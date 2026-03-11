Cuánto cuesta construir una casa “barata” de 100 metros cuadrados en marzo 2026

En un contexto de incertidumbre para el sector de la construcción, entender cuánto cuesta construir una casa hoy es clave. El valor del metro cuadrado se consolida como una de las variables que impactan directamente en la dinámica de los precios inmobiliarios y en las decisiones tanto de desarrolladores como de particulares que evalúan construir.

Efectivamente, el panorama actual para los desarrolladores inmobiliarios es complejo: la rentabilidad del sector cae. La cuestión es que el costo de construcción en dólares continúa su tendencia alcista.

El costo de construcción en dólares continúa su tendencia alcista. RICARDO PRISTUPLUK

En pesos, la suba fue del 2,3% en enero (en dólares fue 0,2%) respecto al mes anterior de acuerdo al Índice de Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires que releva el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC).

Mientras que en dólares subió fuertemente desde fines de 2023. En números, aumentó un 7,5% en moneda extranjera en febrero, de acuerdo al último reporte de Zonaprop en base al índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

Es importante aclarar que en 2025 bajó 6,7%, pero, desde las elecciones presidenciales de octubre 2023, acumula un aumento de 118%. Construir hoy cuesta 3,2 veces lo que costaba en octubre 2020 (mínimo de la serie) y un 37% por arriba del promedio 2012-2025.

En ese contexto, LA NACION consultó a desarrolladores inmobiliarios referentes del sector, quienes señalaron que el valor del metro cuadrado más económico arranca en los US$1500 + IVA (más de $2 millones). Mientras que para una vivienda de mayor categoría, con terminaciones y materiales premium, el valor puede llegar a los US$4000 + IVA (casi $6 millones).

De esta manera, construir una casa de 100 m² con los valores más bajos ronda actualmente los US$150.000. En el caso de una vivienda con materiales y terminaciones de mayor calidad puede alcanzar los US$400.00O.

Construir una casa de 100 m² con los valores más bajos ronda actualmente los US$150.000. Constructora Batrob

Si se comparan estos valores con los precios de venta de casas usadas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el metro cuadrado promedio se ubicó en US$1778 -para una propiedad de tres habitaciones y 170 m²- de acuerdo con los últimos datos de Zonaprop de febrero.

En ese sentido, una propiedad de tres dormitorios presenta un precio medio de publicación cercano a los US$302.177, mientras que una vivienda de cuatro dormitorios alcanza los US$482.194. Cabe aclarar que se trata de valores promedio que surgen de considerar los precios mínimos y máximos ofertados en CABA.

¿En qué se reflejan los mayores aumentos?

La suba que señala el INDEC se explica por incrementos del 1,4% en materiales, 3,1% en mano de obra y 2,2% en gastos generales. En el caso de la mano de obra, la variación responde al aumento salarial para trabajadores en relación de dependencia y para los subcontratados, en el marco del acuerdo firmado por la UOCRA.

Ahora bien, si se analiza la variación de costo en CABA, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IECyBA),el Índice del Costo de la Construcción de la Ciudad (ICCBA), que mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al año base (2012), alcanzó en enero una suba del 3,3% mensual y un aumento interanual del 21,6%.