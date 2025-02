Punta del Este: sus dueños cuentan la historia de esta casa que quedó atrapada entre edificios como en la película “Up”

Majo, mamá de tres hijos, camina por la rambla de Punta del Este cuando Beltrán, de 8 años le dice: “¡Mamá, esa parece la casa de la película UP!”.

La película se estrenó en 2009 y cuenta la historia de Carl Fredricksen, un anciano viudo, gruñon y grosero que vive en la casa que compartió toda la vida con su esposa Ellie y se ha negado a venderla. A pesar de que a su alrededor comienzan a construir edificios altos no quiere abandonar sus recuerdos ni olvidar todo lo que vivió junto a su mujer.

La casa del señor Fredricksen en la película UP, de Disney

En la ciudad de Punta del Este, en la Parada 8 de La Brava, sorprende ver una casa de dos plantas rodeada de edificios altos. Esta peculiar vivienda está ubicada en Rambla Batlle Pacheco (Rambla Brava) y Roosevelt. La rodean, por un lado el Edificio Venezia de 12 pisos y por el otro, a metros de la casa, está el famoso “Tiburón I” con 16 pisos.

Aunque sus propietarios no quisieron dar sus nombres, accedieron a hablar con LA NACION contaron su historia. Si bien los dueños son uruguayos no viven allí, disfrutan de sus largas vacaciones estivales entre diciembre y marzo. Lo que los motivó a comprar esa casa, llamada “Princesa del este”., fue no sólo su ubicación sino su imponente vista al mar desde las ventanas.

La casa quedó rodeada de edificios en la Parada 8 de la Brava en Punta del Este pero sus dueños no quieren venderla

-¿Qué antigüedad tiene la casa?

- Tiene más de 55 años pero nosotros la compramos en 2003.

-¿Los edificios que la rodean, estaban cuando ustedes compraron?

-Algunos si, pero la mayoría se construyeron después.

-¿Qué los decidió a concretar la compra?

-Siempre nos gustó poder estar junto al mar y esta casa tiene una vista hermosa hacia la playa y eso es lo que nos encanta.

-¿Por qué se llama “Princesa del este?

-El nombre lo pusieron los dueños originales y como nos pareció lindo, decidimos dejarlo.

-¿Qué es lo que más les gusta de esta casa?

-Sobre todo que está frente a la playa y que estamos en el mar sólo cruzando la avenida y el médano.

La casa "Princesa del este" en Punta del Este.

-¿Cuántos pisos tienen los edificios aledaños?

-Son muy altos. Uno tiene 12 pisos y el otro 16 pisos pero también tenemos atrás edificios altos.

-¿Cómo manejan la privacidad con tantos balcones y ventanas en altura a su alrededor?

-Estamos super acostumbrados a convivir con los edificios. Cuando vienen amigos, se sorprenden, pero para nosotros es normal. No nos sentimos observados.

-¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir en esta casa?

-Lo mejor es la tranquilidad, disfrutar del clima y de la playa. ¿Lo peor? (se ríe) son los impuestos que son muy elevados y el costo del mantenimiento de la casa. Cualquier propiedad ubicada tan cerca del mar, sufre deterioros que hay que reparar año tras año. Pero sinceramente, este lugar y esta vista, lo valen.

Otra ventaja es que, por ejemplo, el año pasado aquí enfrente en Playa Brava tocó el DJ David Guetta y desde nuestra casa tuvimos “platea vip” para ver y escuchar el show. Aquí pasamos los veranos, festejamos cumpleaños, las fiestas y celebraciones con amigos. Es una casa de puertas abiertas para nuestra gente querida..

-¿Qué particularidades tiene la casa?

-Está construida sobre una pendiente, con materiales nobles. Las aberturas son de madera de lapacho, que resiste muy bien el clima. La mayoría de los herrajes son de bronce o de hierro y resisten el salitre. Todos los ambientes tienen mosquiteros de la construcción original, muy avanzados para su época.

-¿Cuántos ambientes tiene?

-La casa tiene dos plantas y tres dormitorios arriba. En la planta baja está el living comedor y la cocina y en el piso a nivel de la calle, un lavadero y el garaje.

Esta es la vista al mar que tiene la casa

- Si les ofrecieran el triple del valor para comprar tu casa, ¿la venderían?

- En principio, no. Para poder considerar alguna oferta, tendría que ser muy pero muy tentadora.

-¿Qué es lo que más les atrae de Punta del Este?

- La tranquilidad y estar cerca del mar. También valoramos mucho la vida social porque tenemos muchos amigos que viven o veranean acá. Otra cosa que nos fascina es poder salir a andar en bicicleta y disfrutar del paisaje y del aire de mar porque durante el año vivimos en un departamento.

Claudia Souto Barros Por