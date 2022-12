Una marca de autos de lujo construye su primera casa con un espacio para exponer los vehículos en el comedor

escuchar

No es la primera vez que la marca de lujo Aston Martin colabora en proyectos fuera del universo de los automóviles, que es su especialidad desde hace más de un siglo, con el modelo DB5 como su auto más famoso utilizado por James Bond en 1964. Sin embargo, a pesar de tratarse de mundos completamente distintos, el buen gusto por el diseño nunca se pierde. Este es el caso de su casa de lujo en Japón, la primera de estas características en el continente asiático.

Así es la fachada de la primera casa de lujo de Aston Martin en Japón Aston Martin

La marca británica presentó el 001 Minami Aoyama, su espectacular vivienda que construye junto a la inmobiliaria VIBROA, especialista japonés. Situada en Omotesando, zona reconocida como uno de los centros arquitectónicos y de estilo más destacados de Tokio, la vivienda de lujo constará de cuatro plantas, terraza en la azotea con vistas impresionantes de Tokio, un garaje para varios vehículos, bodega, cine, gimnasio y spa privado. Todo ello combinado siempre con la filosofía estilística de Aston Martin.

Sin embargo, no es la primera vez que Aston Martin trabaja en el sector inmobiliario. Las Aston Martin Residences en Miami, que se encuentran vendidas al 97 %, o la urbanización privada Sylvan Rock son algunos ejemplos de su fascinación por la arquitectura.

De los autos a las casas de lujo

La habitación principal ultra minimalista Aston Martin

Esta vez se encuentra en un mercado diferente y con gustos muy particulares. El diseño exterior de esta casa fue hecho por un arquitecto local y diseñadores de Aston, con Marek Reichman a la cabeza. La idea era aplicar unas formas arquitectónicas de líneas limpias y perfectamente integradas en esa zona de Tokio con el objetivo de que los residentes puedan conectar con el lugar.

Por otro lado, en el interior se buscó crear un “espacio tranquilo y relajante en el que refugiarse”, según la marca. Todos los muebles fueron especialmente seleccionados así como los materiales de primera calidad, todo para que el proyecto siga los estándares que también cumple el fabricante en sus vehículos. Llama la atención el protagonismo que tiene el garage, en el que se exhiben un Valkyrie y un Vantage, pues se pueden ver los vehículos desde el comedor a través de una especie de vidriera.

El spa es uno de los ambientes más sofisticados Aston Martin

La particular vivienda ya fue vendida a un comprador privado y se espera que esté lista para noviembre de 2023, aunque no se oficializó el precio. Según las especulaciones, su propietario podría haber pagado alrededor de U$S 21,40 millones para hacerse con esta casa tan exclusiva.

Esta propiedad es el primer paso de Aston Martin para comenzar su plan de crecimiento en Japón, con el que la marca busca capitalizar el enorme potencial comercial del mercado y la creciente demanda de los consumidores. Según comunicaron desde la marca, esta casa es el “hogar perfecto para un propietario de Aston Martin”, con elementos de diseño inspirados en su cartera de autos de lujo y alto rendimiento.

