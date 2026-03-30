Love Story: cómo era el departamento donde vivieron John John Kennedy y Carolyn Bessette en Nueva York

La familia Kennedy volvió al centro de la escena con el estreno de la serie American Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, del guionista, productor y director Ryan Murphy. La tira narra la relación de la pareja desde que se conocieron en 1992, cuando él trabajaba en un estudio de abogados y ella como publicista para la marca de moda Calvin Klein, hasta el trágico accidente que terminó con sus vidas.

Inspirada en el libro de Elizabeth Beller, Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, la serie narra la historia de una de las parejas más magnéticas de finales del siglo XX, con Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon en los papeles principales, y recrea su versión de la ciudad de Nueva York de los años 90.

Uno de los escenarios principales de la serie transcurre en Tribeca, el barrio industrial de Manhattan que desde finales de los años 70 comenzó a sufrir una profunda transformación cuando artistas reconvirtieron antiguos estudios en lofts, y en donde la pareja vivió durante su relación hasta el 16 de julio de 1999, cuando fallecieron en un accidente aéreo mientras viajaban a Martha’s Vineyard para asistir a la boda del primo de John F. Kennedy Jr.

Este es el edificio en el que vivieron John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, en el último piso del número 20 de North Moore Street

Así es el edificio donde vivió la pareja

Kennedy había comprado el departamento del último piso del número 20 de North Moore Street, en Tribeca, mucho antes de que el barrio se convirtiera en una de las zonas más codiciadas de Nueva York, por US$700.000 en 1994.

En contraste con su imagen pública tan glamurosa, la propiedad era, según medios de la época, muy discreta, con una estética muy industrial, que al parecer inspiró el apodo que Kennedy le puso a la vivienda: “Home Depot”.

El departamento se encontraba a pocos metros, de la sede de Calvin Klein, en el número 37 de la misma calle, donde Carolyn trabajaba como jefa de relaciones públicas.

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en Tribeca

Carolyn Bessette paseando a su perro Friday en el barrio de Tribeca

Construido en 1921, el edificio de nueve pisos y 19 unidades se encuentra entre Hudson Street y la destacada Greenwich Street, que se destaca por restaurantes de clase mundial como Wolfgangs Steakhouse, American Cut Steakhouse, Tribeca Grill, Il Mulino, y la panadería y cafetería Maison Keyser.

La pareja mantenía absoluta reserva sobre su vida privada y si bien no se conoce mucho cómo era el interior de la propiedad en la que vivieron durante sus cinco años de relación, según Realtor.com y el New York Post, tenía suelos de madera y acceso a una terraza del edificio. Además, de acuerdo a un plano de la unidad, se observan dos dormitorios, un pequeño escritorio y dos baños.

Así es el plano de la unidad 9E donde vivió la pareja en los 90 StreetEasy

Alex DiGerlando, quien recreó el departamento para la miniserie, declaró a Architectural Digest en febrero de 2026 que el lugar había sido “descrito como un poco universitario”. “Tenía un espacio enorme e impresionante”, declaró.

Antes de su prematura muerte, Kennedy y Bessette estaban buscando comprar una segunda vivienda. Según el libro de 2024 JFK Jr.: An Intimate Oral Biography, de Liz McNeil y RoseMarie Terenzio, la pareja estaba interesada en encontrar un lugar más grande.

La pareja Kennedy paseando en Nueva York Evan Agostini - Hulton Archive

Kennedy y Bessette habían visitado un lugar en Snedens Landing, en el norte del estado de Nueva York, a unos 30 minutos en auto desde Manhattan. “Estaba cerca del agua, y podía cruzar el río Hudson en kayak para llegar a un tren y así ir a la oficina”, escribió RoseMarie.

Cuánto cuesta vivir en el mismo edificio

Actualmente no hay ningún departamento en venta en el 20 de North Moore Street, pero de acuerdo a las últimas publicaciones en sitios inmobiliarios una unidad allí cuesta más de US$4,5 millones. Mientras que, a la hora de pensar en un alquiler, el valor mensual estimado es de US$19.471, de acuerdo a la plataforma inmobiliaria Zillow.

Este es un departamento que se encontraba en venta en el mismo edificio donde vivió la pareja Kennedy

Esta unidad se vendió por US$4,5 millones

Luego de la muerte de la pareja, el departamento en cuestión fue puesto en venta y adquirido en el 2000 por el actor y director estadounidense Ed Burns, quien todavía es propietario de la vivienda, según consta en los registros.

En 2008, Burns puso en venta la unidad por US$4,2 millones, pero luego cambió de opinión y la retiró de la plataforma. Según se conoció, el interior del departamento puede verse en la película “Newlyweds” estrenada en 2011, dirigida y protagonizada por el propio Ed.

Ed Burns junto la exmodelo de los 90, Christy Turlington, quien hizo campañas para Calvin Klein, la marca para la que trabajaba Carolyn Bassette Reuters

Es más, los diseñadores de la nueva serie que puede verse por Disney Plus utilizaron la película de Ed Burns, así como también fotografías del libro de cocina autobiográfico de la primera dama de 1998,“Cooking for Madam”, y anuncios inmobiliarios de otros departamentos del edificio como inspiración para el loft que se ve en Love Story.

“Intentamos darle un toque más elegante”, declaró el diseñador de producción Alex DiGerlando a Architectural Digest . “Por supuesto, queríamos un espacio para aprovechar la profundidad y la longitud del departamento. Básicamente, la superficie es la misma que la del original, pero le añadimos ese dormitorio y sala de estar tipo loft”.

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en la serie Prensa Disney+