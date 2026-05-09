Cuáles son los 10 países más baratos para vivir

En un contexto donde el costo de vida ha aumentado significativamente en muchas ciudades desarrolladas, un número creciente de países aparece como una alternativa para quienes buscan estirar su presupuesto sin renunciar a la calidad de vida.

La clasificación Affordable Countries de U.S News & World Report recopila datos globales sobre el costo de vida y ubica a varios países en lista por su asequibilidad. La tendencia es clara: muchos de los lugares más baratos para vivir se concentran en regiones de mercados emergentes o con niveles de precios locales significativamente inferiores a los de las economías más avanzadas. De este modo, ya sean expatriados o locales, quienes reconsideran su lugar de residencia encuentran en estos destinos posibilidades para maximizar sus ingresos y reducir gastos sin sacrificar servicios básicos ni experiencias enriquecedoras.

1) Tailandia: costo bajo y vida cotidiana accesible

De acuerdo con información oficial del gobierno tailandés, el país presenta costos reducidos en vivienda, alimentación y transporte. CHANG W. LEE - NYTNS

Encabezando la lista se encuentra Tailandia, que combina precios bajos en los gastos cotidianos con una infraestructura desarrollada. De acuerdo con información oficial del gobierno tailandés, el país presenta costos reducidos en vivienda, alimentación y transporte. El alquiler de departamentos, incluso en grandes ciudades como Bangkok, se mantiene en niveles accesibles, mientras que la amplia oferta de comida local, muchas veces callejera, permite cubrir las necesidades diarias a precios muy bajos. A esto se suman servicios básicos como electricidad, agua e internet, con tarifas moderadas, y un sistema de transporte público económico. El país también se destaca por la calidad y accesibilidad de sus servicios de salud. Todo ello se combina con una rica oferta cultural, una vida social activa y un ritmo cotidiano más relajado.

2) Vietnam: vivir con poco en ciudades en expansión

Una pareja puede mantener un estilo de vida cómodo con gastos mensuales que suelen situarse por debajo de los US$1500 Aylata - Shutterstock

Vietnam es conocido por ofrecer un equilibrio entre economía y modernización, con un costo diario de bienes y servicios significativamente inferior al de los países occidentales. Incluso en grandes ciudades como Hanoi o Ho Chi Minh City, una pareja puede mantener un estilo de vida cómodo con gastos mensuales que suelen situarse por debajo de los US$1500, incluyendo alquiler, servicios y alimentación básicos. Esta accesibilidad se acentúa fuera de los centros urbanos principales, donde alojamiento y servicios pueden costar hasta un 20% menos, lo que refuerza el atractivo de Vietnam para quienes buscan equilibrar bajo costo de vida con una calidad de vida aceptable.

3) India: precios bajos en un país desigual

El bajo costo de vida convive con fuertes desigualdades sociales REBECCA CONWAY - NYTNS

Siendo el país más poblado del mundo, India se destaca por su capacidad de ofrecer precios sustancialmente menores en bienes y servicios. Aunque megaciudades como Nueva Delhi o Mumbai presentan costos más elevados, amplias zonas del país permiten llevar una vida económica y sencilla. Esta accesibilidad, sin embargo, está estrechamente vinculada a los niveles de ingreso y a la persistencia de la pobreza estructural que atraviesa a una parte significativa de la población. En ese contexto, el bajo costo de vida convive con fuertes desigualdades sociales, un factor clave para entender por qué India aparece de manera recurrente entre los países más baratos del mundo para vivir.

4) Filipinas: accesibilidad y contrastes regionales

Incluso en ciudades importantes como Manila o Cebú los alquileres pueden resultar accesibles en comparación con metrópolis occidentales. Gentileza Sunae/E. Torres

En la lista de los países más económicos para vivir también aparece Filipinas, donde los costos de bienes y servicios cotidianos, especialmente fuera de la capital, son comparativamente bajos. El precio de la vivienda varía ampliamente entre regiones, pero incluso en ciudades importantes como Manila o Cebú los alquileres pueden resultar accesibles en comparación con metrópolis occidentales. Además, los gastos en alimentación y transporte son moderados: una comida en restaurantes locales o mercados puede costar sólo unos pocos dólares, y el transporte público, o los tradicionales jeepneys y triciclos, ofrecen opciones económicas para moverse. Los servicios básicos, incluida la electricidad, el agua y el acceso a internet, también se ubican en niveles que permiten que un presupuesto ajustado cubra la mayoría de las necesidades diarias.

