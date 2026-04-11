Trabajar en casa no es fácil, cómo lograr un ambiente que no te agote mentalmente

Rediseñar el espacio de trabajo en casa es fundamental para evitar la fatiga mental y conseguir el equilibrio entre la vida profesional y personal. Según especialistas en neuroarquitectura y diseño de interiores, pequeños cambios pueden hacer la diferencia.

En primer lugar, es necesario delimitar el espacio donde vamos a trabajar, lo ideal es disponer de una habitación independiente o un lugar específico para evitar que el trabajo invada distintos espacios en la casa. Eso de andar de un lado a otro con una computadora y no tener un lugar fijo puede no resultar beneficioso a la hora de concentrarnos. Entre los cambios de diseño que resultan útiles:

Orden visual: se recomienda elegir muebles que dispongan de puertas o gabetas de manera de lograr un almacenamiento cerrado que oculte cables, equipos, documentos. Esto genera ambientes más tranquilos sin sobrecargas.

se recomienda elegir muebles que dispongan de puertas o gabetas de manera de lograr un almacenamiento cerrado que oculte cables, equipos, documentos. Esto genera ambientes más tranquilos sin sobrecargas. Diseño funcional: otro punto importante es que los muebles sean ergonómicos y se ajusten al espacio que disponemos, por ejemplo, si un escritorio es demasiado grande puede generar sensación de agobio.

otro punto importante es que los muebles sean ergonómicos y se ajusten al espacio que disponemos, por ejemplo, si un escritorio es demasiado grande puede generar sensación de agobio. Materiales naturales: es útil incorporar texturas como lino o algodón, por ejemplo, en cortinas, o sillones para generar un entorno cálido y relajante.

es útil incorporar texturas como lino o algodón, por ejemplo, en cortinas, o sillones para generar un entorno cálido y relajante. Plantas de interior: la vegetación reduce el estrés pero, además, mejora la calidad del aire y nos permite una conexión con la naturaleza. Una pequeña maceta hará la diferencia en nuestro día a día.

la vegetación reduce el estrés pero, además, mejora la calidad del aire y nos permite una conexión con la naturaleza. Una pequeña maceta hará la diferencia en nuestro día a día. La magia del arte: sumar objetos, fotografías, esculturas, cuadros puede motivas a que nuestra mente sienta libertad de creación.

Tener el escritorio con las medidas necesarias para el espacio y para el despliegue de elementos que el trabajo requiere Pexels

Desde Sui Color Design recomiendan pensar el home office en un espacio que ayude a sostener la concentración a lo largo del día. En cuanto a la paleta de colores para los ambientes, aconsejan que la base sea en tonos claros y desaturados, como blanco roto, arena o verde salvia, con terminaciones mate o satinadas, que reducen los reflejos y evitan el cansancio visual.

Asimismo, Eleonora Carmona, de Sui Color Design, asegura que la idea es sumar algo de energía sin sobrecargar el ambiente, por eso se puede incorporar un acento en terracota, azul petróleo o verde oliva, ya sea en una pared o en muebles puntuales. “Eso permite delimitar el área de trabajo sin romper la armonía del resto de la casa”, sostiene.

“La clave no es sólo elegir un color lindo, sino armar una paleta equilibrada que no genere ruido visual. Cuanto más ordenado y calmo es el entorno, más fácil resulta concentrarse y terminar la jornada con menos fatiga mental”, explica. Y advierte que con el home office suele pasar que el contexto de trabajo invade la casa, en estos casos, el color deja de ser decorativo y pasa a ser una herramienta de bienestar mental.

Las claves para evitar la fatiga mental en el home office Shutterstock

Otra cuestión que no debe pasarse por alto es la reducción del ruido, para ello conviene recurrir a al alfombras, cortinas o muebles tapizados que absorban el sonido y disminuyan la fatiga mental. De la misma manera, recibir luz natural es importante porque regula los ritmos circadianos y mejora el estado de ánimo y la concentración. Es aconsejable que el escritorio se coloque cerca de una ventana. Una buena circulación de aire para renovar el ambiente también es importante.