 por mes”, explica Rodríguez Oyola. A eso se suma el costo del internet, indispensable para que funcionen los sistemas de monitoreo, que ronda los $50.000 mensuales. El mantenimiento exterior: el servicio de jardinero, necesario para cortar el césped y cuidar las plantas, se ubica en valores similares a los de las alarmas, alrededor de $130.000 a $150.000 por mes.

el servicio de jardinero, necesario para cortar el césped y cuidar las plantas, se ubica en valores similares a los de las alarmas, alrededor de $130.000 a $150.000 por mes. Gas natural : cuando la casa está cerrada, el costo suele ser bajo porque no hay consumo. El cargo fijo mensual se ubica entre $8000 y $12.000, aunque el panorama cambia por completo en propiedades con pileta climatizada, donde la factura puede escalar a $180.000 o $200.000 mensuales.

: cuando la casa está cerrada, el costo suele ser bajo porque no hay consumo. El cargo fijo mensual se ubica entre $8000 y $12.000, aunque el panorama cambia por completo en propiedades con pileta climatizada, donde la factura puede escalar a $180.000 o $200.000 mensuales. El gasto en electricidad también varía: una casa vacía suele mantener activa la alarma, cámaras de seguridad y, en algunos casos, iluminación exterior temporizada. Esto genera un gasto base de alrededor de $25.000. Pero, si además hay sistemas automáticos —como riego o bombas de pileta programadas—, el costo puede elevarse considerablemente: la factura puede ir desde $110.000 hasta $280.000 por mes.

también varía: una casa vacía suele mantener activa la alarma, cámaras de seguridad y, en algunos casos, iluminación exterior temporizada. Esto genera un gasto base de alrededor de $25.000. Pero, si además hay sistemas automáticos —como riego o bombas de pileta programadas—, el costo puede elevarse considerablemente: la factura puede ir desde $110.000 hasta $280.000 por mes. Agua y cloacas : el cargo fijo ronda los $10.000 mensuales.

: el cargo fijo ronda los $10.000 mensuales. Impuesto municipal : para una casa de estas dimensiones, se ubica alrededor de $200.000 por mes, luego de haber registrado aumentos por encima del 40%.

: para una casa de estas dimensiones, se ubica alrededor de $200.000 por mes, luego de haber registrado aumentos por encima del 40%. Limpieza: contratar a alguien para realizar una limpieza cada 15 días implica pagar cerca de $15.000 por hora.

“Obvio que si la propiedad tiene más metros, la pileta es más grande o cuenta con servicios extra, el costo sube proporcionalmente”, agrega Santamarina.

Es más, el incremento de las tasas municipales en el partido genera fuertes cruces. Vecinos aseguran que el servicio no es proporcional al costo: “Por una propiedad de frente mediano pagamos $246.000. Cariló es todo calle de arena: no hay pavimento ni barrido, y la iluminación corre por cuenta de los vecinos y la recolección de residuos es cada vez peor”, señala una propietaria afectada. Según cuenta, el impuesto le aumentó 64% en el último año (de marzo de 2025 a marzo de 2026)

“Estamos caros para nosotros mismos. Vivir acá es caro”, resume Rodríguez Oyola. Una frase que refleja una realidad cada vez más evidente en los destinos turísticos: tener una casa vacacional puede ser un lujo… incluso cuando nadie la está usando.