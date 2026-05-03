Cómo es por dentro la histórica casa de acero que sale a la venta por US$4,5 millones en California

La casa X-100 está a la venta en el mercado inmobiliario de California por US$4,5 millones. Conocida como la “Casa de Acero del Futuro”, es uno de los dos únicos inmuebles con estructura de acero que el desarrollador Joseph Eichler encargó a lo largo de su trayectoria.

Cuál es la historia de la casa que entró al mercado de inmuebles en California

El inmueble está ubicado en el 1586 de Lexington Ave., en el desarrollo habitacional conocido como The Highlands, en San Mateo, California. Fue diseñada en 1955 por la firma de arquitectos Jones & Emmons y Eichler la encargó con tres propósitos principales, según consigna el sitio oficial del inmueble:

Demostración técnica: probar que la construcción en acero para viviendas unifamiliares podía ser práctica, económica y habitable.

probar que la construcción en acero para viviendas unifamiliares podía ser práctica, económica y habitable. Promoción inmobiliaria: atraer compradores a su nuevo desarrollo, San Mateo Highlands, que en ese momento se consideraba una ubicación remota y tenía dificultades de comercialización.

atraer compradores a su nuevo desarrollo, San Mateo Highlands, que en ese momento se consideraba una ubicación remota y tenía dificultades de comercialización. Laboratorio tecnológico: servir como base para que los fabricantes mostraran prototipos de electrodomésticos avanzados que aún no estaban en producción comercial.

“Hay hombres con visión de futuro que predicen con seguridad que se avecina una nueva era, la de los metales y los plásticos”, dijo Jones durante el debut del inmueble.

La construcción utilizó una estructura prefabricada y la gran inauguración tuvo lugar el 6 de octubre de 1956.

El impacto fue casi inmediato. La casa atrajo a unos 150 mil visitantes durante sus primeros tres meses de exhibición. Luego, su fama creció a nivel nacional gracias a reportajes en publicaciones prestigiosas como Life, Sunset, Popular Science y Arts & Architecture.

No obstante, pese a su éxito promocional, esta fue la última casa de acero que Eichler construyó. Una de las hipótesis detrás de esta decisión es que tanto el público como la industria de la construcción no habrían estado preparados para su visión del futuro.

Ventanales y acero en cada espacio: cómo es el interior del X-100

La casa se caracteriza por tener un diseño que fusiona la estética espacial con el modernismo de mediados del siglo XX. En las superficies interiores se utilizaron fórmica y plásticos orgánicos, mientras que en las paredes predomina el vidrio desde el suelo hasta el techo.

La cocina se ubica en el centro de la vivienda y funciona como un corredor de conexión entre las dos salas de estar traseras, lo que permite un flujo circular en toda la casa.

Los tres dormitorios y las dos salas de estar se encuentran alrededor del perímetro para aprovechar al máximo la luz natural que entra a través de las extensas áreas de vidrio.

La entrada principal es una puerta de vidrio corrediza; además, la entrada al dormitorio principal utiliza cortinas de cadena metálica en lugar de una pared Youtube/@ Altamont Photography

La casa sirvió de laboratorio para prototipos como un lavavajillas negro, un sistema de intercomunicación, un triturador de basura, hornos dobles con control de velocidad y una chimenea cónica que antes era rotatoria.

El estatus actual de la casa

La X-100 se encuentra en un estado de conservación excepcional tras ser objeto de una restauración a su diseño original que duró dos años.

Desde junio de 2016, el inmueble forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos y es considerado en la actualidad como una “cápsula del tiempo”.