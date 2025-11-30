Invertir en Estados Unidos: cuatro preguntas claves para no equivocarse

En los últimos años, cada vez más argentinos comenzaron a mirar hacia Estados Unidos no solo como un destino de viaje o de estudio, sino como una plataforma concreta para invertir, resguardar capital y proyectar crecimiento a mediano y largo plazo. El sur de la Florida, en particular, fue una de las opciones elegidas para quienes buscan diversificar su patrimonio.

El primer paso para invertir en real estate en el “Gran País del Norte” es definir el tipo de inversión y tener claridad sobre el objetivo: ¿Se está buscando una propiedad residencial para renta o revalorización? ¿Un local comercial o una bodega que genere flujo constante? ¿O se está pensando en expandir un negocio propio a Estados Unidos?

La elección de la estructura (real estate, negocio, franquicia o empresa en marcha) define el camino legal, fiscal y migratorio a seguir.

La ciudad de Miami ha experimentado un fuerte proceso de transformación JOE RAEDLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

⁠Qué porcentaje de la propiedad puedo financiar y cuánto se revalorizará

En materia inmobiliaria, las condiciones actuales son favorables. Un inversor extranjero puede financiar hasta el 70% del valor de una propiedad, aportando solo un 30% de pago inicial, con créditos accesibles y tasas competitivas.

Más allá del retorno anual estimado (ROI) que suele oscilar entre el 5% y el 8%, el verdadero diferencial está en la revalorización sostenida del sur de la Florida, con incrementos interanuales que rondan del 15% al 18%.

La combinación de apreciación de activos, estabilidad jurídica y seguridad patrimonial convierte al real estate en una de las formas más sólidas de protección de capital.

⁠Cuánto hay que invertir para acceder a la Visa

Existe un mito extendido: que para abrir o comprar una empresa en Estados Unidos se necesita al menos US$1.000.000 o más, pero no es así.

Muchos argentinos, latinoamericanos y europeos han logrado expandir sus marcas y operar legalmente en Estados Unidos con inversiones desde los USD 200.000, adquiriendo negocios ya establecidos o desarrollando franquicias propias.

Esto les permitió, además, acceder a una Visa E de Inversionista, que autoriza a vivir en el país junto a toda la familia (incluidos hijos de hasta 21 años) o, si se prefiere, mantener la residencia principal en su país de origen y viajar por temporadas.

Con un anticipo U$D 120.000 (el 30% del valor de la propiedad) y un 70% de financiación, es posible comprar un departamento de lujo en Miami. Sieber - Archivo

⁠Cómo arrancar el proceso

Más allá de los montos, el secreto del éxito radica en el enfoque. Cada paso —desde la elección del estado y la estructura societaria hasta la evaluación financiera y migratoria— debe realizarse con asesoramiento profesional especializado.

El proceso incluye due diligence, estructura fiscal y estrategia de visado. Contar con un equipo multidisciplinario con abogados, brokers, lenders, contadores y asesores migratorios no solo agiliza los tiempos, sino que evita errores costosos.

⁠¿Hay que mudarse a EE.UU.?

Muchos inversores optan por residir en su país y operar desde la distancia, apoyados en management local y plataformas digitales. Otros deciden mudarse y construir un nuevo capítulo personal y profesional.

En ambos casos, el resultado es el mismo: una oportunidad real de crecimiento y diversificación patrimonial en una de las economías más sólidas y predecibles del mundo.

Invertir en Estados Unidos hoy no es un sueño lejano. Es una decisión estratégica que requiere planificación, información y visión de futuro.

Y para quienes se animan a dar el primer paso, el momento de accionar es ahora y es clave asesorarse con equipos profesionales sólidos y con experiencia en el mercado.

La autora es integrante de la Alianza “Tu proyecto en USA”