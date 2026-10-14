Un prestigioso hospital diseñó una terraza para acelerar la recuperación de los pacientes al aire libre

En mayo de este año, el King’s College Hospital de Londres, Inglaterra, inauguró una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la azotea del edificio. Este espacio, llamado King’s Critical Care Roof Garden, permite a los pacientes conectados a sistemas de soporte vital disfrutar de los beneficios del contacto directo con la naturaleza.

El techo puede albergar hasta seis camas simultáneamente, situadas junto a armarios médicos especialmente diseñados para resistir condiciones climáticas adversas como el sol, la lluvia y el viento.

Estas estructuras albergan tomas de corriente, gases medicinales y conexiones de datos, lo que garantiza la misma seguridad y los mismos recursos que una UCI convencional.

Predominantemente al aire libre, pero con algunas zonas cubiertas, el diseño paisajístico es obra de Nigel Dunnett King’s College Hospital

Predominantemente al aire libre, pero con algunas zonas cubiertas, el diseño paisajístico es obra de Nigel Dunnett en colaboración con la diseñadora Sarah Price, ganadora de tres medallas de oro en el RHS Chelsea Flower Show, la exposición de paisajismo y horticultura más prestigiosa del mundo, organizada anualmente en mayo por la Royal Horticultural Society (RHS) en los jardines del Royal Hospital Chelsea, también en Londres.

Junto a especies autóctonas y vegetación de texturas llamativas, se incorporaron hierbas aromáticas como romero, salvia y orégano para estimular los sentidos e invitar al paciente a interactuar con la naturaleza. Este enfoque transforma la simple contemplación en una experiencia táctil y olfativa, combinada con el diseño de una terraza de bajo mantenimiento.

El equipo de cuidados intensivos utiliza el jardín para investigar cómo la exposición al aire fresco, la vegetación y la luz natural ayudan a combatir el estrés, reducir la presión arterial y acortar las estancias hospitalarias.

Estas estructuras albergan tomas de corriente, gases medicinales y conexiones de datos King’s College Hospital

Según el Dr. Tom Best, director del departamento, el contacto con la naturaleza es vital para aliviar el delirio y las alucinaciones comunes en el aislamiento hospitalario, transformando el entorno clínico en un aliado directo en la recuperación y el bienestar emocional de los pacientes y sus familias.

Además de la respuesta inmediata al tratamiento, los especialistas supervisan las repercusiones físicas, cognitivas y psicológicas a largo plazo en los pacientes. La investigación también evalúa cómo la vida en el jardín beneficia al propio equipo médico, especialmente en lo que respecta a la reducción de la carga de trabajo y el manejo del estrés.