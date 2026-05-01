Fernando Alonso: “Si decido seguir en la Fórmula 1, creo que la próxima temporada será mejor que la actual”

Inmerso en los problemas de su equipo, Aston Martin, el español Fernando Alonso llegó al circuito de Miami envuelto en un impecable traje rosa. Más tarde, ya enfundado en el color verde que caracteriza a la escudería, dio explicaciones sobre su futuro. El exbicampeón del mundo de Fórmula 1 -en 2005 y 2006- podría estar corriendo su última temporada en la Máxima. Sin embargo, el piloto asturiano tiene claro que no se retirará, pese a que su documento ya acusa 44 años.

“Todavía no he empezado a pensar en el futuro. Tengo, conversaciones con Lawrence (Stroll) y con el equipo habitualmente. Nos reunimos también en Mónaco el fin de semana pasado y compartimos una cena muy agradable, pero, nunca hemos abordado el futuro en profundidad”, avisó Alonso en una charla en Miami con diferentes medios del mundo.

Fernando Alonso, con su Aston Martin en el circuito de Suzuka (Japón) PHILIP FONG - AFP

Citado por el diario Marca, añadió: “Estamos alineados en todo, somos un equipo, Pero, para ser sincero, hablamos más del presente que del futuro. No obstante, sé que en algún momento de este año, hacia el verano o justo después de él, tendré que tomar una decisión y, por el momento todavía no he empezado a reflexionar internamente sobre eso”.

Alonso insistió en que su es demasiado pronto para hablar de su agenda para el próximo año. Y también aclaró que su familia tendrá una gran importancia a la hora de tomar una decisión (acaba de ser padre primerizo de Leonard con su pareja, la periodista Melissa Jiménez): “Nunca he pensado en eso [el futuro] de una manera profunda. Además, necesito hablar con mi familia; necesito consultar primero con mi gente para decidir qué haré el año que viene. Me lo tomo con mucha calma”, aseguró.

Fernando Alonso firma una réplica en miniatura de su casco antes del GP de China de esta temporada: a sus 44 años, la relación con sus fan se mantiene intacta JADE GAO - AFP

De todas formas, y ante el eventual escenario de su continuidad, Alonso avizoró mejores resultados que en este 2026: “Si decido seguir compitiendo, creo que la próxima temporada será mejor que la actual, al tratarse del segundo año del proyecto. Si decido dejar de competir, sé que lo haré en otra categoría. Como he dicho en muchas ocasiones, el Dakar es una posibilidad”, valoró.

Alonso sabe que dejará una huella cuando decida colgar el traje de piloto de la F1. El momento en que eso ocurra no le quita el sueño: “No me preocupa en exceso el momento en que deje la Fórmula 1. Seguiré compitiendo de una forma u otra y mantendré mi vínculo con el equipo; eso sí, seguramente desempeñando un rol diferente en el futuro. En definitiva, sea cual sea el camino que elija, estoy tranquilo y seguiré manteniéndome activo, de una u otra manera, una vez que me retire de la Fórmula 1″, aseguró. Puede que el ciclo de Alonso en la F1 concluya esta temporada, pero el Alonso piloto continuará corriendo.

Media day in Miami.#MiamiGP pic.twitter.com/0MnaueK25P — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) May 1, 2026

Alonso también admitió el malestar que siente al no tener un auto competitivo esta temporada [Aston Martin no sumó ni un solo punto en las primeras tres carreras de 2026 y está en el sótano de las posiciones del Mundial de Constructores, junto con Cadillac]: “Vivir el deporte con un mal sabor de boca no siempre es lo ideal, pero estas cosas no se pueden elegir. No podés elegir cuándo dejar de competir, y solo Rosberg lo hizo. De lo contrario, resulta difícil elegir; pero, bueno, estoy muy tranquilo y muy contento con mi carrera. Sé que ahora mismo estoy al 100%, y quiero retirarme precisamente cuando me sienta de esa manera”, postuló, citado por el diario Marca.

De todas maneras, sus registros son mucho mejores que Lance Stroll, su compañero de equipo, por lo que Alonso dio a entender que la pelota está en su campo y que si elige renovar por otra temporada ya tiene la luz verde de la escudería: “No se puede tener una certeza absoluta al respecto, pero creo que mi rendimiento es lo suficientemente bueno como para demostrarle al equipo que puedo brindarles resultados, siempre y cuando el coche sea competitivo. Estoy ayudando al equipo tanto como puedo y, sí, creo que la decisión podría depender, en gran medida, de mí”.