5) Malasia: infraestructura desarrollada a menor costo

Ciudades como Kuala Lumpur permiten mantener un estilo de vida urbano, moderno y bien conectado a costos inferiores a los de grandes capitales occidentales Yao Dawei - XinHua

A diferencia de otros países del Sudeste Asiático, Malasia combina un costo de vida relativamente bajo con niveles de infraestructura y servicios comparables a los de países más desarrollados. El país ofrece precios accesibles en vivienda y consumo cotidiano, pero se distingue por la calidad de sus sistemas de salud, transporte y conectividad digital. Ciudades como Kuala Lumpur permiten mantener un estilo de vida urbano, moderno y bien conectado a costos inferiores a los de grandes capitales occidentales, mientras que en áreas menos céntricas el gasto mensual disminuye de forma significativa. Esta combinación de bajo costo sin resignar estándares explica por qué Malasia suele ser percibida como una opción “intermedia”: más ordenada y estructurada que otros destinos económicos de la región, pero aún claramente más barata que Europa, Estados Unidos o Australia.

6) Indonesia: economía diaria fuera de las grandes urbes

El costo de la vivienda es uno de los principales factores de ahorro, especialmente en ciudades secundarias o zonas costeras.

En Indonesia, el bajo costo de vida se articula con una gran diversidad geográfica y socioeconómica que ofrece experiencias de vida muy distintas según la zona elegida. Aunque Jakarta concentra los precios más altos, vivir fuera de la capital permite reducir de forma considerable los gastos mensuales. El costo de la vivienda es uno de los principales factores de ahorro, especialmente en ciudades secundarias o zonas costeras, donde el alquiler resulta mucho más accesible que en grandes centros urbanos occidentales. A esto se suma un gasto reducido en alimentación, gracias a los mercados locales y a la comida tradicional, y un transporte cotidiano de bajo costo.

7) México: vida accesible con diversidad urbana

El bajo costo de vida convive con una gran diversidad regional y cultural. Shutterstock

En México, el bajo costo de vida convive con una gran diversidad regional y cultural que influye en los gastos cotidianos y en la manera de vivir. Ciudades como Mérida, Guadalajara o Querétaro ofrecen opciones de vivienda y servicios a precios más accesibles que los de grandes metrópolis estadounidenses o europeas, mientras que localidades más pequeñas pueden resultar aún más económicas. Los costos de alquiler suelen ser considerablemente menores que en países desarrollados, y productos básicos como alimentos frescos, servicios de transporte y atención médica también tienden a tener precios moderados. Además, el tipo de cambio y la estructura de salarios locales hacen que muchos servicios cotidianos sean asequibles para residentes con ingresos en moneda fuerte.

8) China: costos moderados en ciudades en transformación

Muchas de estas ciudades se consolidaron en los últimos años como polos tecnológicos y de innovación. Getty Images

En China, el bajo costo de vida está fuertemente condicionado por la escala del país y sus marcadas diferencias regionales. Aunque las grandes metrópolis como Pekín o Shanghái concentran los precios más altos, amplias zonas urbanas de segundo orden y ciudades medianas ofrecen gastos considerablemente más bajos en vivienda y consumo cotidiano. El acceso a transporte público, alimentación y servicios básicos sigue siendo relativamente económico en comparación con países desarrollados. Al mismo tiempo, muchas de estas ciudades se consolidaron en los últimos años como polos tecnológicos y de innovación, con infraestructura moderna, alta digitalización de servicios y una creciente oferta laboral en sectores vinculados a la tecnología y la industria.

9) Turquía: entre Europa y Asia

La posición geográfica del país como puente entre continentes ha favorecido una mezcla cultural y de estilos de vida. Getty Images

En Turquía, el atractivo del bajo costo de vida se combina con una ubicación geográfica única y un tejido urbano diverso entre Europa y Asia. Esto se debe a factores económicos estructurales, en particular a la depreciación de la moneda local y a una inflación elevada que, si bien afecta al poder adquisitivo interno, mantiene los precios de muchos bienes y servicios en niveles bajos desde una perspectiva internacional. Rubros como alimentación, transporte, servicios públicos y atención médica privada resultan especialmente accesibles para quienes perciben ingresos en moneda extranjera. Además, la posición geográfica del país como puente entre continentes ha favorecido una mezcla cultural y de estilos de vida que resulta atractiva para expatriados y locales.

10) Bangladesh: precios mínimos en una economía en desarrollo

El bajo costo de vida está profundamente asociado a su contexto económico general. Muhammad Amdad Hossain - ZUMA Press Wire

Completando la lista se encuentra Bangladesh, donde el bajo costo de vida está profundamente asociado a su contexto económico general, marcado por salarios relativamente bajos y una economía donde gran parte del consumo cotidiano se realiza en mercados informales. Rubros como alimentación, transporte y alquiler de vivienda son notablemente más accesibles que en muchos otros países, aunque ese bajo precio refleja también estándares salariales que suelen estar por debajo de los promedios internacionales. Si bien el costo reducido facilita cubrir las necesidades básicas con un presupuesto ajustado, también coexiste con desafíos estructurales, como limitaciones en infraestructura urbana y disparidades en el acceso a servicios públicos de calidad.