La desconocida casa de Nueva York que vende uno de los hombres más ricos del mundo

Tal vez no lo sepas, pero una de las últimas mansiones originales de la 5ta Avenida de Nueva York pertenece a Carlos Slim Helú, el mexicano más rico del mundo, según Forbes, con una fortuna de US$94,6 mil millones.

Se trata de la icónica casa número 1009, reconocida por la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos (LPC, por sus siglas en inglés) como un inmueble patrimonial por su valor arquitectónico y cultural.

Construida entre 1899 y 1901, esta residencia se ubica en la esquina de la calle 82 y se extiende a lo largo de cinco pisos.

La mansión de Carlos Slim en Nueva York

Detalles de lujo en cada rincón en Nueva York

La mansión cuenta con ocho dormitorios, 10 baños, una escalera imponente y un tragaluz que ilumina el interior. Además, dispone de terraza y azotea con vistas privilegiadas a Central Park. Según registros históricos del estudio de arquitectura Welch, Smith & Provot, la propiedad fue concebida como un símbolo de opulencia.

Los acabados en hierro forjado, las puertas de cristal y las molduras de piedra caliza dejan en evidencia el nivel de detalle característico de principios del siglo XX.

De acuerdo con USA Today, Slim adquirió la casa en 2010 por US$44 millones y en 2023 la puso en venta por US$80 millones, aunque hasta ahora no encontró comprador debido a la exclusividad de la propiedad.

Esta mansión es una de las pocas que aún se mantienen en pie en la 5ta Avenida

La LPC explicó que esta mansión es una de las pocas que aún se mantienen en pie en la 5ta Avenida. Conocida como la “Duke House”, perteneció originalmente a Benjamin N. Duke, director de la American Tobacco Company, y más tarde a su hermano James B. Duke.

Slim, además, posee otras propiedades destacadas en Nueva York, entre ellas la antigua residencia de Elizabeth Taylor, adquirida por US$15,5 millones, reveló la revista Caras.